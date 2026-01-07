Ο Τραμπ εκθέτει τον Μακρόν: «Ντόναλντ θα κάνω ό,τι άλλο θέλετε, μην το πεις, σε ικετεύω»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέθεσε δημόσια για ακόμα μία φορά τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, αποκαλύπτοντας ιδιωτική συνομιλία στην οποία, όπως υποστήριξε, ο Γάλλος ηγέτης τον παρακάλεσε να μην επιβάλει δασμούς.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Μακρόν φέρεται να του είπε: «Ντόναλντ, σε παρακαλώ, μην το πεις στον κόσμο, σε ικετεύω».

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μιλώντας την Τρίτη σε Ρεπουμπλικανούς βουλευτές, περιέγραψε με λεπτομέρειες τη συζήτηση που είχε με τον Μακρόν. Κατά την αφήγησή του, ζήτησε από τον Γάλλο πρόεδρο να αυξήσει τις τιμές των φαρμάκων στη Γαλλία, προκειμένου να μετριαστεί η πίεση στις τιμές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αν μέχρι τη Δευτέρα δεν έχεις συμφωνήσει σε όλα όσα θέλουμε, θα επιβάλω δασμό 25% σε όλα τα προϊόντα από τη Γαλλία», είπε ο Τραμπ.

Σε ιδιαίτερα σκωπτικό και υποτιμητικό τόνο, ο Τραμπ μιμήθηκε τον Μακρόν χρησιμοποιώντας και ειρωνικά μια ελαφριά γαλλική προφορά, λέγοντας ότι τελικά υποχώρησε και του είπε: «Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι του ανταπάντησε: «Μπορώ να το κάνω. Και θα το κάνω. Ακόμα και για λόγους εθνικής ασφάλειας θα το κάνω, αλλά αυτό είναι για λόγους ιατρικής ασφάλειας».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ, στο ίδιο ειρωνικό ύφος, είπε ότι ο Μακρόν τού απάντησε: «Ντόναλντ, σύμφωνοι. Θα ήθελα να αυξήσω τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων κατά 200% ή ό,τι άλλο θέλετε, θα το ήθελα πολύ, θα ήταν τιμή μου. Ό,τι θέλετε. Ντόναλντ, σε παρακαλώ, μην το πεις στον πληθυσμό, σε ικετεύω».

«Όλες οι χώρες είπαν το ίδιο πράγμα» πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, θέλοντας να επιδείξει την αποτελεσματικότητα της διπλωματίας που στηρίζεται στην ισχύ.

TRUMP plays hardball with French President Macron on drug prices:



“I said ok here’s the story, Emmanuel. If on Monday you have’t agreed to every single thing that we want, I’m putting a 25% tariff on every thing coming out of France!”



“He said, ‘no, no, no, no, you can not do… pic.twitter.com/25wEXMdS1d — Fox News (@FoxNews) January 6, 2026

Διαβάστε επίσης