Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική
Η συζήτηση έχει προγραμματιστεί κατόπιν αιτήματός του πρωθυπουργού
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στις 11.00 θα μιλήσει στη Βουλή, στη συζήτηση με αντικείμενο την ενημέρωση του Σώματος για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.
Η συζήτηση έχει προγραμματιστεί κατόπιν αιτήματός του, σύμφωνα με το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής.
