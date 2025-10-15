Αυτοί είναι οι 2.000 κωδικοί που μειώνονται στα ράφια - Όλη η λίστα

Ανακοινώθηκαν οι μειώσεις τιμών σε 2.000 προϊόντα κατά μέσο όρο 8% στα σούπερ μάρκετ όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει 1.074 κωδικούς που αφορούν τρόφιμα και 1.106 κωδικούς άλλων κατηγοριών προϊόντων, καλύπτοντας μεγάλο φάσμα της καθημερινής κατανάλωσης.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται 120 κωδικοί για απορρυπαντικά με μειώσεις από 5 έως 18%, 41 κωδικοί αλλαντικών με μείωση έως 30%, γαλακτοκομικά 5% έως 9%, είδη προσωπικής υγιεινής 5% έως 10%, κατεψυγμένα τρόφιμα 46 κωδικοί 5 έως 20%, 6 κωδικοί για καφέ 5% έως 8%, όσπρια 5 έως 7%, ρύζι 5% έως 13% καιι τυριά 5% έως 13%.