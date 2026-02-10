Κρήτη: Κλειστός επ΄αόριστoν ο δρόμος Μύρτου - Τερτσών λόγω νέας κατολίσθησης

Μεγάλη κατολίσθηση σημειώθηκε για μία ακόμη φορά στον δρόμο που συνδέει τους οικισμούς Μύρτου και Τερτσών στον δήμο Βιάννου. Τεράστιοι βράχοι αποκολλήθηκαν από την πλαγιά και κατέληξαν στο οδόστρωμα καθιστώντας κάθε διέλευση από το σημείο πρακτικά αδύνατη.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν από την πρώτη στιγμή μηχανήματα του δήμου για την αποκατάσταση των ζημιών, ωστόσο η εικόνα παραμένει δύσκολη καθώς η άσφαλτος έχει υποστεί σοβαρές φθορές. Σημειώνεται ότι μιας και πρόκειται για αρκετά επικίνδυνο σημείο, ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός επ΄ αόριστον.

Η απόφαση ελήφθη από τον Δήμαρχο Βιάννου Παύλο Μπαριτάκη και τον Δήμαρχο Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλη, αφού ελήφθησαν υπόψη:

οι συνεχείς καταπτώσεις μεγάλων βράχων στον παραλιακό δρόμο Μύρτου – Τέρτσας, που καθιστούν τη διέλευση ιδιαίτερα επικίνδυνη,

η νέα σφοδρή κατολίσθηση της 10ης Φεβρουαρίου, η οποία προκάλεσε εκτεταμένη καταστροφή του οδοστρώματος στο σημείο της πτώσης.

Για λόγους ασφάλειας και προς αποφυγή ατυχημάτων, αποφασίστηκε η πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας από Μύρτο προς Τέρτσα και αντίστροφα.

Δείτε εικόνες από το σημείο της νέας κατολίσθησης:

Στην κοινή ανακοίνωση τονίζεται ότι οι Δήμοι δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ατυχήματα, υλικές ζημιές ή τραυματισμούς που ενδέχεται να προκληθούν, επισημαίνοντας πως οποιαδήποτε διέλευση γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των οδηγών.

«Το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο κλείνει οριστικά, καθώς δεν υπάρχει καμία ασφάλεια για τους οδηγούς ως προς τη διέλευσή τους από τον δρόμο αυτό. Η μετακίνηση θα πραγματοποιείται μέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου Βιάννου – Ιεράπετρας», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Μπαριτάκης.

Σημειώνεται ότι δεν πρόκειται για καινούργιο πρόβλημα καθώς πριν από περίπου δύο μήνες είχε σημειωθεί αντίστοιχο περιστατικό πτώσης βράχων, με τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Μύρτου, Αλέκο Παντελάκη, να κρούει και τότε τον κώδωνα του κινδύνου. Όπως είχε επισημάνει, ο παραλιακός άξονας Μύρτος – Βάτος – Τέρτσα παρουσιάζει επαναλαμβανόμενες κατακρημνίσεις, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο οδηγούς και πεζούς, ενώ είχε ζητήσει είτε ουσιαστική παρέμβαση με μελέτη και έργα προστασίας είτε το κλείσιμο του δρόμου.

