Η Αττική διεκδικεί 2 διεθνείς διακρίσεις στα «World Travel Awards 2025» – Πώς μπορούμε να ψηφίσουμε

Η Περιφέρεια Αττικής – «The Greater Athens Region» είναι υποψήφια σε δύο κατηγορίες των World Travel Awards 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στρατηγικής εξωστρέφειας που υλοποιεί η περιφερειακή αρχή του Νίκου Χαρδαλιά. Η ψηφοφορία διαρκεί έως τις 26 Οκτωβρίου και κάθε ένας μας μπορεί να ψηφίσει, επιλέγοντας την Αττική, ανάμεσα στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς του κόσμου.

Πιο συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας – η πρωτεύουσα Περιφέρεια, όπως την αποκαλεί ο Νίκος Χαρδαλιάς – είναι υποψήφια στις κατηγορίες «World’s Leading Regional Cultural Destination» και «World’s Leading Seaside Metropolitan Destination», επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ως έναν από τους πιο ολοκληρωμένους, ελκυστικούς και πολυδιάστατους προορισμούς παγκοσμίως.

Η διάκριση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της συνεκτικής στρατηγικής εξωστρέφειας που υλοποιεί ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, με στοχευμένες διεθνείς συνεργασίες, παρουσία σε μεγάλες τουριστικές εκθέσεις και διεθνή μέσα, καθώς και με το νέο ενιαίο brand ταυτότητας που προβάλλει τη Μητροπολιτική Περιφέρεια της Αττικής ως «The Greater Athens Region». Έναν προορισμό που συνδυάζει δηλαδή πολιτισμό, θάλασσα, γαστρονομία, φύση και εμπειρίες και τις τέσσερις εποχές του χρόνου, τόσο στο κέντρο όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Λεκανοπεδίου.

Φυσικά, στην προσπάθεια αυτή συμβάλλουν και όλα τα σημαντικά έργα υποδομής που υλοποιεί, αυτό το διάστημα η Περιφέρεια Αττικής – έργα που αναβαθμίζουν την εικόνα και τη λειτουργία του Λεκανοπεδίου, με πιο χαρακτηριστικό το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον» στον Φαληρικό Όρμο. Μία εμβληματική παρέμβαση συνολικής έκτασης 741 στρεμμάτων, που αναδεικνύει τη θαλάσσια ταυτότητα της Αττικής και δημιουργεί έναν ενιαίο, σύγχρονο χώρο πρασίνου και αναψυχής για κατοίκους και επισκέπτες.

Νίκος Χαρδαλιάς: Η Αττική μας δεν είναι απλώς προορισμός. Είναι εμπειρία, τρόπος ζωής, συναίσθημα

Όπως επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Αττικής: «Η υποψηφιότητα της Αττικής μας στις κατηγορίες του Κορυφαίου Πολιτιστικού και Παράκτιου Μητροπολιτικού Προορισμού στον κόσμο, μας γεμίζει υπερηφάνεια γιατί πίσω από αυτήν κρύβονται άνθρωποι που αγαπούν αυτόν τον τόπο και δουλεύουν καθημερινά για να κάνουν την πρωτεύουσα Περιφέρεια της χώρας μας γνωστή σε όλο τον κόσμο.

»Η Αττική μας δεν είναι απλώς προορισμός. Είναι εμπειρία, τρόπος ζωής, συναίσθημα. Και αυτό θέλουμε να το μοιραστούμε με όλους.

Από τα μεγάλα έργα υποδομής που αλλάζουν την εικόνα του Λεκανοπεδίου, μέχρι το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον» που δίνει πνοή στο παραλιακό μας μέτωπο, δείχνουμε έμπρακτα τι σημαίνει σύγχρονη Μητροπολιτική Αττική.

Γιατί για εμάς, η εξωστρέφεια δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, είναι πράξη. Με σχέδιο, συνέπεια και πίστη στις δυνατότητες του τόπου μας, συνεχίζουμε τη συλλογική δουλειά για να φέρουμε τη Μητροπολιτική Αττική μας εκεί που αξίζει – μόνο ψηλά και πάντα μπροστά!».

Πώς μπορούμε να ψηφίσουμε

Ο ανταγωνισμός στα βραβεία, όπως κάθε χρόνο, αναμένεται ιδιαίτερα σκληρός, καθώς στις ίδιες κατηγορίες συμμετέχουν ισχυροί προορισμοί όπως η Ανδαλουσία, η Καταλονία, η Λισαβόνα, τα Κανάρια Νησιά, αλλά και περιοχές από την Ασία και την Κεντρική Αμερική, που επενδύουν δυναμικά στην προβολή τους.

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία διαρκεί έως τις 26 Οκτωβρίου 2025 και είναι ανοιχτή για όλους.

Κάθε ψήφος μετρά, καθώς μπορεί να αναδείξει την Αττική ως έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς του πλανήτη!

Όσοι το επιθυμούν, μπορούν να στηρίξουν την προσπάθεια της Περιφέρειας Αττικής, ψηφίζοντας στους εξής συνδέσμους:

? World’s Leading Regional Cultural Destination 2025 – Region of Attica, Greece

https://www.worldtravelawards.com/vote-for-region-of-attica-greece-worlds-leading-regional-cultural-destination-2025

? World’s Leading Seaside Metropolitan Destination 2025 – Region of Attica, Greece

https://www.worldtravelawards.com/vote-for-region-of-attica-greece-worlds-leading-seaside-metropolitan-destination-2025

