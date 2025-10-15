Τάκης Θεοδωρικάκος: Θετική για την κοινωνία η μείωση τιμών σε πάνω από 2.000 προϊόντα
Αναλυτικά η λίστα των κωδικών που μειώνεται η τιμή τους
Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας Απόστολο Πεταλά, ο οποίος τον ενημέρωσε ότι στην πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών από τις εταιρείες λιανεμπορίου και προμηθευτές έχουν ενταχθεί περισσότεροι από 2.000 κωδικοί, αριθμός που ξεπερνά σημαντικά τον αρχικό στόχο.
O Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Μέσα σε ένα δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον, δίνουμε συνεχή μάχη σε ό,τι περνά από το χέρι μας, για τη συγκράτηση των τιμών, ιδιαίτερα στα βασικά είδη διαβίωσης.
Στοχεύουμε στην διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού και ταυτόχρονα πιέζουμε την αγορά με κάθε νόμιμο τρόπο να μειώσει το μεσοσταθμικό της κέρδος, προς όφελος της κοινωνίας και ιδιαίτερα όσων δοκιμάζονται. Μειώνοντας τις τιμές σε όσα προϊόντα αυτό είναι εφικτό.
Σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα ανακοινώνεται από τις αλυσίδες του λιανεμπορίου και τους προμηθευτές μεσοσταθμική μείωση 8% σε πάνω από 2.000 κωδικούς σημαντικών προϊόντων.
Είναι μία θετική και αναγκαία πρωτοβουλία, που θέλουμε να επεκταθεί ακόμα περισσότερο. Λεπτομέρειες θα δώσουν οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ.
Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια και όπως έχουμε δεσμευτεί, ξεκινά τις επόμενες ημέρες η διαβούλευση για τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς.
Με τη λειτουργία της οποίας ενισχύεται ο ελεγκτικός μηχανισμός και αποσαφηνίζεται πλήρως το νομικό πλαίσιο με την κωδικοποίηση της καταναλωτικής νομοθεσίας.
Μια μεταρρύθμιση που καλούμε όλη την κοινωνία και ασφαλώς και όλα τα κόμματα να τη στηρίξουν».
O Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Απόστολος Πεταλάς, τόνισε:
«Το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων που αποτελείται απ' όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, σε συνεργασία με ορισμένους προμηθευτές, τα θεσμικά τους όργανα, τον ΕΣΒΕΠ και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Τροφίμων, ανταποκρίνονται στο κάλεσμα αυτό για τους καταναλωτές, για την κοινωνία, τα νοικοκυριά και ιδιαίτερα για τα ευάλωτα νοικοκυριά.
Είναι μια συνεχής προσπάθεια της επιχειρηματικής κοινότητας, σε συνεργασία με την Πολιτεία και το Υπουργείο Ανάπτυξης, να μπορεί να προσφέρει προϊόντα σε άριστη ποιότητα και στην καλύτερη δυνατή τιμή.
Και αυτό είναι μια συνεχής δέσμευση, παρά τις δυσκολίες που δημιουργούν η πληθωριστική κρίση, η ενεργειακή κρίση και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην επάρκεια τροφίμων διεθνώς».
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΕΙΩΣΗΗ ΤΙΜΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΩΔΙΚΟΙ
ΜΕΙΩΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΙ
ΜΕΙΩΣΗ
ΑΛΑΤΙ
6
5%
4
5% έως 8%
ΚΑΛΑΣ
10
ΑΛΕΥΡΙ
10
5% έως 6%
7
5% έως 12%
ELBISCO (ΑΛΛΑΤΙΝΗ)
17
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
41
5% έως 10%
1
5%
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜΣ
62
18
25% έως 30%
ΝΙΚΑΣ
2
2% έως 8%
ΥΦΑΝΤΗΣ
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
33
5% έως 18%
9
5% έως 8%
COCA-COLA 3E
53
6
5% έως 8%
GREEN COLA
5
5%
ΕΨΑ ΑΕ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
120
4% έως 11%
11
5% έως 18%
ΕΛΑΪΣ-UNILEVER
168
17
3% έως 30%
SC JOHNSON
5
3% έως 5%
COLGATE-PALMOLIVE
9
3% έως 5%
ΕΥΡΗΚΑ
6
3% έως 8%
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
4
5% έως 8%
4
5% έως 9%
FRIESLAND CAMPINA (ΝΟΥΝΟΥ)
23
10
3% έως 9%
ΔΕΛΤΑ
5
5% έως 13%
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ
ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ/ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ
7
4% έως 6%
4
5% έως 8%
NUMIL
30
3
3%
ΓΙΩΤΗΣ
4
3%
ΔΕΛΤΑ
3
5%
ΔΩΔΩΝΗ
9
5% έως 13%
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ
ΓΛΥΚΑ/ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ
90
5% έως 12%
3
5% έως 8%
MARS
158
4
5% έως 17%
MONDELEZ
4
8%
OSCAR
8
5% έως 8%
ΒΙΟΛΑΝΤΑ
8
3% έως 5%
ΓΙΩΤΗΣ
14
3% έως 8%
ΕΛΓΕΚΑ
3
5% έως 9%
ΙΟΝ
3
3%
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ
7
5% έως 8%
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
14
5% έως 8%
ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
162
5% έως 14%
5
5% έως 8%
CONDITO
226
7
8%
ΚΥΚΝΟΣ
3
5% έως 8%
MARS
4
4%
ΒΛΑΧΑΚΗΣ
3
5% έως 8%
ΕΛΑΪΣ-UNILEVER
2
3%
ΓΙΩΤΗΣ
10
3%
ΕΛΓΕΚΑ
6
5%
ΚΑΛΑΣ
3
5% έως 8%
ΜΙΝΕΡΒΑ
2
12%
ΚΡΙ ΚΡΙ
2
3% έως 5%
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ
2
5% έως 8%
ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ
2
8%
ΧΑΪΝΑ ΑΦΟΙ
10
5% έως 8%
ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ
3
5% έως 6%
NESTLE
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
40
5% έως 8%
8
5% έως 7%
MARS
51
3
6% έως 9%
NESTLE
ΕΙΔΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
496
5% έως 10%
4
3%
ΕΛΓΕΚΑ
591
2
5%
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ
10
10%
BIG SOLAR
17
10%
EUROLAMP
50
10%
SIGNIFY
2
10%
TOSHIBA
10
10%
LENTBANS (OSRAM)
ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
86
5% έως 10%
1
8%
ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
236
6
3% έως 5%
BEIERSDORF
13
5% έως 7%
COLGATE-PALMOLIVE
10
5% έως 8%
FARCOM
5
5% έως 13%
HALEON
15
3% έως 5%
KENVUE
42
5% έως 9%
ΕΛΑΪΣ-UNILEVER
24
3% έως 10%
ΓΡ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
2
3% έως 5%
ΕΛΓΕΚΑ
2
3% έως 5%
ΜΕΓΑ
2
5% έως 8%
ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ
27
3% έως 8%
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ
1
8%
ΦΙΛΝΤΙΣΗΣ
ΕΙΔΗ ΠΡΩΙΝΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
37
5% έως 10%
2
20% έως 23%
K22 GLOBAL TRADERS
56
4
7%
ORGANIC 3S
8
3% έως 5%
ΓΙΩΤΗΣ
5
3%
ΕΛΓΕΚΑ
ΕΛΑΙΑ/ΛΙΠΗ
6
5% έως 13%
1
16%
MEDOLIO
11
4
5% έως 8%
ΜΙΝΕΡΒΑ
ΖΥΜΑΡΙΚΑ
13
5%
6
3% έως 5%
BARILLA
38
19
3% έως 13%
ΜΕΛΙΣΣΑ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
46
5% έως 20%
13
5% έως 8%
KALLIMANIS
89
30
3% έως 6%
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ
ΚΑΦΕΣ
6
5% έως 7%
2
5% έως 8%
JACOBS DOUWE EGBERTS
8
ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΨΑΡΙΩΝ
11
5% έως 8%
15
5%
KALLIMANIS
28
2
8%
ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ
ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ
1
7%
2
5% έως 7%
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
3
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ/ΒΟΥΤΥΡΟ
1
13%
5
3% έως 5%
FLORA FOOD
9
3
5%
ΜΙΝΕΡΒΑ
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ
1
5%
20
5% έως 28%
COCA-COLA 3E
21
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ
1
5%
4
5%
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ
9
2
5%
ΚΑΒΙΝΟ
1
5%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ AΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ
1
5%
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ABEE
ΟΣΠΡΙΑ
13
5% έως 7%
3
3%
3 ΑΛΦΑ
16
ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
3
3% έως 6%
3
4% έως 6%
ESSITY
22
16
3% έως 5%
ΜΕΓΑ
ΠΑΝΕΣ ΜΩΡΩΝ
4
5%
5
3% έως 5%
ΜΕΓΑ
14
5
3% έως 5%
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ
27
5% έως 7%
2
10%
ALBEE S CORPORATE
57
13
5% έως 20%
ELBISCO
15
5% έως 19%
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ
ΡΟΦΗΜΑΤΑ
6
5% έως 7%
3
4% έως 6%
NUMIL
19
8
5%
ΔΕΛΤΑ
2
5%
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ
ΡΥΖΙ
11
5% έως 10%
1
13%
ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ
12
ΣΝΑΚΣ
30
5%
4
5% έως 8%
COCA-COLA 3E
36
2
3%
ΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ
3
5%
9
5% έως 8%
ΚΥΚΝΟΣ
14
2
5% έως 8%
ΜΙΝΕΡΒΑ
ΤΥΡΙΑ
10
5% έως 23%
5
5% έως 10%
FRIESLAND CAMPINA
34
6
3% έως 5%
ΕΛΓΕΚΑ
1
5% έως 10%
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ
12
5% έως 35%
ΟΠΤΙΜΑ
ΧΑΡΤΙΚΑ
24
5% έως 8%
24
ΧΥΜΟΙ
7
5% έως 7%
18
5% έως 6%
COCA-COLA 3E
35
3
3% έως 5%
ΔΕΛΤΑ
1
3%
ΕΛΓΕΚΑ
4
5% έως 10%
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ
2
5% έως 8%
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ
ΣΥΝΟΛΑ
1.356
824
2.180
ΤΡΟΦΙΜΑ: 1.074 ΚΩΔΙΚΟΙ
ΜΗ ΤΡΟΦΙΜΑ: 1.106 ΚΩΔΙΚΟΙ