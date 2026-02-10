Κρήτη: Κλειστός επ΄αόριστoν ο δρόμος Μύρτου - Τερτσών λόγω νέας κατολίσθησης

Επικίνδυνος και απροσπέλαστος είναι πλέον ο δρόμος Μύρτου – Τερτσών μετά τη νέα κατολίσθηση

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Κρήτη: Κλειστός επ΄αόριστoν ο δρόμος Μύρτου - Τερτσών λόγω νέας κατολίσθησης
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μεγάλη κατολίσθηση σημειώθηκε για μία ακόμη φορά στον δρόμο που συνδέει τους οικισμούς Μύρτου και Τερτσών στον δήμο Βιάννου. Τεράστιοι βράχοι αποκολλήθηκαν από την πλαγιά και κατέληξαν στο οδόστρωμα καθιστώντας κάθε διέλευση από το σημείο πρακτικά αδύνατη.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν από την πρώτη στιγμή μηχανήματα του δήμου για την αποκατάσταση των ζημιών, ωστόσο η εικόνα παραμένει δύσκολη καθώς η άσφαλτος έχει υποστεί σοβαρές φθορές. Σημειώνεται ότι μιας και πρόκειται για αρκετά επικίνδυνο σημείο, ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός επ΄ αόριστον.

Η απόφαση ελήφθη από τον Δήμαρχο Βιάννου Παύλο Μπαριτάκη και τον Δήμαρχο Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλη, αφού ελήφθησαν υπόψη:

  • οι συνεχείς καταπτώσεις μεγάλων βράχων στον παραλιακό δρόμο Μύρτου – Τέρτσας, που καθιστούν τη διέλευση ιδιαίτερα επικίνδυνη,
  • η νέα σφοδρή κατολίσθηση της 10ης Φεβρουαρίου, η οποία προκάλεσε εκτεταμένη καταστροφή του οδοστρώματος στο σημείο της πτώσης.

Για λόγους ασφάλειας και προς αποφυγή ατυχημάτων, αποφασίστηκε η πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας από Μύρτο προς Τέρτσα και αντίστροφα.

Δείτε εικόνες από το σημείο της νέας κατολίσθησης:

dromos.jpg
dromos3.jpg
dromos2.jpg
dromos1.jpg

Στην κοινή ανακοίνωση τονίζεται ότι οι Δήμοι δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ατυχήματα, υλικές ζημιές ή τραυματισμούς που ενδέχεται να προκληθούν, επισημαίνοντας πως οποιαδήποτε διέλευση γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των οδηγών.

«Το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο κλείνει οριστικά, καθώς δεν υπάρχει καμία ασφάλεια για τους οδηγούς ως προς τη διέλευσή τους από τον δρόμο αυτό. Η μετακίνηση θα πραγματοποιείται μέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου Βιάννου – Ιεράπετρας», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Μπαριτάκης.

Σημειώνεται ότι δεν πρόκειται για καινούργιο πρόβλημα καθώς πριν από περίπου δύο μήνες είχε σημειωθεί αντίστοιχο περιστατικό πτώσης βράχων, με τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Μύρτου, Αλέκο Παντελάκη, να κρούει και τότε τον κώδωνα του κινδύνου. Όπως είχε επισημάνει, ο παραλιακός άξονας Μύρτος – Βάτος – Τέρτσα παρουσιάζει επαναλαμβανόμενες κατακρημνίσεις, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο οδηγούς και πεζούς, ενώ είχε ζητήσει είτε ουσιαστική παρέμβαση με μελέτη και έργα προστασίας είτε το κλείσιμο του δρόμου.

Με πληροφορίες από neakriti.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επιχείρηση του ελληνικού FBI για την εξάρθρωση οργάνωσης που διέπραττε κλοπές, απάτες και πλαστογραφίες

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Πέντε βήματα για να γίνει η Ουκρανία μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κλειστός επ΄αόριστoν ο δρόμος Μύρτου - Τερτσών λόγω νέας κατολίσθησης

13:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε εξέλιξη στο Μαξίμου η συνάντηση Μητσοτάκη και κτηνοτρόφων - Τι θα συζητηθεί

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που πατέρας ξυλοκόπησε έξω από το δικαστήριο 62χρονο που είχε παρασύρει με αυτοκίνητο το παιδί του - Βίντεο

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Ξακουστός: Ο Έλληνας executive chef που συστήνει την ελληνική κουζίνα στο Ντουμπάι

12:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο λόγος της ανεξαρτητοποίησης Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας – Δεν παραδίδει την έδρα της

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τετ-α-τετ Μητσοτάκη - Ερντογάν: Οι 10 υπουργοί που θα συνοδεύσουν τον πρωθυπουργό στην Τουρκία

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Έβαλε κατά λάθος όπισθεν κα σκότωσε τη μητέρα της – «Ξεψύχησε μέσα σε 3 λεπτά»

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: «Καθαρή» η μαγνητική του 2,5 ετών κοριτσιού που έπεσε σε σιντριβάνι -Πώς χάθηκε πολύτιμος χρόνος μέχρι να εντοπιστεί

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο Περιστέρι: Άνδρας επιτίθεται σε γυναίκες και παιδιά - Στήνει καρτέρι σε παιδική χαρά

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Νεκρός 49χρονος στην Κλειτορία – Τον εντόπισαν συγγενείς μέσα στο σπίτι του

12:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργεία Οικονομικών κι Εργασίας για υπόθεση Παναγόπουλου: «⁠Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην επαγγελματική κατάρτιση είναι διαχρονική πολιτική της ΕΕ»

12:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Τα συλλυπητήρια της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ στον Εργκίν Αταμάν

12:06ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Χαρδαλιάς: «Ο ψηφιακός κόσμος είναι εργαλείο γνώσης και προόδου, αλλά κρύβει και κινδύνους που δεν πρέπει να αγνοούμε»

12:05LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ποια είναι η 27χρονη «influencer» του πατινάζ Γιούτα Λίρνταμ που κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο - Από τα παιδικά της χρόνια στον αρραβώνα με τον Τζέικ Πολ

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Δυνατό πρόγραμμα με Premier League, Κύπελλα και αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα Allwyn

11:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θέατρο στη Στέγη: «Μια Αχόρταγη Σκιά» - Από 5 Μαρτίου έως 24 Απριλίου στη Μικρή Σκηνή

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Νέο θανατηφόρο τροχαίο στο δρόμο που σκοτώθηκαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ - Τρείς νεκροί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

12:05LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Έβαλε κατά λάθος όπισθεν κα σκότωσε τη μητέρα της – «Ξεψύχησε μέσα σε 3 λεπτά»

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η κακοκαιρία της Τσικνοπέμπτης - Δύσκολο το ψήσιμο σε εξωτερικούς χώρους

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: «Καθαρή» η μαγνητική του 2,5 ετών κοριτσιού που έπεσε σε σιντριβάνι -Πώς χάθηκε πολύτιμος χρόνος μέχρι να εντοπιστεί

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τετ-α-τετ Μητσοτάκη - Ερντογάν: Οι 10 υπουργοί που θα συνοδεύσουν τον πρωθυπουργό στην Τουρκία

11:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα 11 καταστήματα που βάζουν «λουκέτο» 20 Φεβρουαρίου

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στις ράγες στον σταθμό «Αμπελόκηποι»

11:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Τσικνοπέμπτης: Τι ώρες θα βρέχει στην Αθήνα - «Κλείδωσε» η κακοκαιρία

20:36LIFESTYLE

Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός - Έγκυος ξανά η Αλεξάνδρα Νίκα

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο «επιχειρηματίας της χρονιάς»: Η… αηδιαστική ιδέα που του αποφέρει 4 εκατ. ευρώ τον χρόνο

10:47ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» από τα έγγραφα Έπσταϊν: Ένα 9χρονο κορίτσι ήταν θύμα του καταδικασμένου παιδόφιλου

09:33LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: Ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας η παρουσιάστρια;

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Διευθύντρια βάζει μαθητές να σκάβουν στο προαύλιο του σχολείου για να τους σβήνει απουσίες

09:13ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Νέα έρευνα για όσους νόσησαν - Τα κύτταρα «ζόμπι» παραμένουν χρόνια μετά την ασθένεια

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Σε κλάματα ξέσπασε ο Τζέικ Πολ για το χρυσό μετάλλιο της μνηστής του, Γιούτα Λίρνταμ - Δείτε βίντεο

10:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύση Ελευθερίας: Ανεξαρτητοποιήθηκε η Ελένη Καραγεωργοπούλου - Με 5 βουλευτές πλέον το κόμμα

12:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο λόγος της ανεξαρτητοποίησης Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας – Δεν παραδίδει την έδρα της

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που πατέρας ξυλοκόπησε έξω από το δικαστήριο 62χρονο που είχε παρασύρει με αυτοκίνητο το παιδί του - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ