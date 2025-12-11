Χαλάνδρι: «Πράσινο φως» για τη ριζική ανάπλαση κομβικού δρόμου

Στη ριζική ανάπλαση της κεντρικής οδού Αγίου Γεωργίου θα προχωρήσει ο δήμος Χαλανδρίου.

Όπως ανακοίνωσε η δημοτική Αρχή, εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο η χρηματοδότηση αυτού του έργου, το οποίο χαρακτηρίζεται κομβικό για την πόλη. Κι αυτό γιατί η Αγίου Γεωργίου είναι ένας νευραλγικός δρόμος, καθώς αποτελεί την κάθοδο από τη Δουκίσσης Πλακεντίας προς το κέντρο του Χαλανδρίου, εκεί βρίσκεται μεταξύ άλλων και το Δημαρχείο, έχει και εμπορικά καταστήματα, η προέκταση της οδού μπαίνει στο εμπορικό κέντρο και γυρνάει προς την κεντρική πλατεία και ταυτόχρονα πρόκειται για έναν στενό δρόμο με παλιές και ξεπερασμένες χρήσεις. Γι' αυτό άλλωστε και η ανάπλασή του εκτιμάται πως θα αποτελέσει ανάσα για όλο το κέντρο του Χαλανδρίου.

Το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί με 600.000 ευρώ, σε σύνολο προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ.

Η μελέτη έχει ήδη εγκριθεί από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και το έργο περιλαμβάνει:

Πλήρη ανακατασκευή 2.935 τ.μ. πεζοδρομίων

Δημιουργία όδευσης τυφλών

54 ράμπες για πρόσβαση ΑμεΑ

143 νέους χώρους φύτευσης για δέντρα & θάμνους

Η παρέμβαση συνδέεται άμεσα με το στρατηγικό σχέδιο αναπλάσεων του δήμου και συμπληρώνει:

Τη βιοκλιματική ανάπλαση του κέντρου.

Την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας στην Αγίας Παρασκευής.

Το πρόγραμμα «πράσινης ενοποίησης έξι σχολείων», μια νέα πράσινη διαδρομή που ενώνει το 'Ανω Νέο Χαλάνδρι με το κέντρο.

Σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Αδριάνειου Υδραγωγείου, το Χαλάνδρι αποκτά πλέον πάνω από 141.000 τ.μ. νέων οργανωμένων πλατειών και πεζοδρομίων.

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος που εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο, η πρότασή μας για την ανάπλαση της οδού Αγίου Γεωργίου», ανέφερε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Σίμος Ρούσσος και πρόσθεσε: «Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο του Ταμείου Γιάννη Ανδρουλάκη, για τη σταθερή υποστήριξη, αλλά και τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου μας για τη μακρόχρονη και επίπονη δουλειά τους. Με σχέδιο και επιμονή, συνεχίζουμε να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής στο Χαλάνδρι».

