Ρέθυμνο: Υποχώρησε τμήμα παλιού κτηρίου στο κέντρο της πόλης

Μεγάλο τμήμα κτηρίου στο κέντρο της πόλης του Ρεθύμνου κατέρρευσε με αποτέλεσμα να σκορπίσει μπάζα και πέτρες στο πεζοδρόμιο.

Όπως αναφέρει το patris.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (10/2) στην οδό Αρκαδίου, στο κέντρο της πόλης. Σημειώνεται ότι από τύχη δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός κατοίκου της περιοχής.

Συνεργεία του δήμου βρέθηκαν στο σημείo προκειμένου να αποκλείσουν το σημείο με ειδική σήμανση για λόγους ασφαλείας και να απομακρύνουν τα μπάζα.

Διαβάστε επίσης