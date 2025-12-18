Βέμπερ για εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup: «Μία σπουδαία ιστορία για την Ελλάδα»

Την πλήρη στήριξη στην ελληνική κυβέρνηση και την οικονομική της πολιτική εξέφρασε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, με αφορμή την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του επικεφαλής του Eurogroup.

Ο κ. Βέμπερ χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή ως μία «σπουδαία ιστορία» για την Ελλάδα, τονίζοντας τον συμβολισμό του γεγονότος να ηγείται της ομάδας των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης ο Έλληνας αξιωματούχος.

«Συγχαρητήρια! Λοιπόν, ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη νέος πρόεδρος του Eurogroup και φανταστείτε, είναι ο υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, ένας πολύ επιτυχημένος.

Οι συνάδελφοι σε όλη την Ευρώπη τον εμπιστεύονται. Μία πρώην χώρα σε κρίση, όπως η Ελλάδα, προεδρεύει τώρα του Eurogroup. Αυτή είναι μία σπουδαία ιστορία. Όπως και για το κόμμα μου, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, γιατί δείξαμε ότι η θέληση για απαραίτητες μεταρρυθμίσεις προκειμένου να προχωρήσουμε στο μέλλον, δημιουργεί ανάπτυξη, και μία σταθερή οικονομική κατάσταση όπως αυτή που βλέπουμε στην Ελλάδα», σημείωσε αρχικά ο κ. Βέμπερ.

«Ξέρετε, συνδέεται επίσης με το δεύτερο όνομα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, ο οποίος είναι το πρόσωπο αυτού του success story. Οπότε, συγχαρητήρια σε όλους σας και Κυριάκο, σου εύχομαι καλή τύχη», τόνισε ακόμη από τις Βρυξέλλες.

