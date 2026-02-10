Μετρό: Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στις ράγες στον σταθμό «Αμπελόκηποι»

Αναστάτωση επικράτησε στο Μετρό, όταν ένας άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στις ράγες στον σταθμό «Αμπελόκηποι».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας στεκόταν στη στάση περιμένοντας το μετρό, όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στις ράγες.

Επιβάτες που βρίσκονταν στο σημείο, αμέσως πάτησαν το κουμπί έκτακτης ανάγκης για να σταματήσει ο συρμός που έφτανε στον σταθμό.