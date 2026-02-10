Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Σε κλάματα ξέσπασε ο Τζέικ Πολ για την πρωτιά της μνηστής του

Σε κλάματα ξέσπασε ο influencer Τζέικ Πολ, όταν η αρραβωνιαστικιά του, η Ολλανδή Γιούτα Λίρνταμ, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με Ολυμπιακό ρεκόρ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, το απόγευμα της Δευτέρας.

Η 27χρονη πατινέρ έσπασε το ρεκόρ στα 1000 μέτρα γυναικών με χρόνο 1:12.31, κατακτώντας την πρώτη θέση.

Ο 29χρονος influencer δημοσίευσε ένα βίντεο από τους πανηγυρισμούς μαζί με την οικογένεια της Λίρνταμ. «Το μωρό μου μόλις κατέρριψε Ολυμπιακό παγκόσμιο ρεκόρ. Είμαι πολύ υπερήφανος για σένα», έγραψε στη λεζάντα.

Δείτε το βίντεο:

https://www.instagram.com/reel/DUi-wmiDaSF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Λίγο αργότερα, με δεύτερη ανάρτησή του, ο Πολ σήκωσε την αγαπημένη του στα χέρια του, ενώ εκείνη δάγκωνε το χρυσό της μετάλλιο. «Μόλις γίναμε μάρτυρες μιας από τις πιο σημαντικές αθλητικές στιγμές όλων των εποχών. Ο γιατρός θα το επιβεβαιώσει. Οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν πόσο περήφανος είμαι για σένα», έγραψε ο 29χρονος στη λεζάντα.

Δείτε το βίντεο: