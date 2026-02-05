ΑΒ Βασιλόπουλος: Βραβείο «Ανδρέας Γιαννόπουλος» από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Μακρόχρονη συνεργασία με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, με επίκεντρο τα παιδιά και τις οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη

Newsbomb

ΑΒ Βασιλόπουλος: Βραβείο «Ανδρέας Γιαννόπουλος» από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΑΒ Βασιλόπουλος τιμήθηκε με το Βραβείο «Ανδρέας Γιαννόπουλος» από τον εθελοντικό, μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ως αναγνώριση της διαχρονικής και ουσιαστικής συμβολής της στην προστασία και υποστήριξη παιδιών και οικογενειών που βρίσκονται σε ανάγκη.

Με σταθερή δέσμευση να προάγει τη βιωσιμότητα για όλους, η ΑΒ αναπτύσσει στρατηγικές συνεργασίες με οργανισμούς και ιδρύματα που κάνουν τη διαφορά – συνεργασίες που βασίζονται σε κοινές αξίες, συνέπεια και μετρήσιμο κοινωνικό αποτύπωμα. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πολυετής συνεργασία με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», η οποία υλοποιείται μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες που ενδυναμώνουν το έργο του οργανισμού και ενισχύουν τη συμμετοχή πελατών και εργαζομένων σε όλη τη χώρα.

Ενδεικτικές πρωτοβουλίες στήριξης της ΑΒ προς «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Πασχαλινό Αβγό

Το 2024, με κάθε αγορά ενός Πασχαλινού Αβγού ΑΒ, οι πελάτες της ΑΒ Βασιλόπουλος συνεισέφεραν με 0,30€, στηρίζοντας το πολύτιμο έργο του οργανισμού. Η εταιρεία στη συνέχεια διπλασίασε το συνολικό ποσό, συγκεντρώνοντας 29.395€ και ενισχύοντας ουσιαστικά την καθημερινότητα των παιδιών.

Πρόγραμμα συνεργασίας μέσω Κέντρων Ανακύκλωσης ΑΒ

Στα Κέντρα Ανακύκλωσης ΑΒ, για κάθε υλικό που ανακυκλώνεται, ο χρήστης εισπράττει ένα χρηματικό αντίτιμο, το οποίο μπορεί είτε να το δωρίσει στο «Χαμόγελο του Παιδιού» είτε να το αφαιρέσει από τις αγορές του στα καταστήματα ΑΒ. Η εταιρεία, κάθε χρόνο, πραγματοποιεί επιπλέον δωρεά στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, ανεξαρτήτως του ποσού που συγκεντρώνεται από τους πελάτες. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε στηρίξει τις ανάγκες του φορέα με 120.000 ευρώ, μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Κουμπαράδες συγκέντρωσης χρημάτων σε καταστήματα ΑΒ

Η ΑΒ Βασιλόπουλος διαθέτει ειδικά κουτιά συλλογής χρημάτων σε καταστήματα σε όλη τη χώρα. Σήμερα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διαθέτει κουμπαράδες σε 98 καταστήματα ΑΒ, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των καταναλωτών στη στήριξη του έργου του οργανισμού.

Στοχευμένες δράσεις μέσα στο έτος

Η συνεργασία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δράσεις Collect για τη συγκέντρωση βασικών ειδών, καθώς και στήριξη των δομών του φορέα με δωρεές που εξασφαλίζουν σταθερή μηνιαία επάρκεια σε γάλα για τα παιδιά.

Η Αλεξία Μαχαίρα, Corporate Communication & Sustainability Manager, της ΑΒ Βασιλόπουλος, δήλωσε:
«Η συγκεκριμένη βράβευση μάς τιμά ιδιαίτερα, καθώς αντανακλά μια συνεργασία που βασίζεται σε κοινές αξίες και έχει στο επίκεντρό της την αγάπη για τα παιδιά. Στην ΑΒ Βασιλόπουλος, πιστεύουμε ότι η κοινωνική προσφορά έχει πραγματική αξία όταν είναι σταθερή και απαντά σε πραγματικές ανάγκες. Με αυτό το σκεπτικό, συνεχίζουμε να στεκόμαστε δίπλα στο “Χαμόγελο του Παιδιού”, υλοποιώντας δράσεις με ουσιαστικό και μετρήσιμο κοινωνικό αποτύπωμα».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Ζαχαράκη: Εθνικό Απολυτήριο με αξία και δωρεάν πιστοποιητικά πληροφορικής και γλωσσομάθειας

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Απεγκλωβισμοί κατοίκων στον Πύργο από την ισχυρή νεροποντή - Πλημμύρισαν σπίτια -Βίντεο

13:04ΕΛΛΑΔΑ

FW: Σούπερ προσφορά* για κάθε πόντο του Κώστα Σλούκα από το Pamestoixima.gr στον αγώνα Παρτιζάν-Παναθηναϊκός

13:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Ο Φλεβάρης φέρνει νωρίτερα τις πληρωμές – Η ανατροπή με την Καθαρά Δευτέρα

12:56ΚΑΙΡΟΣ

Τσατραφύλλιας: Το ένα μετά το άλλο έρχονται τα βαρομετρικά χαμηλά, αλλά χωρίς τα «βαριά» κρύα

12:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άρειος Πάγος: Δικαίωση για τους δανειολήπτες - Με τη μηνιαία δόση ο υπολογισμός των τόκων

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: «Η Ρωσία θα παραμείνει υπεύθυνη πυρηνική δύναμη παρά τη λήξη της συνθήκης New START»

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Πήρε εξιτήριο μετά την περιπέτεια υγείας - Η ανάρτηση του Κώστα Μπακογιάννη

12:44ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συστήνει τον νέο ένοικο του Μαξίμου, την… Κλειώ – Το viral βίντεο με τη χαριτωμένη γατούλα

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Ζάππειο Μέγαρο: Ανακοινώθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο - Πρόεδρος ο Λευτέρης Γιοβανίδης

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Γουίτκοφ: Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν να ανταλλάξουν 314 κρατούμενους - Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις στο Άμπου Ντάμπι

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Ήπειρος: «Περιπέτεια» στα χιόνια για Σαουδάραβα τουρίστα - Εγκλωβίστηκε και η οδική βοήθεια

12:36ΚΟΣΜΟΣ

«Βολές» Λαβρόφ κατά Ελλάδας: «Διέκοψε συνεργασία δεκαετιών με τη Ρωσία»

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 στην Τριφυλία Μεσσηνίας - «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

12:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης-Ερντογάν: «Κλείδωσε» η συνάντηση της Άγκυρας για τις 11 Φλεβάρη

12:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Με πίστη στον διάλογο η Ελλάδα με Ερντογάν - Ανείπωτη η τραγωδία στη Χίο»

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Ηλεία: Έσπασε η γέφυρα του Ενιπέα στο Λαντζόι - Αποκλεισμένες κατοικίες (Βίντεο)

12:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο προπονητής Θανάσης Σκουρτόπουλος

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Κατολίσθηση στην παλιά εθνική οδό Καλαμάτας–Σπάρτης - Με παράκαμψη διεξάγεται η κυκλοφορία

12:04ΕΛΛΑΔΑ

Αφρικανική σκόνη: Τι να προσέξουν όσοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο προπονητής Θανάσης Σκουρτόπουλος

10:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Ποιος είναι ο «ψυχρός» πατέρας της - Η θητεία στον Σοβιετικό στρατό και ο φόβος του Πούτιν

12:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άρειος Πάγος: Δικαίωση για τους δανειολήπτες - Με τη μηνιαία δόση ο υπολογισμός των τόκων

19:34ΕΘΝΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

11:56ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος δεσμεύει τους λογαριασμούς του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου!

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Οι 7 περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ο πραγματικός λόγος που οι γονείς της δεν πηγαίνουν στη Γερμανία να τη βρουν

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Πήρε εξιτήριο μετά την περιπέτεια υγείας - Η ανάρτηση του Κώστα Μπακογιάννη

06:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Τα ψέματα του πατέρα στην Αστυνομία - Γιατί φοβόταν τον... Πούτιν

10:53ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Μόνος ταξίδευε ο 26χρονος Έλληνας που σκότωσε τον τουρκικής καταγωγής ελεγκτή τρένου - Δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες

12:36ΚΟΣΜΟΣ

«Βολές» Λαβρόφ κατά Ελλάδας: «Διέκοψε συνεργασία δεκαετιών με τη Ρωσία»

07:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτή είναι η 56χρονη δασκάλα γιόγκα που ανατίναζε οχήματα επειδή δεν της έδιναν δανεικά

07:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Πέραμος: Συνεχόμενες αντιφάσεις από τη σύντροφο του 27χρονου - Είχε σχέση με φίλο του

12:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης-Ερντογάν: «Κλείδωσε» η συνάντηση της Άγκυρας για τις 11 Φλεβάρη

12:44ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συστήνει τον νέο ένοικο του Μαξίμου, την… Κλειώ – Το viral βίντεο με τη χαριτωμένη γατούλα

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Αυτός είναι ο 36χρονος ελεγκτής που έπεσε νεκρός από τα χτυπήματα Έλληνα στη Γερμανία – Ήταν πατέρας 2 παιδιών

06:35WHAT THE FACT

Διατροφολόγος προειδοποιεί όσους καταναλώνουν σπόρους chia

06:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πήγαν να ξαφρίσουν ηλικιωμένη και έπεσαν πάνω στον αστυνομικό γιο της - Βίντεο ντοκουμέντο

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του Κόσμου: «Μετά από 25 χρόνια διαπομπεύθηκα με κατασκευασμένα στοιχεία από παιδιά με παραβατικό παρελθόν» λέει σε μήνυμά του ο πατήρ Αντώνιος

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ