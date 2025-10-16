Δευτερολογία Μητσοτάκη: Θα πιάνατε τον κ. Τραμπ από το πέτο;

«Να χρησιμοποιείτε πιο προσεκτικούς χαρακτηρισμούς για τον κ. Τραμπ, οι ΗΠΑ είναι στρατηγικός εταίρος της Ελλάδας στην περιοχή», είπε ακόμη 

Δευτερολογία Μητσοτάκη: Θα πιάνατε τον κ. Τραμπ από το πέτο;
Συζήτηση, κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με αντικείμενο την ενημέρωση του Σώματος για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025.
«Πρέπει να τηρούμε το χρόνο, είναι βαθύτατη περιφρόνηση να μιλούν οι πολιτικοί αρχηγοί διπλάσιο χρόνο, ελπίζω με τον καινούριο κανονισμό να αλλάξει αυτή η περιφρόνηση του κοινοβουλίου, με πρώτη διδάξασα την κυρία Κωνσταντοπούλου», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη δευτερολογία του στη Βουλή στη συζήτηση με αντικείμενο την εξωτερική πολιτική.

Στη συνέχεια καταφέρθηκε κατά του ΣΥΡΙΖΑ που αποχώρησε από τη συζήτηση για το εργασιακό νομοσχέδιο.

Απαντώντας σε όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης για τη σύνοδο στο Σαρμ ελ Σέιχ και την ελληνική παρουσία εκεί είπε: «Εσείς τι θα κάνατε θα πιάνατε τον κ. Τραμπ από το πέτο και θα του λέγατε Go back;».«Να χρησιμοποιείτε πιο προσεκτικούς χαρακτηρισμούς για τον κ. Τραμπ, οι ΗΠΑ είναι στρατηγικός εταίρος της Ελλάδας στην περιοχή», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια με αφορμή τις αντιδράσεις μετά την ακύρωση της συνάντησής του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη και την «αντάρα που σηκώθηκε», όπως είπε χαρακτηριστικά, αναρωτήθηκε γιατί δεν έγινε το ίδιο στην Ιταλία όταν ακυρώθηκε η συνάντηση του Τούρκου προέδρου με την Μελόνι.

«Φροντίζω η Ελλάδα να μην είναι το ρεντίκολο της Ευρώπης, όπως ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ», είπε δεικτικά.

«Θα ξανασυναντηθώ με τον κ. Ερντογάν και θα πω ότι εμείς θέλουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία αλλά αν εκείνη θέλει κονδύλια από τον οργανισμό SAFE αυτό περνάει μέσα από τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδας. Για να πάρει έστω και ένα ευρώ η Τουρκία από το SAFE απαιτείται ομοφωνία», είπε ο πρωθυπουργός στη δευτερολογία του. «Ας αφήσουμε τις κορώνες πατριωτισμού και να δούμε ότι αυτή η δυνατότητα μας δίνει ένα σημαντικό διαπραγματευτικό όπλο. Το νέο Ελσίνκι το έχουμε πετύχει μέσω των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου». Επανέλαβε ότι η Τουρκία θα πρέπει να απαλλάξει την Ελλάδα από το casus belli για να μπει στο SAFE.

«Οι Ευρωπαίοι πρέπει να αντιληφθούν ότι πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν πλησιάζουν μια χώρα που παίζει το ρόλο του επιτήδειου ουδέτερου», έστειλε σαφές μήνυμα για τις σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας.

«Ο πρώτος που μίλησε στην Ευρώπη για την ανάγκη της ρήτρας διαφυγής ήμουν εγώ», πρόσθεσε σε άλλο σημείο.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι η άμυνα της χώρας ξεκινάει από τη διπλωματία. Αλήθεια; Ε να γίνουμε σαν την Κόστα Ρίκα που δεν έχει στρατό. Η άμυνα αυτής της χώρας ξεκινάει από την άμυνα», ανέφερε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Έχουμε σήμερα έναν οδικό χάρτη που αναφέρεται σε άμυνα 360 μοιρών. Αναγνωρίζεται ταυτόχρονα ότι όλες οι επενδύσεις που θα γίνουν πρέπει να αφορούν όλες τις χώρες που είναι στα σύνορα».

«Η μεγαλύτερη επιτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής ήταν η είσοδος της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1979 κι όχι της Κύπρου κύριε Ανδρουλάκη, έργο του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που πολεμήθηκε λυσσαλέα από όλες τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης», είπε και κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι έχει «την ανάγκη σας να επικοινωνεί με το όραμα του Ανδρέα Παπανδρέου».

«Δεν είμαστε πια χώρα επαίτης, είμαστε χώρα που απολαμβάνει σεβασμό, δεν είμαστε υπερδύναμη, προσπαθούμε να ασκήσουμε εξωτερική πολιτικη΄με βάση τα εθνικά συμφέροντα. Ξέρουμε τα όριά μας, αλλά θυμάμαι ότι όταν οι τοποθετήσεις για την εξωτερική πολιτική γίνονται με το ένα μάτι στο εθνικό ακροατήριο δεν υπηρετούν τα εθνικά συμφέροντα», τόνισε.

