Άγρια κόντρα στη Βουλή: Φραστικό επεισόδιο Βελόπουλου - Καιρίδη με χαρακτηρισμούς και αντεγκλήσεις

Εκτός ελέγχου ξέφυγε η συνεδρίαση της Βουλής κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την εξωτερική πολιτική, με οξεία λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Καιρίδη.

Η ένταση ξεκίνησε όταν ο κ. Βελόπουλος, από το βήμα της Ολομέλειας, άνοιξε διάλογο με τον τον κ. Καιρίδη, ο οποίος του φώναξε από τα έδρανα: «Τα λεφτά στη Γερμανία θα τα φέρεις;», αναφερόμενος στις καταθέσεις της συζύγου του προέδρου της Ελληνικής Λύσης.

Υψώνοντας τον τόνο της φωνής του, ο κ. Βελόπουλος απάντησε: «Άκου λίγο κύριε, τα λεφτά είναι φορολογημένα στην Ελλάδα και ανήκουν στη σύζυγό μου, που μένει εκεί χρόνια. Εγώ δεν ανακατεύομαι στα οικογενειακά σου. Μην το συνεχίζεις. Εσύ που έλεγες ότι οι Πόντιοι είναι Τούρκοι δεν έχεις δικαίωμα διά να ομιλείς. Τέλος η πλάκα».

Η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε περαιτέρω, με τον κ. Καιρίδη να συνεχίζει να διαμαρτύρεται από τα έδρανα, ενώ το προεδρείο, με την Όλγα Γεροβασίλη να προεδρεύει, επιχείρησε χωρίς αποτέλεσμα να αποκαταστήσει την τάξη.

«Ρε καημένο παιδί, βουλευτής δεν θα γίνεις ξανά, θα χάσετε και τις εκλογές και θα μείνεις εκτός, ούτε βουλευτής δεν θα γίνεις», ανταπάντησε ο κ. Βελόπουλος, προκαλώντας νέες αντιδράσεις.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας απευθύνθηκε στο προεδρείο ζητώντας να του δοθεί ο λόγος, ωστόσο η κ. Γεροβασίλη τον κάλεσε να μην διακόπτει τον ομιλούντα λέγοντας ότι «δεν γίνεται με αυτούς τους όρους διάλογος».

Παρά τις εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης συνέχισε σε οξείς τόνους. «Ο δημόσιος υπάλληλος ο κύριος, που πληρώνεται από το Δημόσιο, που τον πληρώνουν οι επιχειρήσεις μου. Εγώ που έχω 500 εργαζόμενους και τζιράρω εκατομμύρια ευρώ, θα μου υποδείξει τι να κάνω; Πήγαινε να δουλέψεις στον ιδιωτικό τομέα και μετά να μιλάς» είπε και κάλεσε την προεδρεύουσα να βάλει τον βουλευτή στην τάξη.

Απευθυνόμενος εκ νέου στον βουλευτή της ΝΔ, είπε «ήξερα ότι κακιά είσαι», με την Όλγα Γεροβασίλη να απευθύνει έκκληση «να σταθούμε στο ύψος της συζήτησης».

Ο κ. Βελόπουλος έσπευσε να προσθέσει: «Το παίρνω ως κακία. Δεν θα το πάρω ως κακιά».

Σε ερώτηση από τα έδρανα: «Τι ως κακιά;», ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης προσέθεσε ως κακιά αντίληψη.

Σε άλλο σημείο, κάλεσε την προεδρεύουσα της Βουλής να τον βάλει στην τάξη. «Μάζεμα θέλει. Ό,τι αδέσποτο το μαζεύουν» είπε.

Η προεδρεύουσα της έδρας προσπάθησε επανειλημμένα να επαναφέρει την τάξη, με τον κ. Βελόπουλο να συνεχίζει επιμένοντας πως «θα πάρουμε πάνω από 13%», απευθυνόμενος προς τα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας.

Στο τέλος της συζήτησης, ο κ. Καιρίδης ζήτησε τον λόγο επί προσωπικού για να απαντήσει, ωστόσο η κ. Γεροβασίλη δεν του τον έδωσε, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η διαδικασία.

Υπενθυμίζεται πως ένταξη μεταξύ των δύο πολιτικών είχε σημειωθεί πριν από λίγο καιρό.

Δήλωση Καιρίδη

Σε δήλωσή του αμέσως μετά στο περιστύλιο της Βουλής, ο κ. Καιρίδης έκανε λόγο για υβρεολόγιο και το χυδαίο λόγιο.

«Το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα είναι το υβρεολόγιο και το χυδαίο λόγιο. Έχασε την ψυχραιμία του και εκτόξευσε ύβρεις Και σε μένα και στην Κο της ΝΔ. Άρχισε με ερώτημα που υπέβαλα. Ο Βελόπουλος θεωρεί τον εαυτό του πατριώτη και μας αμφισβητεί τον πατριωτισμό. Γιατί έχει καταθέσεις στη Γερμανία σύμφωνα με το τελευταίο πόθεν Εσχες. Ας φέρει τα λεφτά στην Ελλάδα. Γιατί αυτός ο εκνευρισμός θεώρησε ότι επιτεθήκαμε στην γυναίκα του κλπ. Είναι γνωστός ο άνδρας και ο χαρακτήρας του. Ακούστηκαν κάποιες εκφράσεις που δεν περιποιούν τιμή για το ελληνικό κοινοβούλιο» είπε μεταξύ άλλων ο κ. Καιρίδης.

