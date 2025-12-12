ΟΠΕΚΕΠΕ: Δήλωναν χωράφια πεθαμένων - Αγροτοσυνδικαλιστής είχε εμπλέξει και την πεθερά του

Η φωτογραφία που κατέθεσε ο Μακάριος Λαζαρίδης με τον Νίκο Ανδρουλάκη κουμπάρο στο γάμο του ζευγαριού που έχει συλληφθεί

Πέρασαν χειροπέδες σε 15 άτομα στην Κρήτη οι άνδρες του «ελληνικού FBI», στο πλαίσιο της υπόθεσης για το μεγάλο σκάνδαλο παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με συνολικό όφελος περίπου 1,7 εκατομμυρίου ευρώ.

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής και συνεχίζεται, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που απέσπασε χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι 15 συλληφθέντες, μεταξύ 42 κατηγορουμένων, υπέβαλαν ακόμη και φέτος πλαστές αιτήσεις, δηλώνοντας χωράφια νεκρών ιδιοκτητών.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει γνωστός αρχισυνδικαλιστής και πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού, που φέρεται να ηγεμονεύει στο κύκλωμα από το 2019. Εμπλέκει και την οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένης της πεθεράς του, ενώ μεταξύ των εμπλεκομένων είναι αγρότες, μία δικηγόρος και ένας λογιστής, που συνδέονται και προσωπικά ως ζευγάρι.

Λαζαρίδης: «Ένας από τους 15 συλληφθέντες στην Κρήτη είναι κουμπάρος του Ανδρουλάκη»

Το πρωί της Παρασκευής σε πολιτικό πεδίο αντιπαράθεσης μετατράπηκε η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς τα μέλη της προχώρησαν σε αποκαλύψεις σχετικά με τα πρόσωπα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης της Οικονομικής Αστυνομίας στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις.

Ο καβγάς ξεκίνησε όταν η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, υποστήριξε ότι μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται ένας αγροτοσυνδικαλιστής, ονόματι Χιλετζάκης, τον οποίο χαρακτήρισε ως «μέλος της ΝΔ».

Απαντώντας άμεσα, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, ανέφερε ότι η λειτουργία του Κράτους αποδεικνύεται από τις συλλήψεις, αλλά «απάντησε» στην κυρία Αποστολάκη μεταφέροντας τη συζήτηση στην πλευρά του ΠΑΣΟΚ:

«Μας είπε ότι συνελήφθη ένας αγροτοσυνδικαλιστής, Χιλετζάκης και υποστήριξε ότι είναι στέλεχος της ΝΔ. Ακούστε, έχουν συλληφθεί και άλλοι 14. Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου που είναι και λογιστής. Λέγεται Λαμπράκης και είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη»

Ο Μακάριος Λαζαρίδης κατέθεσε στα πρακτικά φωτογραφία στην οποία, όπως υποστήριξε, είναι κουμπάρος ο κύριος Ανδρουλάκης με το ζεύγος που έχει συλληφθεί.