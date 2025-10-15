Τάκης Θεοδωρικάκος: Θετική για την κοινωνία η μείωση τιμών σε πάνω από 2.000 προϊόντα

Αναλυτικά η λίστα των κωδικών που μειώνεται η τιμή τους

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Τάκης Θεοδωρικάκος: Θετική για την κοινωνία η μείωση τιμών σε πάνω από 2.000 προϊόντα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας Απόστολο Πεταλά, ο οποίος τον ενημέρωσε ότι στην πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών από τις εταιρείες λιανεμπορίου και προμηθευτές έχουν ενταχθεί περισσότεροι από 2.000 κωδικοί, αριθμός που ξεπερνά σημαντικά τον αρχικό στόχο.

O Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Μέσα σε ένα δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον, δίνουμε συνεχή μάχη σε ό,τι περνά από το χέρι μας, για τη συγκράτηση των τιμών, ιδιαίτερα στα βασικά είδη διαβίωσης.

Στοχεύουμε στην διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού και ταυτόχρονα πιέζουμε την αγορά με κάθε νόμιμο τρόπο να μειώσει το μεσοσταθμικό της κέρδος, προς όφελος της κοινωνίας και ιδιαίτερα όσων δοκιμάζονται. Μειώνοντας τις τιμές σε όσα προϊόντα αυτό είναι εφικτό.

Σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα ανακοινώνεται από τις αλυσίδες του λιανεμπορίου και τους προμηθευτές μεσοσταθμική μείωση 8% σε πάνω από 2.000 κωδικούς σημαντικών προϊόντων.

Είναι μία θετική και αναγκαία πρωτοβουλία, που θέλουμε να επεκταθεί ακόμα περισσότερο. Λεπτομέρειες θα δώσουν οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ.

Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια και όπως έχουμε δεσμευτεί, ξεκινά τις επόμενες ημέρες η διαβούλευση για τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς.

Με τη λειτουργία της οποίας ενισχύεται ο ελεγκτικός μηχανισμός και αποσαφηνίζεται πλήρως το νομικό πλαίσιο με την κωδικοποίηση της καταναλωτικής νομοθεσίας.

Μια μεταρρύθμιση που καλούμε όλη την κοινωνία και ασφαλώς και όλα τα κόμματα να τη στηρίξουν».

O Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Απόστολος Πεταλάς, τόνισε:

«Το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων που αποτελείται απ' όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, σε συνεργασία με ορισμένους προμηθευτές, τα θεσμικά τους όργανα, τον ΕΣΒΕΠ και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Τροφίμων, ανταποκρίνονται στο κάλεσμα αυτό για τους καταναλωτές, για την κοινωνία, τα νοικοκυριά και ιδιαίτερα για τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Είναι μια συνεχής προσπάθεια της επιχειρηματικής κοινότητας, σε συνεργασία με την Πολιτεία και το Υπουργείο Ανάπτυξης, να μπορεί να προσφέρει προϊόντα σε άριστη ποιότητα και στην καλύτερη δυνατή τιμή.

Και αυτό είναι μια συνεχής δέσμευση, παρά τις δυσκολίες που δημιουργούν η πληθωριστική κρίση, η ενεργειακή κρίση και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην επάρκεια τροφίμων διεθνώς».

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΕΙΩΣΗΗ ΤΙΜΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΜΕΙΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΜΕΙΩΣΗ

ΑΛΑΤΙ

6

5%

4

5% έως 8%

ΚΑΛΑΣ

10

ΑΛΕΥΡΙ

10

5% έως 6%

7

5% έως 12%

ELBISCO (ΑΛΛΑΤΙΝΗ)

17

ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ

41

5% έως 10%

1

5%

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜΣ

62

18

25% έως 30%

ΝΙΚΑΣ

2

2% έως 8%

ΥΦΑΝΤΗΣ

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

33

5% έως 18%

9

5% έως 8%

COCA-COLA 3E

53

6

5% έως 8%

GREEN COLA

5

5%

ΕΨΑ ΑΕ

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

120

4% έως 11%

11

5% έως 18%

ΕΛΑΪΣ-UNILEVER

168

17

3% έως 30%

SC JOHNSON

5

3% έως 5%

COLGATE-PALMOLIVE

9

3% έως 5%

ΕΥΡΗΚΑ

6

3% έως 8%

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

4

5% έως 8%

4

5% έως 9%

FRIESLAND CAMPINA (ΝΟΥΝΟΥ)

23

10

3% έως 9%

ΔΕΛΤΑ

5

5% έως 13%

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ

ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ/ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ

7

4% έως 6%

4

5% έως 8%

NUMIL

30

3

3%

ΓΙΩΤΗΣ

4

3%

ΔΕΛΤΑ

3

5%

ΔΩΔΩΝΗ

9

5% έως 13%

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ

ΓΛΥΚΑ/ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ

90

5% έως 12%

3

5% έως 8%

MARS

158

4

5% έως 17%

MONDELEZ

4

8%

OSCAR

8

5% έως 8%

ΒΙΟΛΑΝΤΑ

8

3% έως 5%

ΓΙΩΤΗΣ

14

3% έως 8%

ΕΛΓΕΚΑ

3

5% έως 9%

ΙΟΝ

3

3%

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ

7

5% έως 8%

ΣΤΕΡΓΙΟΥ

14

5% έως 8%

ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

162

5% έως 14%

5

5% έως 8%

CONDITO

226

7

8%

ΚΥΚΝΟΣ

3

5% έως 8%

MARS

4

4%

ΒΛΑΧΑΚΗΣ

3

5% έως 8%

ΕΛΑΪΣ-UNILEVER

2

3%

ΓΙΩΤΗΣ

10

3%

ΕΛΓΕΚΑ

6

5%

ΚΑΛΑΣ

3

5% έως 8%

ΜΙΝΕΡΒΑ

2

12%

ΚΡΙ ΚΡΙ

2

3% έως 5%

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ

2

5% έως 8%

ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ

2

8%

ΧΑΪΝΑ ΑΦΟΙ

10

5% έως 8%

ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ

3

5% έως 6%

NESTLE

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

40

5% έως 8%

8

5% έως 7%

MARS

51

3

6% έως 9%

NESTLE

ΕΙΔΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ

496

5% έως 10%

4

3%

ΕΛΓΕΚΑ

591

2

5%

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ

10

10%

BIG SOLAR

17

10%

EUROLAMP

50

10%

SIGNIFY

2

10%

TOSHIBA

10

10%

LENTBANS (OSRAM)

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

86

5% έως 10%

1

8%

ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

236

6

3% έως 5%

BEIERSDORF

13

5% έως 7%

COLGATE-PALMOLIVE

10

5% έως 8%

FARCOM

5

5% έως 13%

HALEON

15

3% έως 5%

KENVUE

42

5% έως 9%

ΕΛΑΪΣ-UNILEVER

24

3% έως 10%

ΓΡ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

2

3% έως 5%

ΕΛΓΕΚΑ

2

3% έως 5%

ΜΕΓΑ

2

5% έως 8%

ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ

27

3% έως 8%

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ

1

8%

ΦΙΛΝΤΙΣΗΣ

ΕΙΔΗ ΠΡΩΙΝΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

37

5% έως 10%

2

20% έως 23%

K22 GLOBAL TRADERS

56

4

7%

ORGANIC 3S

8

3% έως 5%

ΓΙΩΤΗΣ

5

3%

ΕΛΓΕΚΑ

ΕΛΑΙΑ/ΛΙΠΗ

6

5% έως 13%

1

16%

MEDOLIO

11

4

5% έως 8%

ΜΙΝΕΡΒΑ

ΖΥΜΑΡΙΚΑ

13

5%

6

3% έως 5%

BARILLA

38

19

3% έως 13%

ΜΕΛΙΣΣΑ

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

46

5% έως 20%

13

5% έως 8%

KALLIMANIS

89

30

3% έως 6%

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ

ΚΑΦΕΣ

6

5% έως 7%

2

5% έως 8%

JACOBS DOUWE EGBERTS

8

ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΨΑΡΙΩΝ

11

5% έως 8%

15

5%

KALLIMANIS

28

2

8%

ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ

ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ

1

7%

2

5% έως 7%

ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ

3

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ/ΒΟΥΤΥΡΟ

1

13%

5

3% έως 5%

FLORA FOOD

9

3

5%

ΜΙΝΕΡΒΑ

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

1

5%

20

5% έως 28%

COCA-COLA 3E

21

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ

1

5%

4

5%

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ

9

2

5%

ΚΑΒΙΝΟ

1

5%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ AΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ

1

5%

ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ABEE

ΟΣΠΡΙΑ

13

5% έως 7%

3

3%

3 ΑΛΦΑ

16

ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

3

3% έως 6%

3

4% έως 6%

ESSITY

22

16

3% έως 5%

ΜΕΓΑ

ΠΑΝΕΣ ΜΩΡΩΝ

4

5%

5

3% έως 5%

ΜΕΓΑ

14

5

3% έως 5%

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ

27

5% έως 7%

2

10%

ALBEE S CORPORATE

57

13

5% έως 20%

ELBISCO

15

5% έως 19%

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ

ΡΟΦΗΜΑΤΑ

6

5% έως 7%

3

4% έως 6%

NUMIL

19

8

5%

ΔΕΛΤΑ

2

5%

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ

ΡΥΖΙ

11

5% έως 10%

1

13%

ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ

12

ΣΝΑΚΣ

30

5%

4

5% έως 8%

COCA-COLA 3E

36

2

3%

ΓΙΩΤΗΣ

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ

3

5%

9

5% έως 8%

ΚΥΚΝΟΣ

14

2

5% έως 8%

ΜΙΝΕΡΒΑ

ΤΥΡΙΑ

10

5% έως 23%

5

5% έως 10%

FRIESLAND CAMPINA

34

6

3% έως 5%

ΕΛΓΕΚΑ

1

5% έως 10%

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ

12

5% έως 35%

ΟΠΤΙΜΑ

ΧΑΡΤΙΚΑ

24

5% έως 8%

24

ΧΥΜΟΙ

7

5% έως 7%

18

5% έως 6%

COCA-COLA 3E

35

3

3% έως 5%

ΔΕΛΤΑ

1

3%

ΕΛΓΕΚΑ

4

5% έως 10%

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ

2

5% έως 8%

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ

ΣΥΝΟΛΑ

1.356

824

2.180

ΤΡΟΦΙΜΑ: 1.074 ΚΩΔΙΚΟΙ

ΜΗ ΤΡΟΦΙΜΑ: 1.106 ΚΩΔΙΚΟΙ

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν και τις «μάχες» ΑΕΚ, Πανιωνίου

08:53LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Βρέθηκε στο Λας Βέγκας και «ζαλίστηκε» από το «κιτσοπλούσιο και βλάχικο στυλ»

08:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εισβολή του OLAF στον ΟΠΕΚΕΠΕ βάζει φωτιά στις αγροτικές πληρωμές - Στο «κόκκινο» οι αγρότες - Συνάντηση Τσιάρα με βουλευτές της περιφέρειας

08:44ΚΟΣΜΟΣ

Το ChatGPT γίνεται «ακατάλληλο για ανηλίκους» - Η OpenAI θα επιτρέπει ερωτικό περιεχόμενο

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός - Καθυστερήσεις έως 30 λεπτών

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που η Χαμάς εκτελεί πληροφοριοδότες του Ισραήλ

08:24ΜΠΑΣΚΕΤ

«Σόκαρε το ΣΕΦ» η Εφές - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτοί είναι οι 2.000 κωδικοί που μειώνονται στα ράφια - Όλη η λίστα

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Στεγαστική κρίση στην ΕΕ: «Έρχεται» το σχέδιο της Κομισιόν για φθηνά σπίτια - Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές από το 2010

08:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Θετική για την κοινωνία η μείωση τιμών σε πάνω από 2.000 προϊόντα

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική απόφαση του ΟΗΕ: Τα δάση του Σουρινάμ θα προστατεύονται από τον νόμο - Πάνω από 25 εκατομμύρια στρέμματα

08:02ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς να «κλειδώσεις» κάποιον σε μια μόνο εφαρμογή στο κινητό σου;

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί μία κλασική Rolls Royce να έχει σχάρα ποδηλάτων;

07:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων - Η «Ισλανδική Ύφεση» φέρνει ανατροπή τη νέα εβομάδα

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Τα ζητήματα που παραμένουν άλυτα για την επόμενη ημέρα στη Γάζα

07:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Τα 10 SOS που πρέπει να ξέρετε - Βήμα βήμα η διαδικασία

07:33ΚΟΣΜΟΣ

Κίνηση: Τροχαίο ατύχημα στην Αττική Οδό - Δεξιά λωρίδα κλειστή - Που παρατηρούνται καθυστερήσεις

07:27ΕΛΛΑΔΑ

Φάρσαλα: Έχασε το χέρι της η 51χρονη μετά από εργατικό ατύχημα σε εκκοκκιστήριο

07:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα με τις εκδρομές - Πώς θα πηγαίνουν οι μαθητές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

06:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ραγδαίες εξελίξεις - Το τηλεφώνημα μέσα από το κάμπινγκ μετά τη διπλή δολοφονία «δείχνει» τον ηθικό αυτουργό

08:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτοί είναι οι 2.000 κωδικοί που μειώνονται στα ράφια - Όλη η λίστα

07:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα με τις εκδρομές - Πώς θα πηγαίνουν οι μαθητές

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που η Χαμάς εκτελεί πληροφοριοδότες του Ισραήλ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων - Η «Ισλανδική Ύφεση» φέρνει ανατροπή τη νέα εβομάδα

08:53LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Βρέθηκε στο Λας Βέγκας και «ζαλίστηκε» από το «κιτσοπλούσιο και βλάχικο στυλ»

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Οι 8 κυρίαρχες χώρες στον κόσμο - Όχι με στρατό ή τεχνολογία, αλλά με τεράστια αποθέματα χρυσού

07:04LIFESTYLE

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Λιότσος για καταδίκη Ματθαιόπουλου στο Newsbomb: «Ο εκφοβισμός μου συνεχίστηκε και στο δικαστήριο - Η επόμενη τραγωδία είναι κοντά όσο τα βλέπουμε με χρωματιστά γυαλιά»

07:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Τα 10 SOS που πρέπει να ξέρετε - Βήμα βήμα η διαδικασία

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Οι 10+1 παράξενες στιγμές από τη σύνοδο κορυφής του Τραμπ στην Αίγυπτο

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Οι φράσεις που μισούν περισσότερο οι ταμίες των σούπερ μάρκετ και τις ακούν κάθε μέρα

15:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Σχολιάζει όλη η Ευρώπη τη διαιτησία του ντέρμπι - «Αυτό είναι τρελό»

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Συγγρού: Αυτός είναι ο γνωστός πλαστικός χειρουργός που συνελήφθη για επίθεση σε 43χρονη οδηγό

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αναζητούν και τρίτο πρόσωπο - Η παράδοση «έκαψε» το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ.

05:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφουν οι βροχές σε αρκετές περιοχές – Νέα επιδείνωση από Παρασκευή

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Μεξικανικά και Κολομβιανά καρτέλ ναρκωτικών εκπαιδεύονται στην χρήση Drones - Συναγερμός στις αρχές ασφαλείας παγκοσμίως

00:40ΕΛΛΑΔΑ

Ένιωσε αδιαθεσία ο Πάνος Ρούτσι – Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ