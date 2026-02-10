Κέρκυρα: Μεγάλη κατολίσθηση στην Παλαιοκαστρίτσα - Συνεργείο της Πολιτικής Προστασίας στο σημείο
Μεγάλο τμήμα του βουνού αποκολλήθηκε και κατέληξε στον δρόμο με αποτέλεσμα να αποκλειστεί
Μεγάλη κατoλίσθηση σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Παλαιοκαστρίτσα Κέρκυρας πάνω από το Λα Γκρότα εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων που επηρεάζουν το νησί τις τελευταίες ώρες.
Ένα μεγάλο τμήμα του βουνού αποκολλήθηκε με αποτέλεσμα να παρασύρει τα προστατευτικά που είχαν πρόσφατα τοποθετηθεί στο σημείο από τις υπηρεσίες της περιφέριειας Ιονίων και να αποκλείσει τον δρόμο.
Στο σημείο βρίσκεται από την πρώτη στιγμή συνεργείο της Πολιτικής Προστασίας για την αποκατάσταση των ζημιών.
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο που σημιεώθηκε η κατολίσθηση:
Με πληροφορίες από corfutvnews.gr
