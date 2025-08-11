Κωνσταντέλλος: Προσχηματική η διαβούλευση για τις μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων

Η ανακοίνωση του Δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και Α’ Αντιπροέδρου της ΚΕΔΕ, Γρηγόρη Κωνσταντέλλου

Newsbomb

Κωνσταντέλλος: Προσχηματική η διαβούλευση για τις μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανακοίνωση για τη διαβούλευση σχετικά με τις μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων εξέδωσεη ο Δημάρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και Α’ Αντιπροέδρου της ΚΕΔΕ, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Προσχηματική και πρόχειρη η διαβούλευση για τις μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος οφείλει την άμεση ανάκληση της προκειμένου να γίνει ουσιαστικός διάλογος με την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Στις 4 Αυγούστου, το Υπουργείο Περιβάλλοντος απέστειλε στους Δήμους της χώρας, μέσω των Περιφερειακών Συμβουλίων, πρόσκληση για διαβούλευση διάρκειας μόλις 30 ημερών – δηλαδή έως τις 4 Σεπτεμβρίου – επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το σχέδιο δημιουργίας δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης απορριμματογενών ενεργειακών πρώτων υλών (ΑΕΠΥ) από αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ). Η ΣΜΠΕ ανέρχεται σε 347 σελίδες.

Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία έξι εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από το υπόλειμμα των στερεών αποβλήτων, συνολικού όγκου περίπου 1,4 εκατομμυρίων τόνων από τα 5,5 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων που παράγονται ετησίως στη χώρα.

Ωστόσο, η διαβούλευση περιορίζεται αποκλειστικά στη ΣΜΠΕ, ενώ δεν αναφέρονται κρίσιμες πληροφορίες και τεκμηρίωση, όπως θα όφειλε, προκειμένου οι Δήμοι να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη άποψη επί ενός τόσο σοβαρού ζητήματος που απασχολεί τον δημόσιο διάλογο – και ιδίως την Τοπική Αυτοδιοίκηση – εδώ και πάνω από μία δεκαετία.

Αντιθέτως, εν μέσω θέρους και με ασφυκτικές προθεσμίες, το Υπουργείο προβάλλει επιλεκτικά το περιβαλλοντικό σκέλος του σχεδίου, αποφεύγοντας να θίξει – ή αποκρύπτοντας – θεμελιώδη ζητήματα όπως:

  • Η χωροθέτηση των εργοστασίων.
  • Τα οικονομικά δεδομένα του έργου.
  • Οι φορείς υλοποίησης και διαχείρισης των μονάδων.
  • Το συνολικό θεσμικό και επιχειρησιακό πλαίσιο λειτουργίας τους και ο θεσμικός ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σ’ αυτό.

Τα κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα:

  • Από πού θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή των μονάδων, ειδικά μετά την απώλεια 300 εκατομμυρίων Ευρώ Ευρωπαϊκών πόρων για έργα και υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων που χάθηκαν τα τελευταία χρόνια;
  • Ποιοι θα είναι οι ανάδοχοι και οι διαχειριστές των εργοστασίων και με ποια κριτήρια θα επιλεγούν;
  • Προτίθεται το Υπουργείο να επιμείνει στις διατάξεις του πρόσφατου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), μέσω του οποίου ουσιαστικά αφαιρέθηκε από τους Δήμους η αρμοδιότητα ενεργειακής αξιοποίησης των στερεών αποβλήτων και μεταφέρθηκε αποκλειστικά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος;
  • Αληθεύει ότι σχεδιάζεται η επιβολή τέλους ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων, το οποίο θα επιβαρύνει τους πολίτες και αν ναι, ποιο θα είναι το ύψος του;
  • Θα εφαρμοστούν οι νόμοι 3851/2010 και 4414/2016, που προβλέπουν την επιδότηση του κόστους παραγωγής ενέργειας από τον κρατικό προϋπολογισμό, επιβαρύνοντας περαιτέρω έμμεσα την κοινωνία;

Τελικά, το έργο θα υλοποιηθεί με κριτήρια που υπηρετούν τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και την οικονομική ελάφρυνση της κοινωνίας που δοκιμάζεται, ή μήπως θα εξυπηρετήσει αποκλειστικά τα συμφέροντα συγκεκριμένων παραγωγών ενέργειας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα εύκολου, εγγυημένου κέρδους με μηδενικό ρίσκο, στηριζόμενο σε κρατικές επιχορηγήσεις και νέα επιβαρυντικά τέλη για τους δήμους και τους πολίτες;

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος οφείλει να απαντήσει τεκμηριωμένα σε όλα τα παραπάνω, να παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις για τις τοποθεσίες των εργοστασίων και τους φορείς διαχείρισης και να καλέσει σε ουσιαστικό, θεσμικό διάλογο όλους τους εμπλεκόμενους – πρωτίστως την Τοπική Αυτοδιοίκηση – πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης.

Αναμφισβήτητα, η ενεργειακή αξιοποίηση του υπολείμματος των ΑΣΑ έχει θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς μειώνει δραστικά τον όγκο των απορριμμάτων που καταλήγουν στις χωματερές, όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλο τον δυτικό πολιτισμένο κόσμο. Όμως, το περιβαλλοντικό όφελος από μόνο του δεν αρκεί.

Η ενεργειακή αξιοποίηση οφείλει να έχει και θετικό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο για τις τοπικές κοινωνίες και να μειώνει – όχι να αυξάνει – το κόστος ενέργειας για τους πολίτες. Και κυρίως, οι Δήμοι της χώρας πρέπει να έχουν καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό, τη λήψη αποφάσεων, τη λειτουργία και την οικονομική απόδοση των μονάδων αυτών, δεδομένου ότι σήμερα φέρουν αποκλειστικά το βάρος της διαχείρισης των οικιακών απορριμμάτων.

Με βάση όλα τα παραπάνω, το Υπουργείο Περιβάλλοντος οφείλει:

Να ανακαλέσει άμεσα την προσχηματική πρόσκληση για διαβούλευση.

Να ξεκινήσει ουσιαστικό και θεσμικό διάλογο για το θέμα με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων δεν μπορεί να αποτελεί προϊόν μονόπλευρων αποφάσεων και πρόχειρων διαδικασιών πίσω από κλειστές πόρτες, αλλά αποτέλεσμα συνεννόησης, διαφάνειας και τεκμηριωμένου σχεδιασμού, με σεβασμό στους θεσμούς και κυρίως τις τοπικές κοινωνίες».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:46LIFESTYLE

Εμμα Τόμσον: «Θα μπορούσα να είχα αλλάξει την ιστορία της Αμερικής»

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Καμένα Βούρλα: Μεγάλη αναστάτωση για 6χρονο που χάθηκε - Τον βρήκαν δύο χιλιόμετρα μακριά

13:44ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ήρωες-ναυαγοσώστες έσωσαν μητέρα με τον 7χρονο γιο της από πνιγμό - Έπεσαν σε ορμητικό ποτάμι

13:41ΚΟΣΜΟΣ

«Η άγνωστη του Σηκουάνα»: Το μυστήριο του χαμογελαστού πτώματος που έσωσε εκατομμύρια ζωές

13:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο εφιάλτης της πείνας στη Γάζα: Μαύρη αγορά, λεηλασίες και συμμορίες απελπισμένων - Ρύζι και αλεύρι... από χρυσάφι

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Πετράλωνα του Δήμου Μεσσήνης - Μήνυμα του 112

13:14LIFESTYLE

Τα πλουσιότερα μοντέλα στον κόσμο - Η έκπληξη στην 1η θέση

13:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Το 46% των Ελλήνων βάσει της Eurostat δεν μπορούν να πάνε διακοπές

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Σεϊρλή: «Αντίο, Σοφάκι… Σε πήρε το κύμα…» - Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά την ηθοποιό

12:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Live streaming η συνέντευξη Τύπου του Ερασιτέχνη για τη Νέα Τούμπα

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Θεομηνία στις ΗΠΑ: «Βούλιαξαν» οι μεσοδυτικές πολιτείες από τις καταρρακτώδεις βροχές - Μπλακ άουτ και χάος στις μεταφορές

12:47ΕΛΛΑΔΑ

«Κουράγιο πρόεδρε»: Η άφιξη Αντώνη, Γεωργίας και Κώστα Σαμαρά για την κηδεία της Λένας Σαμαρά

12:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ολοκλήρωσε τις εργομετρικές εξετάσεις ο Χολμς

12:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θερινό Άνεσις: «Φτηνά τσιγάρα» τον Δεκαπενταύγουστο

12:38ΚΟΣΜΟΣ

«Κάνε ότι δουλεύεις»: Νεαροί άνεργοι προσποιούνται ότι εργάζονται και πληρώνουν για να το κάνουν

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Κατσίκα πίνει… μοχίτο σε παραλία της Κρήτης και γίνεται viral

12:27ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τομ Χόλαντ: «Είναι διαφορετικό να φοράω το κοστούμι του Spider-Man αυτή τη φορά»

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Φωτιά σε τουριστικό σκάφος - Ασφαλής απομάκρυνση 168 επιβατών

12:20ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Κωνσταντέλλος: Προσχηματική και πρόχειρη η διαβούλευση για τις μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Υπογράφηκε η 3η σύμβαση ΣΔΙΤ του προγράμματος ΥΔΩΡ 2.0 – Το μεγαλύτερο αρδευτικό έργο για την Ξάνθη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:31ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Άφατη θλίψη στο Α' Νεκροταφείο - Συντετριμμένοι Αντώνης, Γεωργία και Κώστας Σαμαράς

12:47ΕΛΛΑΔΑ

«Κουράγιο πρόεδρε»: Η άφιξη Αντώνη, Γεωργίας και Κώστα Σαμαρά για την κηδεία της Λένας Σαμαρά

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ριζική αλλαγή από τις 20 Αυγούστου - Ετοιμάστε τα μπουφάν

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι ανακαλύπτουν τις... ελληνικές ρίζες τους - Η νέα τάση στο TikTok με τα τεστ DNA

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Ανάς αλ Σαρίφ: Το τελευταίο μήνυμα του Παλαιστίνιου δημοσιογράφου - «Nα γίνει το αίμα μου, φως προς την ελευθερία»

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Σεϊρλή: «Αντίο, Σοφάκι… Σε πήρε το κύμα…» - Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά την ηθοποιό

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

13:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο εφιάλτης της πείνας στη Γάζα: Μαύρη αγορά, λεηλασίες και συμμορίες απελπισμένων - Ρύζι και αλεύρι... από χρυσάφι

13:14LIFESTYLE

Τα πλουσιότερα μοντέλα στον κόσμο - Η έκπληξη στην 1η θέση

11:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: «Έκλαιγα και του έλεγα να σταματήσει» - Ανατριχίλα από την μαρτυρία της 10χρονης

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή στους διαρρήκτες: Αυτό είναι το νέο...παλιό κόλπο για να σας τσεκάρουν

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Πώς η Τουρκία «έκοψε» 165 εκατ. κυβικά νερού στον Έβρο – Το φράγμα της λίμνης Gala Gölü και η αδράνεια της Ελλάδας

07:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Πριν το κόμμα θα κάνει εμφάνιση έκπληξη στη ΔΕΘ- Γιατί στήνει δίπολο από το παρελθόν

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Πετράλωνα του Δήμου Μεσσήνης - Μήνυμα του 112

00:50ΕΛΛΑΔΑ

Ασφαλείς στην Πάρο οι δύο επιβαίνοντες του ιστιοφόρου – Αντιδράσεις από επιβάτες πλοίου γιατί συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης!

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Είναι σωστό να ευχόμαστε «Καλή Παναγιά»; Ειδικοί εξηγούν

05:14WHAT THE FACT

Τι να κάνετε αν σας πλησιάσει σφήκα - Το συχνότερο λάθος

07:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει από αύριο στις ελληνικές τράπεζες - Τι θα ισχύσει με την ανάληψη μετρητών από τα ΑΤΜ

13:41ΚΟΣΜΟΣ

«Η άγνωστη του Σηκουάνα»: Το μυστήριο του χαμογελαστού πτώματος που έσωσε εκατομμύρια ζωές

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση κινεζικού πολεμικού πλοίου με σκάφος ακτοφυλακής που καταδίωκε Φιλιππινέζους - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ