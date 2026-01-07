Πάτρα: Σπαραγμός στο τελευταίο «αντίο» στον 30χρονο που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου

Κηδεία του 30χρονου που ξυλοκοπήθηκε σε νυχτερινό κέντρο στη Πάτρα.

Συντετριμμένοι συγγενείς και φίλοι του 30χρονου, που έχασε τη ζωή του μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του από δύο ιδιοκτήτες νυχτερινού κέντρου στην Πάτρα, είπαν το τελευταίο «αντίο» στον νεαρό το μεσημέρι της Τετάρτης (07/01).

Ο ξυλοδαρμός του άτυχου νεαρού σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου, σε κέντρο διασκέδασης, όπου 2 παρέες που διασκέδαζαν ήρθαν σε αντιπαράθεση για ασήμαντο λόγο, ωστόσο το αποτέλεσμα ήταν ο άνδρας να πέσει νεκρός από σφοδρά χτυπήματα.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στη Λεύκα Πατρών, ενώ η κηδεία του 30χρονου έγινε στο Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.

Κηδεία του 30χρονου που ξυλοκοπήθηκε σε νυχτερινό κέντρο στη Πάτρα. Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026 Eurokinissi

Το κλίμα ήταν πολύ βαρύ, ενώ μέλη της οικογένειας του 30χρονου και φίλοι του, φώναζαν το όνομά του κατά τη διάρκεια της ταφής και χειροκροτούσαν.

Το κοιμητήριο ήταν ασφυκτικά γεμάτο, ενώ πολλοί έφτασαν με τα οχήματά τους έχοντας πάνω φωτογραφίες του 30χρονου.

Υπενθυμίζεται μάλιστα, ότι ο 30χρονος αφήνει πίσω την σύζυγό του και τα 6 παιδιά που απέκτησαν μαζί.

