Με ανοιχτά χαρτιά σήμερα στη Βουλή ο Μητσοτάκης για τα εθνικά θέματα

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή παρέμβαση του πρωθυπουργού στις 11:00 στη Βουλή, στη συζήτηση με αντικείμενο την ενημέρωση του Σώματος για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, η οποία προγραμματίστηκε κατόπιν αιτήματός του, σύμφωνα με το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε μάλιστα να διευρύνει τη συζήτηση που ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για το παλαιστινιακό, σε μια συνολική συζήτηση για θέματα εξωτερικής πολιτικής, ώστε να μπορέσει να αναπτύξει όλη τη λογική των ελληνικών χειρισμών στα εξωτερικά θέματα και να δώσει την ευκαιρία στους άλλους πολιτικούς αρχηγούς να τοποθετηθούν για όλα τα μέτωπα.

«Όχι στη διπλωματία της αδράνειας»

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα εξηγήσει τη στάση της Ελλάδας και τα οφέλη που έχουν προκύψει για τη χώρα από τη στάση αυτή σε όλα τα μέτωπα: ευρωπαϊκό, αμερικανικό, ελληνοτουρκικό, μεσανατολικό, ώστε να περάσει στο 3ο στοιχείο της ομιλίας του που είναι η ανάδειξη των αποτελεσμάτων που φέρνει η ενεργητική διπλωματία σε αντίθεση με τη διπλωματία της αδράνειας και της παρακολούθησης των γεγονότων.

Πάνω σε αυτό τον καμβά αναμένεται να υπενθυμίσει, ότι η οικονομική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση από το 2019 αναβαθμίζει την κοινωνικοπολιτική θέση της χώρας και της επιτρέπει να θωρακίζεται αμυντικά. Και η άμυνα να αποτελεί την μια όψη της ασπίδας, ενώ η άλλη όψη της είναι η διπλωματία.

Ο ρόλος της Ελλάδας στην επόμενη μέρα της Γάζας

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης θα αναφερθεί στο παλαιστινιακό ζήτημα, επισημαίνοντας την παρουσία του στη Διάσκεψη για την ειρήνη στη Γάζα, τις καλές σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά και την επίσκεψη στην Αθήνα, την επομένη της Διάσκεψης της Παλαιστίνιας ΥΠΕΞ Βάρσεν Αγκαμπεκιάν Σαχίν. Δεδομένα που επιτρέπουν στην Ελλάδα να διεκδικεί ρόλο την επόμενη μέρα στη Γάζα είτε στο ανθρωπιστικό κομμάτι είτε στον τομέα της ανοικοδόμησης.

Τέλος, για τα ελληνοτουρκικά, αναμένεται να επιχειρηματολογήσει υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών, υπενθυμίζοντας τις θετικές συνέπειες που έχει και τονίζοντας παράλληλα ότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παραμένει η βασική διαφορά με την Τουρκία (ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα) και πως ούτε εμποδίζει τη χώρα μας να προχωρά τον εθνικό της σχεδιασμό, ο οποίος αποδίδει:

-Επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια

-Συμφωνία οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με την Ιταλία και την Αίγυπτο

-Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός

-Διαγωνισμοί για αναζήτηση υδρογονανθράκων σε υποθαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, με συμμετοχή του αμερικανικού κολοσσού Chevron

-Δημιουργία δύο νέων Θαλάσσιων Πάρκων, στο Ιόνιο και στις νότιες Κυκλάδες.

Γεγονότα, τα οποία όπως αναμένεται να πει, συνιστούν ότι η Ελλάδα ασκεί επί του πεδίου τα κυριαρχικά της δικαιώματα και όχι σε επίπεδο συνθημάτων και φωνασκιών.

Ο πρωθυπουργός περιμένει να ακούσει αν τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν συγκεκριμένες προτάσεις επ' αυτών των ζητημάτων ή απλά κάνουν αντιπολίτευση για την... αντιπολίτευση.

