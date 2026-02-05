ΑΒ Βασιλόπουλος: Βραβείο «Ανδρέας Γιαννόπουλος» από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Η ΑΒ Βασιλόπουλος τιμήθηκε με το Βραβείο «Ανδρέας Γιαννόπουλος» από τον εθελοντικό, μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ως αναγνώριση της διαχρονικής και ουσιαστικής συμβολής της στην προστασία και υποστήριξη παιδιών και οικογενειών που βρίσκονται σε ανάγκη.

Με σταθερή δέσμευση να προάγει τη βιωσιμότητα για όλους, η ΑΒ αναπτύσσει στρατηγικές συνεργασίες με οργανισμούς και ιδρύματα που κάνουν τη διαφορά – συνεργασίες που βασίζονται σε κοινές αξίες, συνέπεια και μετρήσιμο κοινωνικό αποτύπωμα. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πολυετής συνεργασία με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», η οποία υλοποιείται μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες που ενδυναμώνουν το έργο του οργανισμού και ενισχύουν τη συμμετοχή πελατών και εργαζομένων σε όλη τη χώρα.

Ενδεικτικές πρωτοβουλίες στήριξης της ΑΒ προς «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Πασχαλινό Αβγό

Το 2024, με κάθε αγορά ενός Πασχαλινού Αβγού ΑΒ, οι πελάτες της ΑΒ Βασιλόπουλος συνεισέφεραν με 0,30€, στηρίζοντας το πολύτιμο έργο του οργανισμού. Η εταιρεία στη συνέχεια διπλασίασε το συνολικό ποσό, συγκεντρώνοντας 29.395€ και ενισχύοντας ουσιαστικά την καθημερινότητα των παιδιών.

Πρόγραμμα συνεργασίας μέσω Κέντρων Ανακύκλωσης ΑΒ

Στα Κέντρα Ανακύκλωσης ΑΒ, για κάθε υλικό που ανακυκλώνεται, ο χρήστης εισπράττει ένα χρηματικό αντίτιμο, το οποίο μπορεί είτε να το δωρίσει στο «Χαμόγελο του Παιδιού» είτε να το αφαιρέσει από τις αγορές του στα καταστήματα ΑΒ. Η εταιρεία, κάθε χρόνο, πραγματοποιεί επιπλέον δωρεά στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, ανεξαρτήτως του ποσού που συγκεντρώνεται από τους πελάτες. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε στηρίξει τις ανάγκες του φορέα με 120.000 ευρώ, μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Κουμπαράδες συγκέντρωσης χρημάτων σε καταστήματα ΑΒ

Η ΑΒ Βασιλόπουλος διαθέτει ειδικά κουτιά συλλογής χρημάτων σε καταστήματα σε όλη τη χώρα. Σήμερα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διαθέτει κουμπαράδες σε 98 καταστήματα ΑΒ, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των καταναλωτών στη στήριξη του έργου του οργανισμού.

Στοχευμένες δράσεις μέσα στο έτος

Η συνεργασία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δράσεις Collect για τη συγκέντρωση βασικών ειδών, καθώς και στήριξη των δομών του φορέα με δωρεές που εξασφαλίζουν σταθερή μηνιαία επάρκεια σε γάλα για τα παιδιά.

Η Αλεξία Μαχαίρα, Corporate Communication & Sustainability Manager, της ΑΒ Βασιλόπουλος, δήλωσε:

«Η συγκεκριμένη βράβευση μάς τιμά ιδιαίτερα, καθώς αντανακλά μια συνεργασία που βασίζεται σε κοινές αξίες και έχει στο επίκεντρό της την αγάπη για τα παιδιά. Στην ΑΒ Βασιλόπουλος, πιστεύουμε ότι η κοινωνική προσφορά έχει πραγματική αξία όταν είναι σταθερή και απαντά σε πραγματικές ανάγκες. Με αυτό το σκεπτικό, συνεχίζουμε να στεκόμαστε δίπλα στο “Χαμόγελο του Παιδιού”, υλοποιώντας δράσεις με ουσιαστικό και μετρήσιμο κοινωνικό αποτύπωμα».