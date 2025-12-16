Μητσοτάκης: Δύο «Ελλάδες» σε μία ημέρα – Πιερρακάκης στο Eurogroup και «φραπές» στην Εξεταστική

Την ίδια μέρα είδαμε δύο διαφορετικές «Ελλάδες»: Τον Πιερρακάκη πρόεδρο του Eurogroup και τον επονομαζόμενο «Φραπέ» στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Εγώ ξέρω με ποια Ελλάδα είμαι και για ποια Ελλάδα αγωνίζομαι, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί μία από τις τελευταίες μάχες που δίνουμε με την παλιά Ελλάδα που μας πλήγωσε και μας χρεοκόπησε, συνέχισε ο πρωθυπουργός μιλώντας στο Business Podcast «ΘΑ ΣΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ» mε τους Κωνσταντίνο Κίντζιο και Σπύρο Ανδριανό. Τόνισε επίσης, πως στην ατζέντα της επόμενης τετραετίας είναι η πλήρης ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα: «Ας δημιουργήσουμε άμεσα μια επιτροπή στη Βουλή, με διακομματικό προεδρείο και να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο με ευρύτερη συναίνεση για την πλήρη αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα», είπε χαρακτηριστικά.

Απάντηση στην ακρίβεια είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, επισήμανε αναφέροντας πως ο μέσος μισθός σήμερα είναι 1.500 ευρώ και ο κατώτατος μισθός 950 ευρώ. Ωστόσο, πρόσθεσε, αυτό δεν αρκεί και για αυτό στον Προϋπολογισμό συμπεριλάβαμε 1,76 δις. σε φοροαπαλλαγές.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο περαιτέρω βελτιώσεων στη φορολόγηση των επιχειρήσεων, ο πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης της προκαταβολής φόρου των νομικών προσώπων: Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι η φορολογία τους επί διακυβέρνησης ΝΔ είναι σημαντικά μειωμένη, είπε. «Και επίσης, εισπράττουμε πια και από φόρο εισοδήματος επιχειρήσεων πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία εισπράτταμε πριν. Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι επιχειρήσεις έχουν κέρδη, έστω και με το παράδειγμα που σας έδωσα πριν κι έστω και με μειωμένους φορολογικούς συντελεστές, μπορούν τελικά να εισφέρουν περισσότερο στον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτός είναι ένας ενάρετος κύκλος. Για το ζήτημα της προκαταβολής κρατήστε έναν αστερίσκο να με ξαναρωτήσετε του χρόνου», είπε.

Καμία ανοχή στις παραβάσεις ΚΟΚ

Ξεκάθαρο ήταν το μήνυμα του πρωθυπουργού σχετικά με τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: «Στέλνουμε μήνυμα μηδενικής ανοχής. Ο συνδυασμός του νέου ΚΟΚ, των αυξημένων ελέγχων και των καμερών θα αλλάξουν τα πάντα», τόνισε και χαρακτηριστικά πρόσθεσε: «Οι κλήσεις στους ‘επώνυμους’ δείχνουν ότι δεν υπάρχουν πια δυνατότητες πια παρεμβάσεων: ‘σβήσε μου την κλήση’».

Τα άβατα στα πανεπιστήμια σπάσανε, είπε ο πρωθυπουργός για την Παιδεία, ενώ ανέφερε πως η Αστυνομία μπορεί να μπαίνει και να πετάει έξω τους «μπαχαλάκηδες», χαρακτηρίζοντας την παρέμβαση αυτή ως «μια σημαντική επιτυχία».

«Η πολιτική δεν είναι για πάντα - σίγουρα θα δουλέψω μετά την πολιτική»

Σε ερώτηση για τη ζωή του μετά την πολιτική και για το αν θα γράψει βιβλίο, απάντησε με νόημα: «Ας γράψουν οι άλλοι τα βιβλία για εμάς» και συνέχισε: «Υπέγραψα τετραετές συμβόλαιο με τους Έλληνες πολίτες - το 2027 έχουν δύο δυνατότητες - να με απολύσουν ή να μου ανανεώσουν το συμβόλαιο για τέσσερα χρόνια ακόμα. Η πολιτική δεν είναι για πάντα - σίγουρα θα δουλέψω μετά την πολιτική».

Διαβάστε επίσης