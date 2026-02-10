Ρέθυμνο: Υποχώρησε τμήμα παλιού κτηρίου στο κέντρο της πόλης
Από τύχη δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μεγάλο τμήμα κτηρίου στο κέντρο της πόλης του Ρεθύμνου κατέρρευσε με αποτέλεσμα να σκορπίσει μπάζα και πέτρες στο πεζοδρόμιο.
Όπως αναφέρει το patris.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (10/2) στην οδό Αρκαδίου, στο κέντρο της πόλης. Σημειώνεται ότι από τύχη δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός κατοίκου της περιοχής.
Συνεργεία του δήμου βρέθηκαν στο σημείo προκειμένου να αποκλείσουν το σημείο με ειδική σήμανση για λόγους ασφαλείας και να απομακρύνουν τα μπάζα.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:28 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα 11 καταστήματα που βάζουν «λουκέτο» 20 Φεβρουαρίου
11:20 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο: Υποχώρησε τμήμα παλιού κτηρίου στο κέντρο της πόλης
11:12 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Η Νάντια Κοντογεώργη στο Newsbomb.gr: «Τίποτα δεν (μου) ήρθε τυχαία στη ζωή»
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Πατέντα για προσκέφαλο που κάνει μασάζ στο κεφάλι
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 10 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
09:33 ∙ LIFESTYLE