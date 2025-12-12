ΟΠΕΚΕΠΕ: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη – 15 προσαγωγές για παράνομες επιδοτήσεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Ασφάλειας Οικονομικού Εγκλήματος, με επίκεντρο διάφορες περιοχές της Κρήτης.

Στόχος της δράσης είναι η πλήρης εξάρθρωση μιας οργανωμένης εγκληματικής ομάδας, η οποία φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της εθνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης εξασφάλιζαν παράνομα ενισχύσεις και επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποβάλλοντας ψευδείς και παραπλανητικές δηλώσεις. Η δράση τους είχε ως αποτέλεσμα τη συστηματική απομύζηση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Μέχρι στιγμής, η επιχείρηση έχει οδηγήσει σε 15 προσαγωγές ατόμων, ανάμεσά τους λογιστές, ένας δικηγόρος, κάποιοι αγρότες και ένας πρόεδρος συνεταιρισμού. Το ερευνώμενο διάστημα είναι από το 2019 μέχρι το 2025, ενώ τα συνολικά χρήματα που φέρονται να έχουν λάβει είναι 1.700.000 ευρώ.

Αναμένεται νεότερη επίσημη ενημέρωση από τις αρχές για την πορεία των ερευνών.

