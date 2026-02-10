Ρουμανία: Νέο θανατηφόρο τροχαίο στο δρόμο που σκοτώθηκαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ - Τρείς νεκροί

Μια νέα τραγωδία σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 στη Ρουμανία, τον ίδιο δρόμο όπου τον περασμένο μήνα έχασαν τη ζωή τους οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Αυτή τη φορά, ένα δυστύχημα στοίχισε τη ζωή σε μια ολόκληρη οικογένεια, όταν φορτηγό εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με το όχημα όπου επέβαιναν ένας πατέρας και τα δύο παιδιά του.

Το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 στη Ρουμανία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο 58χρονος πατέρας και τα δύο παιδιά του, ηλικίας 13 και 16 ετών. Σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές και μέσα ενημέρωσης, ο οδηγός του φορτηγού μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προκαλώντας τη φονική σύγκρουση.

Οι διασώστες ανέσυραν νεκρούς τους τρεις επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο, ενώ ο οδηγός του φορτηγού παρείχε πρώτες βοήθειες στο σημείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο της Νομαρχιακής Υπηρεσίας Ασθενοφόρων.

Ο συγκεκριμένος αυτοκινητόδρομος, γνωστός ως Drumul Național 6 (DN6), αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της Ρουμανίας, συνδέοντας το Βουκουρέστι με τη δυτική περιοχή Banat και πέραν αυτής προς την Ουγγαρία και τη Σερβία. Παρότι είναι κρίσιμης σημασίας για τις μετακινήσεις και το εμπόριο, ο DN6 έχει αποκτήσει στη Ρουμανία τη φήμη του «δρόμου του θανάτου» λόγω της μεγάλης συχνότητας σοβαρών τροχαίων δυστυχημάτων.

Ο δρόμος διασχίζει πόλεις όπως η Αλεξάνδρεια, το Καρακάλ, η Κραϊόβα, το Ντρομπέτα-Τουρνου Σεβερίν, το Καρανσέμπες, το Λουγκόι και η Τιμισοάρα, με υψηλή κυκλοφορία και αυξημένο κίνδυνο ατυχημάτων, ειδικά σε σημεία με ανεπάρκεια υποδομών ή έλλειψη οδικής ασφάλειας.

Η νέα αυτή τραγωδία έρχεται να προστεθεί στον θλιβερό κατάλογο των ατυχημάτων στον DN6, όπου στις 27 Ιανουαρίου2026 είχαν χάσει τη ζωή τους επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ και άλλοι τρεις είχαν τραυματιστεί σοβαρά, όταν το βαν που τους μετέφερε συγκρούστηκε με φορτηγό κοντά στο Λουγκόζ, στην κομητεία Τιμίς.