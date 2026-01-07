Η Warner Bros απορρίπτει και τη νέα προσφορά εξαγοράς από την Paramount

Μια πινακίδα Netflix εμφανίζεται στην κορυφή ενός κτιρίου στο Λος Άντζελες με την πινακίδα του Χόλιγουντ στο βάθος.

Συνεχίζει να απορρίπτει τις επιθετικές προσφορές εξαγοράς της από την Paramount, η Warner Bros, προτρέποντας τους μετόχους της, να παραμείνουν στην ανταγωνιστική προσφορά του Netflix.

Η διοίκηση της Warner έχει απορρίψει επανειλημμένα τις προτάσεις της Paramount, η οποία ανήκει στην Skydance, και πριν από λίγες εβδομάδες προέτρεψε τους μετόχους να υποστηρίξουν την πώληση της επιχείρησης streaming και στούντιο της Netflix έναντι 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Paramount, εν τω μεταξύ, έχει καταβάλει προσπάθειες να βελτιώσει την προσφορά της ύψους 77,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για ολόκληρη την εταιρεία.

Το διοικητικό συμβούλιο της WBD χαρακτήρισε την εχθρική προσφορά εξαγοράς της Paramount «ανεπαρκή» και υπερβολικά επικίνδυνη.

Σε αντίθεση με το Netflix, η Paramount έχει υποβάλει προσφορά για ολόκληρη την εταιρεία – η οποία περιλαμβάνει επίσης το CNN, το Cartoon Network και το Discovery Channel. Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο της WBD υποστήριξε ότι η προσφορά της ήταν «ανεπαρκής», με «σημαντικούς» κινδύνους και κόστος.

«Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι η τροποποιημένη προσφορά παραμένει ανεπαρκής, ιδιαίτερα δεδομένης της ανεπαρκούς αξίας που θα παρείχε, της έλλειψης βεβαιότητας για την ικανότητα της Paramount Skydance να ολοκληρώσει την προσφορά και των κινδύνων και του κόστους που βαρύνουν τους μετόχους της WBD σε περίπτωση που η Paramount Skydance αποτύχει να ολοκληρώσει την προσφορά», ανέφερε η WBD σε επιστολή προς τους μετόχους την Τετάρτη.

Σε μια κατάθεση που συνόδευε την επιστολή, η WBD χαρακτήρισε την εχθρική προσφορά, ακόμη και με το νέο backstop Ellison, τη «μεγαλύτερη LBO [μοχλευμένη εξαγορά - μια οικονομική διαδικασία που βασίζεται στη χρήση κυρίως δανειακών κεφαλαίων για την αγορά μιας εταιρείας] στην ιστορία», μια δομή που εγκυμονεί κινδύνους για την προσφορά.

Η Paramount είναι πολύ μικρότερη από την WBD, επομένως «για να πραγματοποιήσει τη συναλλαγή, σκοπεύει να επιβαρυνθεί με ένα εξαιρετικό ποσό πρόσθετου χρέους - περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια δολάρια - μέσω συμφωνιών με πολλούς χρηματοδοτικούς εταίρους», ανέφερε η επιστολή της WBD.

Η Paramount προσπάθησε να μετριάσει τις ανησυχίες σχετικά με τη χρηματοδότηση, επισημαίνοντας το γεγονός ότι ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, ο δισεκατομμυριούχος της Oracle, Larry Ellison, χρηματοδοτεί μεγάλο μέρος της προτεινόμενης εξαγοράς.

Όταν η Paramount ξεκίνησε για πρώτη φορά την εχθρική προσφορά εξαγοράς, η WBD χαρακτήρισε την προσφορά «απατηλή» και έθεσε ερωτήματα σχετικά με τη χρηματοδότηση, η οποία προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από τις βασιλικές οικογένειες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και του Άμπου Ντάμπι.

Σε απάντηση, η Paramount είπε στις 22 Δεκεμβρίου ότι ο Larry Ellison θα εγγυηθεί προσωπικά τα 40.4 δισεκατομμύρια δολάρια που βάζει για να χρηματοδοτήσει τη συναλλαγή των 78 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι Ellisons δεσμεύτηκαν επίσης να αφήσουν τους μετόχους της WBD να κοιτάξουν τα οικονομικά του οικογενειακού τους καταπιστεύματος και η Paramount αύξησε το τέλος διάλυσης που θα πλήρωνε στην WBD στα 5.8 δισεκατομμύρια δολάρια, που αντιστοιχεί στην υποσχεθείσα πληρωμή του Netflix.

Ωστόσο, η Paramount δεν αύξησε την προσφορά της πάνω από 30 $ ανά μετοχή σε αυτήν την τροποποιημένη προσφορά.

Τώρα, η Paramount πρέπει να πάρει μια απόφαση: Μπορεί να αποχωρήσει, μπορεί να αυξήσει την προσφορά ή μπορεί να απαιτήσει ψήφο από τους μετόχους της WBD.

Η εχθρική φύση της προσφοράς της Paramount σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες των μετοχών της WBD θα μπορούσαν να απορρίψουν τη σύσταση του διοικητικού συμβουλίου εάν η εταιρεία αποφασίσει να θέσει τα πράγματα απευθείας στα χέρια των μετόχων.