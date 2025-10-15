Μητσοτάκης για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ: Προτεραιότητά μας η μάχη κατά της ακρίβειας

Μέσω TikTok, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε μήνυμα στους πολίτες για την ανακοίνωση μείωσης τιμών σε περισσότερα από 2.000 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ.

Από σήμερα, 15 Οκτωβρίου περισσότερα από 2.000 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ πωλούνται με τιμές χαμηλότερες κατά 8%, κατά μέσο όρο.

Ο πρωθυπουργός, καθισμένος στο αυτοκίνητό του, στο κέντρο της Αθήνας, τονίζει πως η μάχη κατά της ακρίβειας δεν είναι εύκολη, αλλά ωστόσο, αποτελεί πρώτη προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης, όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει 1.074 κωδικούς που αφορούν τρόφιμα και 1.106 κωδικούς άλλων κατηγοριών προϊόντων, καλύπτοντας μεγάλο φάσμα της καθημερινής κατανάλωσης.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται 120 κωδικοί για απορρυπαντικά, με μειώσεις από 5 έως 18%, 41 κωδικοί αλλαντικών με μείωση έως 30%, γαλακτοκομικά 5% έως 9%, είδη προσωπικής υγιεινής 5% έως 10%, κατεψυγμένα τρόφιμα 46 κωδικοί 5 έως 20%, 6 κωδικοί για καφέ 5% έως 8%, όσπρια 5 έως 7%, ρύζι 5% έως 13% και τυριά 5% έως 13%.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας Απόστολο Πεταλά, ο οποίος τον ενημέρωσε ότι στην πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών από τις εταιρείες λιανεμπορίου και προμηθευτές έχουν ενταχθεί περισσότεροι από 2.000 κωδικοί, αριθμός που ξεπερνά σημαντικά τον αρχικό στόχο.

Οι πίνακες του υπουργείου Ανάπτυξης με τις μειώσεις των τιμών