Το χειρότερο σημείο για να αφήνει κάποιος το μπουφάν του στο αεροπλάνο
Οι αεροσυνοδοί αποκαλύπτουν το αηδιαστικό σημείο όπου δεν πρέπει ποτέ να βάζετε το μπουφάν σας στο αεροπλάνο.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Όταν κάποιος επιβιβάζεται σε ένα αεροπλάνο, το πρώτο πράγμα που επιθυμεί να κάνει είναι να βολευτεί. Συνήθως τα τρία πρώτα πράγματα που κάνει είναι να βγάλει το μπουφάν του, να τακτοποιήσει την τσάντα του και να φορέσει τα ακουστικά του.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:35 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Ο Αντίνο είπε όχι στη Ρίβερ Πλέιτ και πάει στον Παναθηναϊκό»
15:13 ∙ WHAT THE FACT
Το χειρότερο σημείο για να αφήνει κάποιος το μπουφάν του στο αεροπλάνο
14:53 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Euroleague: Αυλαία σε Κωνσταντινούπολη και Μόναχο - Το πρόγραμμα
09:26 ∙ LIFESTYLE
ANT1: Εκτός εκπομπής ο Γιώργος Λιάγκας - Τι συνέβη - Βίντεο
14:16 ∙ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ