Νέα βλάβη στον αγωγό υδροδότησης της Αίγινας

Η κάλυψη των αναγκών ύδρευσης πραγματοποιείται προσωρινά από τις γεωτρήσεις του Δήμου

Νέα βλάβη στον αγωγό υδροδότησης της Αίγινας
Ο Δήμος Αίγινας ενημερώνει τους πολίτες ότι, λόγω βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό της ΕΥΔΑΠ, έχει διακοπεί προσωρινά η τροφοδοσία του νησιού με νερό από το συγκεκριμένο δίκτυο.

Η κάλυψη των αναγκών ύδρευσης πραγματοποιείται προσωρινά από τις γεωτρήσεις του Δήμου.

Επισημαίνεται ότι:

  • Η ανάδοχος εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες και διερευνά το πρόβλημα, προκειμένου να αποκατασταθεί η βλάβη το συντομότερο δυνατόν.
  • Το νερό που παρέχεται δεν είναι κατάλληλο για πόση, αλλά μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακές χρήσεις (καθαριότητα, υγιεινή κ.λ.π).

Ο Δήμος Αίγινας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και θα ενημερώνει τους πολίτες για ό,τι νεότερο προκύψει. Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία όλων.

