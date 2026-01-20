Top Employer 2026: Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναγνωρίζεται για 3η συνεχή χρονιά ως Κορυφαίος Εργοδότης

Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναγνωρίζεται για 3η συνεχή χρονιά ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα, από το Top Employers Institute, τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό που πιστοποιεί την αριστεία στις πρακτικές Ανθρώπινου Δυναμικού. Παράλληλα, ως μέλος του Ομίλου Ahold Delhaize, διακρίνεται ως Top Employer Europe 2026, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για ένα σύγχρονο, υποστηρικτικό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η πιστοποίηση έρχεται ως αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης αξιολόγησης πολιτικών και πρακτικών σε κρίσιμους τομείς, με έμφαση στους τομείς Learning & Development, Health & Safety και Employee Experience, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων για Διαφορετικότητα, Ισότητα & Συμπερίληψη (DEI) και Well-being. Στο επίκεντρο παραμένουν οι τρεις πυλώνες της ΑΒ: Για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας, για το περιβάλλον.

Η Μαρία-Ελένη Αραμπατζή, Vice President HR της ΑΒ Βασιλόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Η διάκριση αυτή αντικατοπτρίζει τη συστηματική εργασία που γίνεται σε όλο το εύρος της εταιρείας, με κοινό στόχο ένα εργασιακό περιβάλλον που εξελίσσεται, αφουγκράζεται και ενδυναμώνει. Επενδύουμε στη μάθηση, τη φροντίδα, τη συμπερίληψη και την ασφάλεια, ώστε οι άνθρωποί μας να μπορούν να δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό – για τους πελάτες μας, για τις ομάδες μας, για το θετικό αποτύπωμά μας στο περιβάλλον και την κοινωνία, καθώς και για τον εαυτό μας και τις οικογένειές μας».

Επένδυση στη μάθηση και την ανάπτυξη

Με σταθερή προτεραιότητα την εξέλιξη των ανθρώπων της, η ΑΒ Βασιλόπουλος υλοποιεί πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και upskilling, με το σύνολο των ωρών εκπαίδευσης να ανέρχεται σε 408.456 ώρες. Ενδεικτικά, προχώρησε στη δημιουργία Virtual Preboarding Platform ενώ ανέπτυξε το πρόγραμμα ΑΒ Hospitality Training «Το Φιλόξενο Κατάστημα ΑΒ», μία στρατηγική πρωτοβουλία που τοποθετεί τη φιλοξενία στην ΑΒ στο επίκεντρο της εμπειρίας των πελατών και απευθύνεται στο σύνολο των εργαζομένων των καταστημάτων, με περισσότερες από 30.193 ώρες εκπαίδευσης.

Employee Experience, DEI και Well-being με μετρήσιμες βελτιώσεις

Η εταιρεία εξελίσσει συστηματικά τη συνολική εμπειρία των εργαζομένων, αξιοποιώντας εργαλεία όπως το Employee Journey Mapping και ενσωματώνοντας συνεχή βελτίωση σε κρίσιμες “στιγμές” της εργασιακής διαδρομής. Η ανανεωμένη εσωτερική ιστοσελίδα με ευκαιρίες καριέρας ενισχύει τη διαφάνεια ευκαιριών και την εσωτερική κινητικότητα, με το 82% των ανοικτών θέσεων το 2025 να καλύπτεται εσωτερικά. Παράλληλα, έχει σχεδιαστεί ανανεωμένο πλάνο Preboarding για Managers, με στόχο την ομαλή ένταξη και την αποτελεσματική καθοδήγηση των ομάδων.

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του HR, η ΑΒ αξιοποιεί το HaRa Bot, ένα ψηφιακό εργαλείο υποστήριξης καθημερινών διαδικασιών και πληροφόρησης. Παράλληλα, ενισχύει δράσεις για τη Διαφορετικότητα, την Ισότητα και τη Συμπερίληψη (DEI) μέσα από εκπαιδεύσεις, webinars και συμμετοχή σε δρώμενα, ενώ διευρύνει συνεργασίες με φορείς, στηρίζοντας την πρόσβαση στην εργασία και την εξέλιξη των ανθρώπων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Υγεία και ασφάλεια: κουλτούρα πρόληψης και ενδυνάμωσης

Η ΑΒ Βασιλόπουλος επενδύει συστηματικά στη διασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, με ενέργειες όπως η Εβδομάδα Υγείας & Ασφάλειας, το πρόγραμμα The Coach και στοχευμένα e-learnings, ενισχύοντας την υγεία, την ασφάλεια, την πρόληψη, την ενημέρωση και την καθημερινή υπευθυνότητα σε κάθε χώρο εργασίας.

Νέες πρακτικές με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Στις νέες δράσεις της ΑΒ περιλαμβάνονται το Employee Referral Program και η πρωτοβουλία «Πράξεις Καλοσύνης», ενισχύοντας την εσωτερική διασύνδεση και την εταιρική κουλτούρα. Παράλληλα, η εταιρεία υλοποιεί e-learnings για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων και συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις εθελοντισμού, όπως η Ημέρα Εθελοντισμού ΑΒ, που κινητοποιεί χιλιάδες ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα. Ενδεικτικά, περισσότεροι από 5.000 εργαζόμενοι συμμετείχαν στην Ημέρα Εθελοντισμού ΑΒ ενώ το ποσοστό συμμετοχής των καταστημάτων ανήλθε σε 92,59%.

Με οδηγό τους τρεις πυλώνες «Για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας, για το περιβάλλον», η ΑΒ συνεχίζει να εξελίσσει τις πρακτικές της, ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να συνεισφέρουν με συνέπεια, υπευθυνότητα και υπερηφάνεια, κάνοντας καθημερινά τη διαφορά στις ζωές των ανθρώπων.