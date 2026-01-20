Top Employer 2026: Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναγνωρίζεται για 3η συνεχή χρονιά ως Κορυφαίος Εργοδότης

Διεθνής αναγνώριση με επίκεντρο την ασφάλεια, την εκπαίδευση, τη συμπερίληψη και την εμπειρία των εργαζομένων

Newsbomb

Top Employer 2026: Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναγνωρίζεται για 3η συνεχή χρονιά ως Κορυφαίος Εργοδότης
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναγνωρίζεται για 3η συνεχή χρονιά ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα, από το Top Employers Institute, τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό που πιστοποιεί την αριστεία στις πρακτικές Ανθρώπινου Δυναμικού. Παράλληλα, ως μέλος του Ομίλου Ahold Delhaize, διακρίνεται ως Top Employer Europe 2026, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για ένα σύγχρονο, υποστηρικτικό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η πιστοποίηση έρχεται ως αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης αξιολόγησης πολιτικών και πρακτικών σε κρίσιμους τομείς, με έμφαση στους τομείς Learning & Development, Health & Safety και Employee Experience, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων για Διαφορετικότητα, Ισότητα & Συμπερίληψη (DEI) και Well-being. Στο επίκεντρο παραμένουν οι τρεις πυλώνες της ΑΒ: Για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας, για το περιβάλλον.

Η Μαρία-Ελένη Αραμπατζή, Vice President HR της ΑΒ Βασιλόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Η διάκριση αυτή αντικατοπτρίζει τη συστηματική εργασία που γίνεται σε όλο το εύρος της εταιρείας, με κοινό στόχο ένα εργασιακό περιβάλλον που εξελίσσεται, αφουγκράζεται και ενδυναμώνει. Επενδύουμε στη μάθηση, τη φροντίδα, τη συμπερίληψη και την ασφάλεια, ώστε οι άνθρωποί μας να μπορούν να δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό – για τους πελάτες μας, για τις ομάδες μας, για το θετικό αποτύπωμά μας στο περιβάλλον και την κοινωνία, καθώς και για τον εαυτό μας και τις οικογένειές μας».

Επένδυση στη μάθηση και την ανάπτυξη

Με σταθερή προτεραιότητα την εξέλιξη των ανθρώπων της, η ΑΒ Βασιλόπουλος υλοποιεί πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και upskilling, με το σύνολο των ωρών εκπαίδευσης να ανέρχεται σε 408.456 ώρες. Ενδεικτικά, προχώρησε στη δημιουργία Virtual Preboarding Platform ενώ ανέπτυξε το πρόγραμμα ΑΒ Hospitality Training «Το Φιλόξενο Κατάστημα ΑΒ», μία στρατηγική πρωτοβουλία που τοποθετεί τη φιλοξενία στην ΑΒ στο επίκεντρο της εμπειρίας των πελατών και απευθύνεται στο σύνολο των εργαζομένων των καταστημάτων, με περισσότερες από 30.193 ώρες εκπαίδευσης.

Employee Experience, DEI και Well-being με μετρήσιμες βελτιώσεις

Η εταιρεία εξελίσσει συστηματικά τη συνολική εμπειρία των εργαζομένων, αξιοποιώντας εργαλεία όπως το Employee Journey Mapping και ενσωματώνοντας συνεχή βελτίωση σε κρίσιμες “στιγμές” της εργασιακής διαδρομής. Η ανανεωμένη εσωτερική ιστοσελίδα με ευκαιρίες καριέρας ενισχύει τη διαφάνεια ευκαιριών και την εσωτερική κινητικότητα, με το 82% των ανοικτών θέσεων το 2025 να καλύπτεται εσωτερικά. Παράλληλα, έχει σχεδιαστεί ανανεωμένο πλάνο Preboarding για Managers, με στόχο την ομαλή ένταξη και την αποτελεσματική καθοδήγηση των ομάδων.

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του HR, η ΑΒ αξιοποιεί το HaRa Bot, ένα ψηφιακό εργαλείο υποστήριξης καθημερινών διαδικασιών και πληροφόρησης. Παράλληλα, ενισχύει δράσεις για τη Διαφορετικότητα, την Ισότητα και τη Συμπερίληψη (DEI) μέσα από εκπαιδεύσεις, webinars και συμμετοχή σε δρώμενα, ενώ διευρύνει συνεργασίες με φορείς, στηρίζοντας την πρόσβαση στην εργασία και την εξέλιξη των ανθρώπων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Υγεία και ασφάλεια: κουλτούρα πρόληψης και ενδυνάμωσης

Η ΑΒ Βασιλόπουλος επενδύει συστηματικά στη διασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, με ενέργειες όπως η Εβδομάδα Υγείας & Ασφάλειας, το πρόγραμμα The Coach και στοχευμένα e-learnings, ενισχύοντας την υγεία, την ασφάλεια, την πρόληψη, την ενημέρωση και την καθημερινή υπευθυνότητα σε κάθε χώρο εργασίας.

Νέες πρακτικές με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Στις νέες δράσεις της ΑΒ περιλαμβάνονται το Employee Referral Program και η πρωτοβουλία «Πράξεις Καλοσύνης», ενισχύοντας την εσωτερική διασύνδεση και την εταιρική κουλτούρα. Παράλληλα, η εταιρεία υλοποιεί e-learnings για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων και συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις εθελοντισμού, όπως η Ημέρα Εθελοντισμού ΑΒ, που κινητοποιεί χιλιάδες ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα. Ενδεικτικά, περισσότεροι από 5.000 εργαζόμενοι συμμετείχαν στην Ημέρα Εθελοντισμού ΑΒ ενώ το ποσοστό συμμετοχής των καταστημάτων ανήλθε σε 92,59%.

Με οδηγό τους τρεις πυλώνες «Για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας, για το περιβάλλον», η ΑΒ συνεχίζει να εξελίσσει τις πρακτικές της, ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να συνεισφέρουν με συνέπεια, υπευθυνότητα και υπερηφάνεια, κάνοντας καθημερινά τη διαφορά στις ζωές των ανθρώπων.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 9 ετών σε 59χρονο που αποπειράθηκε να σκοτώσει τη σύντροφό του όταν του ζήτησε να χωρίσουν

17:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στην ΚΟΕΣ: Στις 27 Μαρτίου το Συνέδριο, τι είπε για Καρυστιανού, συνεργασία με άλλα κόμματα και διάλογο για το αγροτικό

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Ουρές από νταλίκες στην Πάτρα

17:18ΕΛΛΑΔΑ

«Αντίο κύριε Στάθη»: Η συγκινητική ανάρτηση της «Σχεδίας» για τον θανάτο του πωλητή του περιοδικού, Στάθη Παπαναστασίου

17:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Ολοκληρώνεται η μετακίνηση του Οντουμπάτζο στην Ομόνοια - Με 2.000 φίλους της στην Τρίπολη

17:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Καρυστιανού: Αδιανόητο να συζητάμε το 2026, το τι θα κάνει μια γυναίκα με το σώμα της

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Σε επιφυλακή ο δήμος Αθηναίων λόγω της κακοκαιρίας - «Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις»

17:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδος-Τουρκίας υπό την προεδρία Μητσοτάκη-Ερντογάν συζήτησαν οι υφυπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών

17:04LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: Αποκάλυψε τον χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ανατροπή νταλίκας στην Περιμετρική - Εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω του λιμανιού

16:54LIFESTYLE

Συγκινεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου - Το βίντεο από το γραφείο του Γιώργου Παπαδάκη

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Κομμάτια τσιμέντου αποκολλήθηκαν από πολυκατοικία - Σημαντικές ζημιές σε σταθμευμένο όχημα (Βίντεο)

16:45LIFESTYLE

MasterChef: Η ανακοίνωση για το αποψινό επεισόδιο

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Ρωμαίου: «Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά» - Η ανάρτηση της τραγουδίστριας για την συνωνυμία που οδήγησε στην παρεξήγηση

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Νέα πυρκαγιά στο ίδιο ασθενοφόρο για το οποίο συνελήφθη 45χρονος για εμπρησμό

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Εξιχνιάστηκε κλοπή χρυσαφικών από σπίτι – Δικογραφία σε βάρος 19χρονου

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: «Εάν οι ΗΠΑ προσπαθήσουν να προσαρτήσουν τη Γροιλανδία με τη βία, αυτό θα σήμαινε πόλεμο», δήλωσε βουλευτής

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Μαθητής γυμνασίου πήγε στο σχολείο του με πιστόλι

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Ευρείας κλίμακας επιχείρηση της ΔΑΟΕ - Στόχος τα παράνομα λογισμικά σε βενζινάδικα

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Θυελλώδεις άνεμοι 130 χλμ/ώρα «σφυροκοπούν» την Πάτρα - Εντυπωσιακό βίντεο από τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:14ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Δεν θα έχουν σταματημό οι βροχές – Έντονα φαινόμενα την Τετάρτη στην Αττική

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Κλεισμένη στο σπίτι η σύζυγος του 50χρονου - Η συνάντηση με τον αδερφό του δράστη

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: «Ο άντρας μου με απειλούσε ότι θα με σκοτώσει» λέει η σύζυγος του κοινοτάρχη

15:39ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστά αύριο όλα τα σχολεία της Αττικής ενόψει της κακοκαιρίας

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

11:19ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία την Τετάρτη: Ποιες ώρες θα βρέξει στην Αττική – Τι δείχνουν τα μοντέλα και τι εκτιμούν οι μετεωρολόγοι

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Μαθητής γυμνασίου πήγε στο σχολείο του με πιστόλι

15:27LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο - «Είμαι στα καλύτερα χέρια»

15:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο λύκειο, εθνικό απολυτήριο κι ακόμη 9 νομοθετικές προτεραιότητες της κυβέρνησης για το 2026

15:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία-Μαρόκο: Το τούνελ που θα συνδέει τις δύο χώρες δεν θα είναι έτοιμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων για τις επόμενες 36 ώρες εξέδωσε η ΕΜΥ - Πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία την Αττική, σύσκεψη στην

15:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκτακτη σύσκεψη στην πολιτική προστασία για την αυριανή κακοκαιρία

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Θυελλώδεις άνεμοι 130 χλμ/ώρα «σφυροκοπούν» την Πάτρα - Εντυπωσιακό βίντεο από τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Ομιλία στο Νταβός με γυαλιά Aviator αλά… «Top Gun»

15:04LIFESTYLE

Αναστασία: Θαμώνας αντί για γαρύφαλλα πέταξε καναπέ στην πίστα του μαγαζιού που τραγουδούσε

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Απόκριες 2026: Πότε πέφτουν η Τσικνοπέμπτη και η Καθαρά Δευτέρα

16:10LIFESTYLE

Ντέιβιντ Μπέκαμ: «Τα παιδιά κάνουν λάθη», είπε μετά την εκρηκτική ανάρτηση του γιου του

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Καμτσάτκα: Ρεκόρ 30ετίας - Πάνω από 4 μέτρα χιόνι, «θάφτηκαν» ολόκληρες γειτονιές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ