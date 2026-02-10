Θεσσαλονίκη: Oβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στον βυθό του 6ου προβλήτα
Η οβίδα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στο έργο επέκτασης του προβλήτα που είνια σε εξέλιξη
Οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε το πρωί της Δευτέρας (9/2), στον βυθό του 6ου προβλήτα, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, η οβίδα εντοπίστηκε σε βάθος 11,5 μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών έρευνας του βυθού, στο έργο επέκτασης του 6ου προβλήτα.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες.
Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
