LIVE - Μητσοτάκης: Οι εθνικοί χειρισμοί δεν ασκούνται σε καφενεία και τηλεοπτικά πάνελ

Επιδιώκουμε τον διάλογο με την Τουρκία, αλλά δεν δεχόμαστε καμία συζήτηση για θέματα κυριαρχίας, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκηςμιλώντας το πρωί της Πέμπτης στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική. Οι εθνικοί χειρισμοί δεν ασκούνται σε καφενεία και τηλεοπτικά πάνελ, τόνισε ακόμη ο πρωθυπουργός, που μίλησε για τη Μονή Σινά, την επόμενη ημέρα στη Γάζα, την Ουκρανία και τη Μεσόγειο.

Η Ελλάδα, τα τελευταία 6 χρόνια, υπερασπίζεται σθεναρά τα εθνικά της συμφέροντα και προωθεί την ειρήνη και τη σταθερότητα, είπε ο πρωθυπουργός. Ο κόσμος σήμερα βιώνει εντελώς πρωτοφανή ρευστότητα, η Ευρώπη πιέζεται στα σύνορά της από γεωπολιτικές συγκρούσεις και από σύνθετες προκλήσεις στο εσωτερικό της, είπε εισαγωγικά και συνέχισε: ΗΠΑ και Κίνα διαμορφώνουν δίπολο, η Ρωσία αγωνίζεται να ανακτήσει την κυριαρχική της δύναμη, ενώ στη Μέση Ανατολή επικτρατούν εντάσεις.

Οι εθνικοί χειρισμοί δεν ασκούνται σε καφενεία και τηλεοπτικά πάνελ και με εύπεπτες δημαγωγίες ή ανέξοδες κορώνες, τόνισε ο πρωθυπουργός. Η ενεργή διπλωματία δεν είναι επαναστατική γυμναστική, δεν χωρούν ανευθυνότητες και επιπολαιότητες, πρόσθεσε.

Η πατρίδα μας στέκεται όρθια και υπερήφανη στις δικές της δυνάμεις, ισότιμος εταίρος σε ΕΕ και ΝΑΤΟ, τόνισε ο πρωθυπουργός αποσπώντας το χειροκρότημα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Η πηγή της σκληρής ισχύος κάθε χώρας, πρέπει να είναι η αποτρεπτική της δυνατότητα, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμπληρώνοντας πως πρέπει να μιλήσουμε για το πού βρισκόμασταν το 2019 και πού βρισκόμαστε σήμερα. Η χώρα μας διαθέτει ήδη 24 υπερσύγχρονα Ραφάλ, 42 F-16 που θα γίνουν 83, ενώ αναμένουμε το 2028 τα πρώτα από τα 20 F-35, τα οποία έχουν ήδη συμασιοποιηθεί. Η πρώτη φρεγάτα Belh@ra θα βρίσκεται στην Ελλάδα, πριν το τέλος του έτους και περιμένουμε άλλες τρεις. Ουδέποτε το Πολεμικό Ναυτικό δεν είχε δει τέτοιου μεγέθους ενίσχυση των δυνατοτήτων του, ανέφερε.

Διασφαλίζουμε σταθερότητα μέσα από ετοιμότητα, επισήμανε και συμπλήρωσε πως η εθνική άμυνα της χώρας μας πλαισιώνεται από την ενεργό διπλωματία.

Μητσοτάκης για Γάζα: Η Ελλάδα θα διεκδικήσει θέση στη επόμενη μέρα στην περιοχή

Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή επέμενε στην ανάγκη να υπάρξει κατάπαυση του πυρός, με απελευθέρωση όλων των ομήρων, ώστε να μπορέσει να γίνει η ειρήνη εφαλτήριο για την επίλυση του παλαιστινιακού στη λύση των δύο κρατών, είπε ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Γάζα.

Μόλις χθες, η υπουργός Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής βρισκόταν στην Ελλάδα, είπε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας πως η Ελλάδα θα διεκδικήσει τη θέση της στην επόμενη ημέρα στη Γάζα. Ήμασταν παρόντες ήδη από την πρώτη στιγμή, στηρίζοντας το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα μετά τις θηριωδίες της 7ης Οκτωβρίου 2023, πρόσθεσε.

Μητσοτάκης για Σινά: Έχουμε προκαταρκτική, κοινή κατανόηση μεταξύ των δύο πλευρών

Έγινε αντικείμενο φτηνής εκμετάλλευσης το θέμα της Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Σινά, αν και ανατρέχει στους αιώνες το ζήτημα των δικαιωμάτων της, ανέφερε ο πρωθυπουργός που αποκάλυψε πως αμέσως μετά τις πρόσφατες εξελίξεις, ξεκίνησαν εντατικές διαπραγματεύσεις και πλέον έχουμε προκαταρκτική, κοινή κατανόηση μεταξύ των δύο πλευρών.

Διασφαλίζεται ο αναλλοίωτος χαρακτήρας της Μονής στο διηνεκές, απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή της Μονής, όπως και των υπολοίπων λατρευτικών χωρών, και υφίσταται μέριμνα για την παραμονή των μοναχών, τόνισε ο πρωθυπουργός. Η ελληνική πολιτεία θα είναι εμπράκτως παρούσα σε μία περιοχή εξέχουσας σημασίας για τον ελληνισμό, ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Αποδεικνύεται από την επιλογή της Chevron να έρθει να συνομιλήσει με την Ελλάδα και όχι με κάποιον άλλον στην περιοχή η θέση ισχύος της χώρας μας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας για την κατάσταση με τη Λιβύη. Θέλουμε καλύτερη συνεργασία, ώστε οι βάρκες που στέλνουν οι άθλιοι δουλέμποροι να μην ξεκινούν καν, ή αν ξεκινούν, να επιστρέφουν στη Λιβύη, είπε ο πρωθυπουργός.

Μητσοτάκης για την Τουρκία: Επιδιώκουμε τον διάλογο - Καμία συζήτηση για θέματα κυριαρχίας

Επιδιώκουμε τον διάλογο με την Τουρκία, αλλά δεν μπαίνουμε σε καμία συζήτηση για θέματα κυριαρχίας, είπε ο πρωθυπουργός και τόνισε: «Υποστηρίζουμε ενεργά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο πεδίο».

Ο συντονισμός των δύο ακτοφυλακών, Ελλάδας και Τουρκίας στο μεταναστευτικό έχει βελτιωθεί σαφώς. «Γιατί κάποιοι κατακρίνουν την πολιτική των ήρεμων νερών; Θέλουμε φορτούνες; Θέλουμε επεισόδια;», διερωτήθηκε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Θα συνιστούσα ψυχραιμία σε όσους δηλώνουν ετοιμοπόλεμοι από την ασφάλεια του καναπέ τους».

Μητσοτάκης για Ουκρανία: Δεν μπορούμε ποτέ να αναγνωρίσουμε κατοχές και τετελεσμένα

Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να δεχθεί τετελεσμένα στην Κύπρο, τόνισε εμφατικά ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε πως οι σχέσεις του με τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκου Χριστοδουλίδη είναι εξαιρετικές, παρά τα όσα δημοσιεύονται ενίοτε σε μέσα ενημέρωσης, στα οποία, ο πρωθυπουργός συνέστησε να «κρατούν πιο χαμηλά τη μπάλα» για τόσο ευαίσθητα εθνικά θέματα.

Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή καταδίκασε την παράνομη προσπάθεια της Ρωσίας να αλλάξει τα σύνορα με τη βία των όπλων. Όσοι εμφανίζονται και στην περίπτωση αυτή ετοιμοπόλεμοι, να μας πουν τι θα σήμαινε μια τυχόν ουδετερότητα της Ελλάδας, για την ασφάλεια της Κύπρου ή για την ασφάλεια στην περιοχή μας, πρόσθεσε. Δεν μπορούμε ποτέ να αναγνωρίσουμε κατοχές και τετελεσμένα, τόνισε καταχειροκροτούμενος ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πάγια θέση μας είναι ότι η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, μπορεί να προωθηθεί υπό μία προϋπόθεση: Να αποκλειστεί η συνεργασία με χώρες που δεν ασπάζονται τις αρχές της ΕΕ ή αποτελούν απειλή για χώρα της ΕΕ. Αυτό αποτυπώθηκε και στο πρόγραμμα SAFE, με δική μας πρωτοβουλία, όπου πλέον προβλέπεται πως εάν τρίτη χώρα ζητήσει συνεργασία, θα πρέπει να υπογράψει διμερή συμφωνία, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των κρατών μελών της ΕΕ, ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Η Τουρκία δεν πρόκειται να πάρει μέρος στο SAFE, εάν δεν λυθούν χρόνια ζητήματα όπως η άρση του Casus Beli και της θεωρίας των Γκρίζων Ζωνών, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλούσε στη Βουλή για το νέο παγκόσμιο ενεργειακό τοπίο και πώς η Ελλάδα θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό, ακούστηκαν αντιδράσεις από τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ, με τον πρωθυπουργό να απευθύνεται προς τον Σωκράτη Φάμελλο: «Διακρίνω μεγάλη κινητικότητα στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ κ. Φάμελλε, πού οφείλεται, άραγε; Μάλλον στους απόντες και όχι στους παρόντες, αλλά αυτά θα τα πούμε με άλλη ευκαιρία», είπε ο πρωθυπουργός.

Μητσοτάκης για την Αν. Μεσόγειο: Επιδιώκουμε συνεννόηση με όλους τους γείτονες -Η φοβική χώρα της αδράνειας πέρασε ανεπιστρεπτί

Επιδιώκουμε συνεννόηση με όλους τους γείτονες, με πυξίδα το Δίκαιο της Θάλασσας, είπε ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, μιλώντας για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πρόσθεσε επίσης πως η κυβέρνηση πρόκειται να προσκαλέσει τα παράκτια κράτη της περιοχής σε κοινή συνάντηση, καθώς, τόνισε, «η φοβική χώρα της αδράνειας και του περιθωρίου πέρασε ανεπιστρεπτί».

Ο πρωθυπουργός έκλεισε την ομιλία του μιλώντας για την αντιπολίτευση, αναφέροντας πως στις κλειστές ενημερώσεις εμφανίζεται διάθεση συνεννόησης, αλλά αμέσως μετά σε δηλώσεις προς τα ΜΜΕ, οι εκπρόσωποι των κομμάτων βγάζουν εντελώς διαφορετική εικόνα.

Η συζήτηση στη Βουλή για την Εξωτερική Πολιτική

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία για όλες τις εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική ενώ τον λόγο ακολούθως λαμβάνουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί.

Η σημερινή διαδικασία διεξάγεται μετά από αίτημα του πρωθυπουργού προκειμένου να ενημερώσει την εθνική αντιπροσωπεία για όλα τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Είχε προηγηθεί πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη η οποία ωστόσο περιόριζε την συζήτηση αποκλειστικά στα ζητήματα της Παλαιστίνης.

Στην ατζέντα μπαίνουν, μεταξύ άλλων, το ζήτημα των υδρογονανθράκων στο Αιγαίο και οι εξελίξεις με τη Chevron, οι τουρκικές αμφισβητήσεις, το casus beli, η ακυρωμένη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, η συμμετοχή της Τουρκίας στα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα, οι εξελίξεις στην Ουκρανία και η ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για τη Γάζα.

