«Σαν μαφία δράτε», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάνοντας λόγο για «ομερτά» και «αλληλοεκβιασμούς»

Κωνσταντοπούλου: Ο "Μεγάλος" θα κάψει όποιον χρειαστεί για να σώσει το τομάρι του
Σε παρέμβασή της στην Ολομέλεια της Βουλής, αμέσως μετά τις πρώτες απαντήσεις που έδωσε ο Μάκης Βορίδης για την αποκάλυψη του εμπιστεύτικού εγγράφου του Γρηγόρη Βάρρα προς τον ίδιο για το θέμα της αύξησης της ζωικής παραγωγής, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για αλληλοεκβιασμούς και μαφίες.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ξεκάθαρα ότι η αποκάλυψη του εγγράφου αποδεικνύει ότι υπάρχει αλληλοεκβιασμός μεταξύ της πλευράς Βορίδη και εκείνης του πρωθυπουργού, ισχυριζόμενη ότι «γι' αυτό διοχετεύονται αυτά τα έγγραφα, επειδή δε χάρηκε ο Βάρρας που είναι συνεργάτης του πρωθυπουργού, που τη γλυτώσατε από την εξεταστική».

«Κράτα με να σε κρατώ και ισορροπία τρόμου ταυτόχρονα», σχολίασε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Αναφερόμενη στο γεγονός ότι ο κ. Βορίδης αμφισβήτησε τη γνησιότητα του εγγράφου, ή έστω το αν τελικά έφτασε στο γραφείο του υπουργού ώστε να το παραλάβει, τόνισε ότι «ή είναι πλαστό ή γνωρίζετε ότι κάποιος το κατέστρεψε και από καταστροφή στοιχείων έχετε υψηλό ρεκόρ».

Σχολίασε μάλιστα σε σχέση με το έγγραφο ότι «σαν μαφία δράτε. Το ζήτημα είναι αν η μία μαφία θα εξουδετερώσει την άλλη ή αν θα τηρήσετε την ομερτά για να επιβεβαιώσετε».

Κλείνοντας μάλιστα, και απευθυνόμενη στον κ. Βορίδη του είπε ότι «ο
"μεγάλος" όταν έρθει η ώρα θα κάψει όποιον χρειαστεί για να σώσει το τομάρι του».

