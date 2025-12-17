Νέα βλάβη στον αγωγό υδροδότησης της Αίγινας
Η κάλυψη των αναγκών ύδρευσης πραγματοποιείται προσωρινά από τις γεωτρήσεις του Δήμου
Ο Δήμος Αίγινας ενημερώνει τους πολίτες ότι, λόγω βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό της ΕΥΔΑΠ, έχει διακοπεί προσωρινά η τροφοδοσία του νησιού με νερό από το συγκεκριμένο δίκτυο.
Η κάλυψη των αναγκών ύδρευσης πραγματοποιείται προσωρινά από τις γεωτρήσεις του Δήμου.
Επισημαίνεται ότι:
- Η ανάδοχος εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες και διερευνά το πρόβλημα, προκειμένου να αποκατασταθεί η βλάβη το συντομότερο δυνατόν.
- Το νερό που παρέχεται δεν είναι κατάλληλο για πόση, αλλά μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακές χρήσεις (καθαριότητα, υγιεινή κ.λ.π).
Ο Δήμος Αίγινας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και θα ενημερώνει τους πολίτες για ό,τι νεότερο προκύψει. Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία όλων.
