Χαλάνδρι: Διευθύντρια βάζει μαθητές να σκάβουν στο προαύλιο του σχολείου για να τους σβήνει απουσίες

Υπό κατάληψη τελεί και πάλι το 3ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, καθώς οι μαθητές διαμαρτύρονται ότι η διευθύντρια τούς αναγκάζει να κάνουν δουλειές για το σχολείο ώστε να τους σβήνει απουσίες.

Στο συγκεκριμένο Λύκειο, είχε σημειωθεί τον περασμένο Δεκέμβριο άλλο ένα αδιανόητο περιστατικό, όταν ένας καθηγητής, παρουσία της διευθύντριας, έπιασε με κόφτη τα δάχτυλα ενός μαθητή στην προσπάθεια να κόψει την αλυσίδα και να βάλει τέλος στην κατάληψη που έκαναν και τότε οι μαθητές.

«Βάζει τα παιδιά μας να σκάβουν αυλάκια στο προαύλιο για να φεύγουν τα νερά της βροχής»

Μητέρες μαθητών περιέγραψαν ότι «η διευθύντρια συνεχίζει στο σχολείο παρά το περιστατικό στις 15 Δεκεμβρίου κι εκτός αυτού, στις 12 Ιανουαρίου 2026, που είχαμε συνάντηση μαζί της, ενημερωθήκαμε και για την “κοινωνική εργασία” που βάζει στα παιδιά. Χωρίς να έχει λάβει κάποια συγκατάθεση από τους γονείς. Το ζήτημα είναι ότι κοροϊδεύει τα παιδιά, γιατί δεν τους σβήνει τις απουσίες. Τα παιδιά πάνε και ζητούν να σβηστούν οι απουσίες τους και εκείνη λέει: “Δεν το κάνω”. Δεν ξέρουμε για ποιον λόγο τα παιδιά μας πήραν αποβολές», μιλώντας σήμερα (10/02) στο MEGA.