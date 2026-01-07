Καιρός: Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό με βαρομετρικό από τα Βαλκάνια και την Αδριατική - Πότε «χτυπούν»

Ένα βαρομετρικό χαμηλό στα βορειοανατολικά Βαλκάνια, συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται έως την κεντρική Μεσόγειο, κινείται ανατολικά, επηρεάζοντας σημαντικά τον καιρό στη χώρα μας. Παράλληλα, ένα δευτερεύον σύστημα στη Νότια Αδριατική ενισχύει την αστάθεια.

Όπως αναφέρει στο προσωπικό του ιστολόγιο ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος, τις επόμενες μέρες αναμένονται βροχές, καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι, με τοπικά προβλήματα να είναι πιθανά λόγω της μεγάλης έντασης των ανέμων.

Την Πέμπτη, βροχές και τοπικές καταιγίδες θα πλήξουν κυρίως την ανατολική νησιωτική Ελλάδα και τη Θράκη, ενώ το πρωί θα επηρεαστούν τμήματα της δυτικής χώρας. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου, με πιθανότητα χιονόστρωσης στην περιοχή της Κόνιτσας, ενώ τα Γιάννενα δύσκολα θα δεχτούν χιόνι. Παράλληλα, χιόνια θα σημειωθούν στη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές έως βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 7 έως 9 μποφόρ, συνοδευόμενοι από σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας.

Την Παρασκευή, οι βροχές θα περιοριστούν κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα το πρωί, ενώ το βράδυ θα επηρεαστεί η Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με ένταση5 έως 7 μποφόρ, ενώ το βράδυ στη Δυτική Ελλάδα θα επικρατήσουν δυτικοί έως νοτιοδυτικοί άνεμοι με ένταση έως6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, κυρίως ως προς τις ελάχιστες τιμές.

Το Σάββατο αναμένεται νέα επιδείνωση με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, τη βόρεια χώρα και το Ανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά της Βορειοδυτικής Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 6 έως 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο, ιδιαίτερα στις κεντρικές και νότιες περιοχές.

Ισχυροί άνεμοι και ενδεχόμενα προβλήματα

Από το βράδυ της Πέμπτης και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, η έντονη ανέμιση μπορεί να προκαλέσει τοπικά προβλήματα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Αρχικά, οι νοτιοδυτικοί άνεμοι αναμένεται να είναι πιο επικίνδυνοι στην Αττική, τανησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τη Θράκη. Στη συνέχεια, οι δυτικοί και βορειοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν στον Κορινθιακό Κόλπο και, λόγω καναλισμού, σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας όπως η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά Ελλάδα και η Ανατολική Πελοπόννησος.

Η προσοχή στα επικρατούντα καιρικά φαινόμενα και η ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές παραμένουν απαραίτητες, ειδικά λόγω της μεγάλης έντασης των ανέμων και της πιθανότητας τοπικών διακοπών ή καταστροφών