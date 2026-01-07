Κύπελλο Ελλάδας: Την Τετάρτη 14/1 τα προημιτελικά του θεσμού
Τη συγκεκριμένη ημερομηνία θα διεξαχθούν οι τέσσερις νοκ άουτ αναμετρήσεις, με τα Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός – Άρης να ξεχωρίζουν.
Από την ΕΠΟ ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας. Με τις αναμετρήσεις να διεξάγονται την επόμενη Τετάρτη 14 Ιανουαρίου. Ημερομηνία όπου θα πραγματοποιηθούν και οι τέσσερις αγώνες των «8».
Τα ματς είναι νοκ άουτ, δηλαδή δεν υπάρχει δεύτερος αγώνες. Αν μια αναμέτρηση ολοκληρωθεί ισόπαλη, δεν προβλέπεται παράταση αλλά η πρόκριση οδηγείται απ’ ευθείας στα πέναλτι.
Το πρόγραμμα των αγώνων:
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου
15:00 Λεβαδειακός - Κηφισιά
17:00 ΑΕΚ - Νικητής ΟΦΗ / Αστέρας Τρίπολης
18:30 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
20:30 Παναθηναϊκός - Άρης
