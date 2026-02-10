Κορονοϊός: Νέα έρευνα για όσους νόσησαν - Τα κύτταρα «ζόμπι» παραμένουν χρόνια μετά την ασθένεια

Ο κόσμος έχει ευτυχώς αφήσει πίσω του τους περιορισμούς της πανδημίας του κορονοϊού, ωστόσο για εκατομμύρια ανθρώπους η ασθένεια δεν αποτελεί παρελθόν. Παρά την ταχύτατη ανάπτυξη των εμβολίων, που επέτρεψε την επιστροφή στην κανονικότητα νωρίτερα από το αναμενόμενο, για πολλούς η βοήθεια ήρθε αργά, καθώς είτε έχασαν τη ζωή τους είτε νόσησαν σοβαρά.

Σήμερα δεν υπάρχουν πια οι καθημερινές ενημερώσεις για τον αριθμό των κρουσμάτων, όμως η Covid-19 παραμένει παρούσα, με νέες μεταλλάξεις να προκαλούν ανησυχία κυρίως τους χειμερινούς μήνες. Εκείνοι, όμως, που ίσως βιώνουν πιο έντονα τις συνέπειες της πανδημίας είναι οι ασθενείς με long Covid, καθώς συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται από συμπτώματα όπως η «ομίχλη» στον εγκέφαλο, η έντονη κόπωση και τα αναπνευστικά προβλήματα.

Τι έδειξε η νέα μελέτη

Νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια αποκάλυψε ότι «ζόμπι» θραύσματα του κορονοϊού παραμένουν στον οργανισμό και επιτίθενται μαζικά στα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, προκαλώντας φλεγμονή και επιδεινώνοντας τα συμπτώματα του long Covid.

Ο βιομηχανικός μηχανικός Τζέραρντ Γουόνγκ εξήγησε πως τα θραύσματα αυτά στοχεύουν συγκεκριμένα είδη καμπυλότητας στις κυτταρικές μεμβράνες. «Κύτταρα με ακίδες, αστεροειδές σχήμα ή πολλά “πλοκάμια” καταστέλλονται πιο εύκολα», ανέφερε, περιγράφοντας έναν μηχανισμό που μέχρι σήμερα παρέμενε άγνωστος.

Ακόμη και όταν ο οργανισμός έχει εξουδετερώσει τον ιό, είτε φυσικά είτε μέσω του εμβολιασμού, πρωτεϊνικά υπολείμματα μπορεί να παραμένουν στο σώμα. Τα ευρήματα αυτά εξηγούν, σε σημαντικό βαθμό, τις σοβαρές και μακροχρόνιες επιπτώσεις που βιώνουν εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως.

Γιατί κινδυνεύουν περισσότερο οι ευάλωτοι

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα θραύσματα αυτά ενδέχεται να επηρεάζουν περισσότερο τα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. Τα κύτταρα που ανιχνεύουν τις λοιμώξεις και ειδοποιούν τον οργανισμό, καθώς και εκείνα που τις καταπολεμούν, καταστέλλονται, αφήνοντας το σώμα πιο εκτεθειμένο.

«Οι ιοί κάνουν τόσα πολλά πράγματα που ακόμη δεν κατανοούμε πλήρως. Θέλουμε να καταλάβουμε τι ρόλο παίζουν όλα αυτά τα υπολείμματα, τόσο κατά τη διάρκεια της νόσησης όσο και μετά», τόνισε ο Γουόνγκ, υπογραμμίζοντας ότι ανοίγει ένα νέο πεδίο μελέτης για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της Covid-19.

Ο ρόλος της μετάλλαξης Όμικρον

Η μελέτη κατέδειξε επίσης ότι η μετάλλαξη Όμικρον, η οποία ήταν ιδιαίτερα μεταδοτική αλλά λιγότερο θανατηφόρα, άφηνε στον οργανισμό περισσότερα θραύσματα σε σχέση με προηγούμενες παραλλαγές.

Η βιομηχανικός Γιουέ Ζανγκ από το Πανεπιστήμιο Westlake της Κίνας ανέφερε ότι η Όμικρον παρουσίασε «μυστηριώδεις συμπεριφορές», καθώς πολλαπλασιαζόταν με μεγάλη ταχύτητα χωρίς να προκαλεί εξίσου σοβαρές λοιμώξεις. «Διαπιστώσαμε ότι κομμάτια της ακίδας της Όμικρον ήταν πολύ λιγότερο ικανά να καταστρέφουν σημαντικά κύτταρα του ανοσοποιητικού, κάτι που υποδηλώνει ότι το ανοσοποιητικό σύστημα των ασθενών δεν εξαντλείται στον ίδιο βαθμό», εξήγησε.

Τα νέα δεδομένα υπενθυμίζουν ότι, παρά την επιστροφή στην καθημερινότητα, η πανδημία δεν έχει τελειώσει για όλους και ότι η επιστημονική έρευνα παραμένει καθοριστική για την κατανόηση και την αντιμετώπιση των μακροχρόνιων συνεπειών της.