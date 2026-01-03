Η κόρη του Τόμι Λι Τζόουνς «τακτική» στο αστυνομικό τμήμα - Φωτογραφία 6 μήνες πριν από το θάνατο

Η Βικτώρια Τζόουνς, κόρη του διάσημου ηθοποιού Τόμι Λι Τζόουνς, αχτένιστη και με κόκκινα μάτια εμφανίζεται σε μία φωτογραφία που τραβήχτηκε μετά τη σύλληψή της για φερόμενο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, μόλις 6 μήνες πριν από τον θάνατό της.

Εκείνη την εποχή, είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία που αφορούσε κακοποίηση ηλικιωμένων για ένα περιστατικό που συνέβη στο Carneros Resort and Spa στη Νάπα της Καλιφόρνια.

Η ηθοποιός δήλωσε αθώα για τις κατηγορίες και είχε προγραμματιστεί να εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο αργότερα αυτόν τον μήνα.

Λίγους μήνες πριν, τον Απρίλιο, η Βικτόρια συνελήφθη για παρεμπόδιση αξιωματικού, χρήση/υπό την επήρεια ελεγχόμενης ουσίας και κατοχή ελεγχόμενης ουσίας ναρκωτικών, για την οποία επίσης δήλωσε αθώα.

Τα νομικά της ζητήματα χρονολογούνται τουλάχιστον από το 2011, όταν συνελήφθη για κλοπή ύψους 50 έως 500 δολαρίων στο Σαν Αντόνιο του Τέξας — αν και οι κατηγορίες κατέληξαν να απορριφθούν.

Η Βικτόρια βρέθηκε νεκρή στον 14ο όροφο του πολυτελούς ξενοδοχείου Fairmont San Francisco την Πρωτοχρονιά της 1ης Ιανουαρίου. Ήταν 34 ετών.

Το άτομο που την ανακάλυψε πίστευε ότι είχε λιποθυμήσει μεθυσμένη και ειδοποίησε αμέσως τους υπαλλήλους του ξενοδοχείου, οι οποίοι κάλεσαν το 911. Οι πρώτοι ανταποκριτές έλαβαν οδηγίες να κάνουν ΚΑΡΠΑ.

Ο θάνατός της υποπτεύεται ότι ήταν υπερβολική δόση αφού η κλήση στάλθηκε ως «κωδικός 3 για την υπερβολική δόση, αλλαγή χρώματος» — αν και η επίσημη αιτία θανάτου της δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Οι διασώστες προσπάθησαν να την επαναφέρουν στη ζωή, αλλά ο θάνατός της διαπιστώθηκε στο σημείο.

Ένας αστυνομικός του Σαν Φρανσίσκο που είχε ασχοληθεί με τη Βικτώρια είπε στην The Post ότι είχε παλέψει με θέματα κατάχρησης ουσιών και υποψιαζόταν ότι ο θάνατός της «σχετίζεται με τη φαιντανύλη».

Σύμφωνα με πληροφορίες, που επικαλείται το PageSix δεν υπήρχαν σημάδια και σύνεργα ναρκωτικών στη σκηνή. Δεν υπήρχε επίσης καμία ένδειξη ότι ο θάνατός της ήταν αυτοκτονία.