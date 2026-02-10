Χαρδαλιάς: «Ο ψηφιακός κόσμος είναι εργαλείο γνώσης και προόδου, αλλά κρύβει και κινδύνους»

Μήνυμα του Περιφερειάρχη Αττικής σε εκδήλωση για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου

Χαρδαλιάς: «Ο ψηφιακός κόσμος είναι εργαλείο γνώσης και προόδου, αλλά κρύβει και κινδύνους»
Περιφέρεια Αττικής
Στην ανάγκη επαγρύπνησης γονέων και εκπαιδευτικών – αλλά πρωτίστως των ίδιων των παιδιών – απέναντι στους ψηφιακούς κινδύνους, καθώς και στις σχετικές πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Αττικής, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς στο μήνυμά του για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου.

«Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου είναι μια υπενθύμιση ότι ο ψηφιακός κόσμος μπορεί να είναι εργαλείο γνώσης και προόδου, αλλά κρύβει και κινδύνους που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αγνοούμε» επεσήμανε ο κ. Χαρδαλιάς, τονίζοντας ότι ήδη περισσότερες από 190 χώρες ενώνουν τη φωνή και τις δυνάμεις τους απέναντι στη σύγχρονη πραγματικότητα και τις μεγάλες προκλήσεις που προκύπτουν από τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, όπως η ανεξέλεγκτη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, τα deep fakes, οι απάτες, η παραπληροφόρηση, ο εθισμός στο διαδίκτυο και η γενικευμένη αλλοίωση της αλήθειας.

«Όλα αυτά δεν είναι σενάρια του μέλλοντος. Είναι ήδη εδώ. Γι’ αυτό, όταν μιλάμε για ασφαλές διαδίκτυο, μιλάμε πια για ψηφιακή συνείδηση, κριτική σκέψη και όρια» υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης και αναφέρθηκε εκτενώς στη στενή συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής με το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, με στόχο την άμεση και έγκυρη ενημέρωση μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών πάνω στους διαδικτυακούς κινδύνους. «Γιατί το διαδίκτυο δεν πρέπει να είναι πεδίο φόβου» σημείωσε χαρακτηριστικά, για να καταλήξει: «Το διαδίκτυο πρέπει να είναι χώρος γνώσης, ασφάλειας και ευκαιρίας. Αυτό είναι το χρέος μας. Και αυτή είναι η δέσμευσή μας».

Μεγάλη ενημερωτική ημερίδα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet Day) γιορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη μέρα της δεύτερης εβδομάδας του Φεβρουαρίου, με στόχο την προώθηση της ασφαλούς, υπεύθυνης και θετικής χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας, ιδιαίτερα από παιδιά και νέους, μέσα από δράσεις σε περισσότερες από 190 χώρες. Συντονίζεται από το πανευρωπαϊκό δίκτυο Insafe/INHOPE με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ στην Ελλάδα υπεύθυνο είναι το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ.

Στο πλαίσιο της ημέρας, που φέτος γιορτάζεται στις 10 Φεβρουαρίου με σύνθημα «Μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο», διοργανώθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μεγάλη ενημερωτική ημερίδα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά, με τη συμμετοχή εκατοντάδων μαθητών και μαθητριών Γυμνασίων του Πειραιά που παρακολούθησαν βιωματικές και ενημερωτικές παρεμβάσεις.

Χαιρετισμό απηύθυναν η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, η Αντιπεριφερειάρχης Στρατηγικού Σχεδιασμού Αττικής Σταυρούλα Αντωνάκου, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά Διονύσιος Αναστασόπουλος και η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΦ Χριστίνα Τσιλιγκίρη.

Στόχος της εκδήλωσης, που απευθυνόταν σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, ήταν η ανάδειξη της σημασίας της ψηφιακής ασφάλειας, της υπεύθυνης διαδικτυακής συμπεριφοράς και της προστασίας των παιδιών και των νέων στο ψηφιακό περιβάλλον. Οι θεματικοί άξονες στους οποίους κινήθηκαν οι τοποθετήσεις ήταν η ασφαλής και υπεύθυνη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο ρόλος των αλγόριθμων στα κοινωνικά δίκτυα και η επίδρασή τους στη συμπεριφορά και την πληροφόρηση των νέων, η ασφαλής διαδικτυακή επικοινωνία, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η πρόληψη των ψηφιακών κινδύνων.

Παράλληλα με την κεντρική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα, φορείς και οργανισμοί διοργάνωσαν επίσης δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και αφύπνισης γύρω από θέματα όπως το cyberbullying, η προστασία της ιδιωτικότητας, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και η αποφυγή ακατάλληλου περιεχομένου.

Ακολουθεί το βίντεο με το μήνυμα του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου:

