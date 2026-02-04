Αίγινα: Ακατάλληλο το νερό για όλες τις χρήσεις - Τι έδειξαν οι αναλύσεις

Το νερό από τις βρύσες στην Αίγινα κρίνεται ακατάλληλο για κάθε χρήση, ενώ κάτοικοι του νησιού αναφέρουν δερματικούς ερεθισμούς και προβλήματα στα μάτια μετά την επαφή τους με αυτό.

Το πρόβλημα στην υδροδότηση ξεκίνησε στις 16 Δεκεμβρίου 2025, όταν ο υποθαλάσσιος αγωγός που τροφοδοτεί το νησί βγήκε εκτός λειτουργίας. Στις 14 Ιανουαρίου 2026, η Περιφέρεια Αττικής πραγματοποίησε δειγματοληψίες νερού και απέστειλε πόρισμα στον Δήμο Αίγινας, τον οποίο ενημέρωσε ότι το νερό από συγκεκριμένες γεωτρήσεις απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί.

Η απαγόρευση καλύπτει την πόση, την ατομική υγιεινή, την παρασκευή ή εμπορία προϊόντων για ανθρώπινη κατανάλωση, καθώς και κάθε χρήση που εμπλέκει άμεση ή έμμεση επαφή με τον άνθρωπο.

Στοιχεία από εργαστηριακούς ελέγχους

Οι έλεγχοι σε έξι σημεία υδροδότησης ανέδειξαν σοβαρά προβλήματα. Σε πέντε από τα έξι δείγματα, οι συγκεντρώσεις ολικών κολοβακτηριοειδών ξεπέρασαν τα επιτρεπτά όρια. Στο ήμισυ των δειγμάτων, τα επίπεδα υπολειμματικού χλωρίου έπεσαν κάτω από το ελάχιστο όριο ασφαλείας, ευθύνη που αποδίδεται αποκλειστικά στον Δήμο Αίγινας ως αρμόδιο φορέα ύδρευσης. Επιπλέον, εντοπίστηκαν ελλείψεις στις εγκαταστάσεις των γεωτρήσεων και ερωτήματα για τη νομιμότητα των αδειών υδροληψίας.

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τη δημοτική αρχή να λάβει άμεσα διορθωτικά μέτρα, να ενημερώσει σαφώς τους πολίτες και να διερευνήσει εναλλακτικούς τρόπους ασφαλούς υδροδότησης, όπως παροχή εμφιαλωμένου νερού ή μεταφορά νερού με υδροφόρα οχήματα ή πλοία, έως ότου αποκατασταθεί η κανονική υδροδότηση της νήσου.

Σε αντιδιαστολή, ο Δήμος Αίγινας, με ανάρτηση στα social media στις 20 Ιανουαρίου 2026, ενημερώνει ότι οι αναλύσεις διαπιστευμένου εργαστηρίου σε διάφορα δείγματα νερού είναι θετικές, καθώς η πλειονότητα των δειγμάτων κρίνεται κατάλληλη και εντός των νομοθετημένων ορίων για ανθρώπινη κατανάλωση.

Αντιδράσεις από κατοίκους και τοπικούς συλλόγους

Κάτοικοι και τοπικοί σύλλογοι αντιδρούν έντονα και οργανώνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας, την ώρα έναρξης της συνεδρίασης στις 4 Φεβρουαρίου στις 18:30. Στην απόφασή τους αναφέρεται χαρακτηριστικά: «δεν πάει άλλο». Οι διαμαρτυρόμενοι κατηγορούν Δήμο, Περιφέρεια και Κυβέρνηση για καθυστερήσεις σε ένα ζήτημα που απειλεί άμεσα τη δημόσια υγεία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Οι Σύλλογοι και οι κάτοικοι που συμμετείχαμε στην μαζικότατη σύσκεψη-συζήτηση σχετικά με το σοβαρότατο πρόβλημα που έχει προκύψει με την ποιότητα του νερού έπειτα από τη 2 η βλάβη του υποθαλάσσιου αγωγού αποφασίσαμε ότι δεν πάει άλλο!

Απαιτούμε ο Δήμος, η Περιφέρεια και η Κυβέρνηση να σταματήσουν να παίζουν με την Υγεία των κατοίκων.

Καλούμε όλους και όλες την Τετάρτη 4/2/2026 στις 18.00 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Μεριστό για να διεκδικήσουμε:

Άμεση παροχή κατάλληλου νερού με υδροφόρα πλοία στην αναγκαία ποσότητα των ημερήσιων αναγκών.

Καθαρισμό των δεξαμενών νερού και του Δικτύου ύδρευσης Συστηματική δειγματοληψία για ποιοτικό έλεγχο του νερού ανά διήμερο – τριήμερο ώστε να διαπιστωθεί αν το διαθέσιμο νερό είναι κατάλληλο.

Συστηματική ενημέρωση όλων των πολιτών της Αίγινας τις επιτρεπόμενες χρήσεις του νερού.

Σε όλες τις βρύσες των Σχολείων να αναρτηθεί με ανακοίνωση ότι το νερό είναι ακατάλληλο και απαγορεύεται η χρήση του νερού της βρύσης.

Να στέλνεται σε καθημερινή βάση επαρκές σε ποσότητα εμφιαλωμένο νερό σε όλα τα σχολεία του νησιού , στο Κέντρο Υγείας και το Νοσοκομείο.

Άμεση επισκευή του Αγωγού χωρίς καθυστερήσεις.

Να μη σταλεί κανένας λογαριασμός νερού για όσο υδροδοτείται η Αίγινα με το ακατάλληλο νερό».

