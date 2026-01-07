Ρώσος μεγιστάνας νεκρός σε συντριβή ελικοπτέρου - Μπλέχτηκε σε καλώδια

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή περιοχή Περμ Κράι της Ρωσίας.

Το ελικόπτερο συνετρίβη στον χώρο αναψυχής του πάρκου Ασάτλι στην περιοχή Μπαρντίμσκι, σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών (EMERCOM).

Το Υπουργείο Έκτακτης Ανάγκης της Ρωσίας δήλωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στη συντριβή, τα συνεργεία διάσωσης αναπτύχθηκαν λίγο μετά το περιστατικό και δεν υπήρξαν ζημιές στο έδαφος.

Σύμφωνα με τα ρωσικά τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα θύματα ήταν ο εκατομμυριούχος Ιλίας Γκιμαντουτντίνοφ, ιδρυτής της εταιρείας μεταφορών Tattranskom, με έδρα το Περμ, και ο Ελμίρ Κονιάκοφ, στέλεχος της ίδιας εταιρίας.

Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το ελικόπτερο ήταν ένα Robinson R44 Raven, ιδιοκτησίας της εταιρείας, και εκτελούσε μη εξουσιοδοτημένη πτήση.

Σε περαιτέρω ενημέρωση, η Εισαγγελία Μεταφορών Ουραλίων της Ρωσίας δημοσίευσε βίντεο από το σημείο της συντριβής που δείχνουν ότι το ελικόπτερο είχε μπλεχτεί σε καλώδια.

Οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί η αιτία της πτώσης του ελικοπτέρου. Οι πρώτες ενδείξεις υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να έχει μπλεχτεί σε εναέριες γραμμές ηλεκτροδότησης πριν από τη συντριβή, αν και η EMERCOM δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια αυτή τη λεπτομέρεια.