«Βόμβα» από τα έγγραφα Έπσταϊν: Ένα 9χρονο κορίτσι ήταν θύμα του καταδικασμένου παιδόφιλου

Φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Απεικονίζει μια κορνιζαρισμένη φωτογραφία του Τζέφρι Έπσταϊν με ένα πρόσωπο καθισμένο στην αγκαλιά τουΗ φωτογραφία καταγράφηκε στις 12 Αυγούστου 2019, κατά τη διάρκεια έρευνας στην κατοικία του στο νησί Little St. James, στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους

Ένα εννιάχρονο κορίτσι ήταν θύμα του κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης του καταδικασμένου παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν, όπως αποκάλυψαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι και ο Δημοκρατικός Ρο Κάνα, αφού εξέτασαν λογοκριμένα αρχεία από την υπόθεση του Έπσταϊν.

Από τα περισσότερα από 3 εκατομμύρια έγγραφα, βίντεο και φωτογραφίες που δημοσίευσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, προκύπτει ότι πολλά ανήλικα κορίτσια ήταν θύματα του κυκλώματος του Έπσταϊν. Τώρα, αποκαλύπτεται ότι ένα κορίτσι μόλις εννιά ετών ήταν ανάμεσα σε αυτά.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρο Κάνα και ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι AP

«Διαβάζετε αυτά τα αρχεία και βλέπετε αναφορές σε κορίτσια 15 ετών, κορίτσια 14 ετών, κορίτσια 10 ετών. Σήμερα είδα μια αναφορά σε ένα κορίτσι 9 ετών. Θέλω να πω, αυτό είναι απλά παράλογο και σκανδαλώδες», δήλωσε ο Τζέιμι Ράσκιν, Δημοκρατικός βουλευτής από το Μέριλαντ, ο οποίος είδε τα μη επεξεργασμένα αρχεία.

Epstein bombshell as NINE-year-old victim and 'senior government official' are revealed in redacted files https://t.co/NZEGelKCa5 — Daily Mail (@DailyMail) February 9, 2026

Από τα έγγραφα επίσης προκύπτει, ότι ένας άνδρας που κατέχει «αρκετά υψηλή θέση σε μια ξένη κυβέρνηση» είχε στενές σχέσεις με τον Έπσταϊν, με τους δύο βουλευτές να προτρέπουν το υπουργείο Δικαιοσύνης να «διορθώσει τα λάθη του» και να δημοσιοποίησε τα έγγραφα χωρίς να είναι κρυμμένο τίποτα.

O Έπσταϊν με την Μάξγουελ Associated Press

Συνολικά, έξι άνδρες είναι πιθανό να ενοχοποιούνται στα αρχεία. Ένα έγγραφο που δημοσίευσε ο Μάσι περιέχει 18 επεξεργασμένες αναφορές, τέσσερις από τις οποίες αφορούν άνδρες που γεννήθηκαν πριν από το 1970.

Για πρώτη φορά τη Δευτέρα, μέλη του Κογκρέσου μπόρεσαν να δουν τα μη επεξεργασμένα αρχεία, επισκεπτόμενοι αυτοπροσώπως το κτίριο του υπουργείου Δικαιοσύνης στη βορειοανατολική Ουάσιγκτον και αποκτώντας πρόσβαση σε αυτά από τους υπολογιστές του υπουργείου.

Οι δύο βουλευτές, αν και όχι από το ίδιο κόμμα, έχουν ηγηθεί της προσπάθειας δημοσίευσης όλων των αρχείων από την υπόθεση του Έπσταϊν, από τον περασμένο Ιούλιο. Παρά την δημοσιοποίηση των αρχείων, εξακολουθούν να αγωνίζονται για διαφάνεια, καθώς τα περισσότερα από αυτά είναι σε μεγάλο βαθμό λογοκριμένα.