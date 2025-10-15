Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στις 11.00 θα μιλήσει στη Βουλή, στη συζήτηση με αντικείμενο την ενημέρωση του Σώματος για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Η συζήτηση έχει προγραμματιστεί κατόπιν αιτήματός του, σύμφωνα με το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής.