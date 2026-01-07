Το χειρότερο σημείο για να αφήνει κάποιος το μπουφάν του στο αεροπλάνο

Όταν κάποιος επιβιβάζεται σε ένα αεροπλάνο, το πρώτο πράγμα που επιθυμεί να κάνει είναι να βολευτεί. Συνήθως τα τρία πρώτα πράγματα που κάνει είναι να βγάλει το μπουφάν του, να τακτοποιήσει την τσάντα του και να φορέσει τα ακουστικά του.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας