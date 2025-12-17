Χαλάνδρι: Καθηγητής τραυμάτισε μαθητή κατά τη διάρκεια κατάληψης – Του έπιασε τα δάχτυλα με κόφτη

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε σε ΕΠΑΛ στο Χαλάνδρι, όταν ένας καθηγητής, παρουσία της διευθύντριας, έπιασε με κόφτη τα δάχτυλα ενός μαθητή στην προσπάθειά του να κόψει την αλυσίδα και να βάλει τέλος στην κατάληψη που έκαναν οι μαθητές.

O διάλογος κατά τη διάρκεια του περιστατικού είναι ενδεικτικός:

Μαθητής : Α..., Α..., το χέρι μου ρε...

: Α..., Α..., το χέρι μου ρε... Διευθύντρια : Πάρε το χέρι σου

: Πάρε το χέρι σου Μαθητής : Άστο, το χέρι μου...

: Άστο, το χέρι μου... Διευθύντρια : Πάρτε τα χέρια σας από' δω

: Πάρτε τα χέρια σας από' δω Μαθητής: Έλα, βγάλ'το με πονάει...

Όπως καταγγέλλει στο δελτίο του Star ο 17χρονος μαθητής, τραυματίστηκε στα δάχτυλα από καθηγητή του σχολείου του κατά τη διάρκεια κατάληψης.

Όπως δηλώνει ο ανήλικος, μετά το περιστατικό μετέβη στο ΚΑΤ, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν κάκωση και στα δύο του δάχτυλα. Σύμφωνα με την περιγραφή του, ο καθηγητής χρησιμοποίησε κόφτη και του τράβηξε το δάχτυλο, παρά τις εκκλήσεις του να σταματήσει. «Πήγα στο ΚΑΤ και μου είπαν ότι έχω πάθει κάκωση και στα δύο μου δάχτυλα. Ο καθηγητής χρησιμοποιεί τον κόφτη, μου τραβάει το δάχτυλο. Φωνάζω, υποφέρω, του ουρλιάζω “σε παρακαλώ, άφησέ το”, “άφησε το δάχτυλό μου πονάω”, αλλά συνέχισε. Με χλεύασε κιόλας, λέγοντάς μου “αχ, καλέ πονάν τα δαχτυλάκια σου;”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο πατέρας του μαθητή περιγράφει τη σκηνή ως ιδιαίτερα βίαιη, σημειώνοντας ότι ο καθηγητής έπιασε το δάχτυλο του γιου του «με παγερό βλέμμα και σαρδόνιο χαμόγελο».

Για το περιστατικό συνελήφθη ο 17χρονος μαθητής και αφέθηκε ελεύθερος, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απλή σωματική βλάβη

Σε βάρος της διευθύντριας και του καθηγητή σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, ενώ την Τρίτη (16/12), οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάληψη στο σχολείο πραγματοποιήθηκε λόγω προβλημάτων που αφορούσαν τις υποδομές και την καθαριότητα του σχολικού συγκροτήματος.