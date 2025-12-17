Νέα βλάβη στον αγωγό υδροδότησης της Αίγινας

Ο Δήμος Αίγινας ενημερώνει τους πολίτες ότι, λόγω βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό της ΕΥΔΑΠ, έχει διακοπεί προσωρινά η τροφοδοσία του νησιού με νερό από το συγκεκριμένο δίκτυο.

Η κάλυψη των αναγκών ύδρευσης πραγματοποιείται προσωρινά από τις γεωτρήσεις του Δήμου.

Επισημαίνεται ότι:

Η ανάδοχος εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες και διερευνά το πρόβλημα , προκειμένου να αποκατασταθεί η βλάβη το συντομότερο δυνατόν.

Το νερό που παρέχεται δεν είναι κατάλληλο για πόση, αλλά μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακές χρήσεις (καθαριότητα, υγιεινή κ.λ.π).

Ο Δήμος Αίγινας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και θα ενημερώνει τους πολίτες για ό,τι νεότερο προκύψει. Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία όλων.