Τόμι Λι Τζόουνς: «Συντετριμμένος» από τον θάνατο της κόρης του - Η πρώτη εμφάνισή του

Ο ξαφνικός θάνατος της 34χρονης Βικτόρια Τζόουνς ήταν ένα συντριπτικό πλήγμα για τον πατέρα της, τον ηθοποιό Τόμι Λι Τζόουνς.

Λίγες μέρες μετά τον θάνατό της, νέες εικόνες και μαρτυρίες από άτομα του περιβάλλοντός του, αποκαλύπτουν τον βαθύ πόνο του βραβευμένου με όσκαρ ηθοποιού.

Την Τετάρτη, η Daily Mail δημοσίευσε φωτογραφίες του ηθοποιού να περπατάει στο Σαν Αντόνιο του Τέξας, όπου αναφέρεται ότι φαινόταν να κουτσαίνει, στηριζόμενος στη σύζυγό του, Ντον Λόρελ-Τζόουνς.

Fears for frail and limping Tommy Lee Jones as he's seen for first time since daughter's shock death at 34... prompting tragic admission from insiders https://t.co/vr67VsCm0N — Daily Mail US (@Daily_MailUS) January 6, 2026

«Ο Τόμι είναι συντετριμμένος. Όντας σκληρός τύπος και κάποιος που συνήθως έχει τα πάντα υπό έλεγχο, το άγχος της απώλειας ενός παιδιού τον έχει σίγουρα χτυπήσει βαριά», είπε άνθρωπος κοντά του, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η ίδια πηγή εξήγησε ότι ο Τζόουνς αποφάσισε να αφιερώσει λίγο χρόνο για να θρηνήσει. «Δεν είναι ότι η δουλειά τον βοήθησε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν ασχολείται με τίποτα για να αποσπάσει την προσοχή του από τον πόνο. Αφιερώνει χρόνο για να θρηνήσει », είπε η πηγή. «Όλα αυτά έχουν σαφώς επηρεάσει την εμφάνισή του».

Η Βικτόρια Τζόουνς βρέθηκε νεκρή τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιανουαρίου 2026, στο ξενοδοχείο Fairmont στο Σαν Φρανσίσκο, αφού πέρασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς με μια μικρή ομάδα φίλων.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει δημοσιοποιηθεί καμία επίσημη αιτία θανάτου, αν και αστυνομικές πηγές που επικαλείται η San Francisco Chronicle ανέφεραν ότι η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως πιθανή υπερβολική δόση ναρκωτικών.

Από την άλλη πλευρά, οι αρχές δεν βρήκαν άμεσα σημάδια βίας ούτε ορατά τραύματα στο σώμα. Διατάχθηκε νεκροψία για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου της.

Τις ημέρες που ακολούθησαν τον θάνατο της Βικτώριας, αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες για τους τελευταίους μήνες της ζωής της, οι οποίοι σημαδεύτηκαν από νομικά προβλήματα και επεισόδια που σχετίζονταν με τη χρήση ουσιών.

Επίσης, ένα δημοσίευμα στην εφημερίδα San Francisco Chronicle που δημοσιεύθηκε στις 2 Ιανουαρίου αποκάλυψε ότι δύο χρόνια πριν από τον θάνατο της Βικτόρια, ο Τόμι Λι Τζόουνς είχε καταθέσει με επιτυχία αίτηση για προσωρινή επιμέλεια της κόρης του.

Ο ηθοποιός υποστήριξε ότι εμπλεκόταν σε «απειλητική για τη ζωή συμπεριφορά» και χρειαζόταν θεραπεία απεξάρτησης από τα ναρκωτικά.

Στην αίτηση που κατατέθηκε τον Αύγουστο του 2023, ο ηθοποιός δήλωσε ότι η Βικτόρια υπέφερε από «γνωστική και σωματική παρακμή» και ότι «δεν μπορεί προς το παρόν να εκτιμήσει τις συνέπειες των πράξεών της». Στο έγγραφο, ο Τζόουνς υποστήριξε ότι η κόρη του χρειαζόταν «τις υπηρεσίες που παρέχονται από ένα κέντρο απεξάρτησης από τα ναρκωτικά, οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες σε νοσοκομείο».

Παρόλο που ένας δικαστής αρχικά χορήγησε προσωρινή προστασία, μήνες αργότερα ο ίδιος ο Τζόουνς ζήτησε την απόρριψη της υπόθεσης. «Πιστεύω ότι θα υπάρξει άμεση βλάβη εάν αυτό το θέμα συνεχιστεί», έγραψε ο ηθοποιός τον Δεκέμβριο του 2023, ζητώντας να τερματιστεί η διαδικασία, κάτι που τελικά εγκρίθηκε από το δικαστήριο.

