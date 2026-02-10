Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κυρήχθηκε η Αίγινα λόγω του νερού

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε η Αίγινα μετά την αποδοχή του σχετικού αιτήματος από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, λόγω της αιφνίδιας και σοβαρότατης βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό ύδρευσης.

Η ανακοίνωση του δήμου

«Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Αίγινας κηρύσσεται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, έως και τις 11 Μαΐου 2026, προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι προβλεπόμενοι μηχανισμοί Πολιτικής Προστασίας και να καταστεί δυνατή η επιτάχυνση των αναγκαίων διοικητικών και χρηματοδοτικών διαδικασιών.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια του τεκμηριωμένου αιτήματος του Δήμου Αίγινας, το οποίο βασίστηκε στη παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας της μοναδικής υποδομής παροχής πόσιμου νερού του νησιού και στις σοβαρές επιπτώσεις που η κατάσταση αυτή επιφέρει στην καθημερινότητα των πολιτών, στη δημόσια υγεία, στην τοπική οικονομία και στη λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών.

Η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης αποτελεί ένα αναγκαίο θεσμικό εργαλείο για:

την επιτάχυνση των εργασιών μόνιμης αποκατάστασης του υποθαλάσσιου αγωγού,

τη διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων και χρηματοδοτήσεων,

και τον ενισχυμένο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ο Δήμος Αίγινας συνεχίζει να βρίσκεται σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, μέχρι την οριστική αποκατάσταση της υδροδότησης του νησιού».

