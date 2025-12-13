Μήνυμα Μητσοτάκη στο εσωτερικό της ΝΔ: «Εμείς δεν έχουμε εξώστες και πλατείες - Είμαστε ενωμένοι»

Η συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της τεράστιας επιτυχίας της εκλογής του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών στην Προεδρία του Eurogroup και όπως είπε ο πρωθυπουργός «σφραγίζει την επιστροφή του τόπου από την χρεοκοπία στην ανάπτυξη, χάρη στις θυσίες ενός λαού που αντιστάθηκε σε ψέμα και λαϊκισμό, επιλέγοντας το ρεαλισμό. Πού είναι όλοι αυτοί που μιλούσαν για οικονομική αποτυχία και διεθνή απομόνωση; Τους αφήνουμε στο χθες. Εμείς κοιτάμε το αύριο», ανέφερε.

Κατά την ομιλία του, εκτός από την ανάλυση του τι σημαίνει για την Ελλάδα η εκλογή Πιερρακάκη στην κορυφή ενός τέτοιου ευρωπαϊκού θεσμού, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε και το στίγμα του φετινού προϋπολογισμού χρησιμοποιώντας τέσσερις επιθετικούς προσδιορισμούς: κοινωνικός και αναπτυξιακός, ρεαλιστικός και μεταρρυθμιστικός.

«Η έγκριση του προϋπολογισμού, θετική απάντηση στο δίλημμα αν η Ελλάδα θα συνεχίσει την ανοδική πορεία ή αν θα γυρίσει σε αδιέξοδα και περιπέτειες», είπε, θυμίζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού του 2026: Έχει μόνιμες παρεμβάσεις, που στηρίζουν τη μεσαία τάξη. Τους νέους και τις οικογένειες. Που φροντίζουν τους συμπολίτες μας στην περιφέρεια και ιδίως στις ακριτικές περιοχές. Με ένα δίχτυ προστασίας για τους ευάλωτους. Και με σταθερό οδηγό τους τη διαρκή μείωση των φόρων και την αύξηση των αποδοχών.

Ωστόσο όπως ξεκαθάρισε, το σχέδιο της κυβέρνησης δεν προσδιορίζει μόνο την οικονομική πολιτική για το 2026, αλλά προδιαγράφει και την εθνική στρατηγική μέχρι το 2030, προδιαγράφοντας έτσι τη στρατηγική και το όραμά του για μετά τις εκλογές του 2027.

Παράλληλα αναφέρθηκε στον αγροτικό ζήτημα το οποίο κυριαρχεί στην επικαιρότητα, στέλνοντας μήνυμα προς τους αγρότες ότι τους περιμένει τη Δευτέρα το απόγευμα στο γραφείο του, με όποια αντιπροσωπεία ορισθεί και με σαφές αντικείμενο.

«Φέτος ο πρωτογενής τομέας εισέπραξε 3,8 δις αντί 3,2 πέρυσι. Κάθε διαμαρτυρία οφείλει να υπολογίζει και την κοινωνία», πρόσθεσε.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός τόνισε για άλλη μια φορά στους βουλευτές του πως χρέος όλων είναι να μεταφέρουν τα μηνύματα της κυβέρνησης κάθε περιφέρεια της χώρας. Όπως είπε οι βουλευτές δεν είναι απλοί ιμάντες μεταφοράς του κλίματος των πολιτών, αλλά πολιτικοί διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Και ξεκαθάρισε πως μόνο όταν η παράταξη κυριαρχεί, μπορεί και ο βουλευτής της να προχωρεί. Και κανείς δεν έχει να κερδίσει προσωπικά αν πρώτα εκείνη δεν επικρατήσει πολιτικά.

Πρακτικά ο κ. Μητσοτάκης τους ζήτησε να ιδρώσουν τη φανέλα για να μπορέσει να κερδίσει η ΝΔ. Και είναι προφανές ότι ενόψει του προϋπολογισμού θέλει να διασφαλίσει το γεγονός ότι η ΚΟ της ΝΔ είναι μπετόν παρά τις όποιες διαφωνίες διατυπώνονται για κυβερνητικούς χειρισμούς.

Το δίλημμα των εκλογών

Και στο σημείο αυτό έθεσε το διακύβεμα των επόμενων εθνικών εκλογών, το οποίο όπως είπε δεν θα είναι κομματικό, αλλά ένα στοίχημα υπαρξιακό: Αν η χώρα θα παραμείνει σταθερή και ασφαλής ή «Ακυβέρνητη Πολιτεία», όμηρος ενός πολυδιασπασμένου σκηνικού σε μία ταραγμένη συγκυρία.

«Είμαστε παρόντες για να δώσουμε όλες τις μάχες που έρχονται – Στο κάλεσμα δεν περισσεύει κανείς. Συσπειρώνοντας τη βάση μας και απευθυνόμενοι και σε πολίτες που ξεκίνησαν από διαφορετικές κομματικές αφετηρίες», τόνισε.

Κάνοντας την αντιδιαστολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε και αιχμές κατά Τσίπρα, σχολιάζοντας την κατάσταση που επικρατεί στο συγκεκριμένο χώρο: «Εμείς δεν χωριζόμαστε σε εξώστες και πλατείες, είμαστε όλοι μαζί, συσπειρώνουμε τη βάση και απευθυνόμαστε με μεγαλύτερη έμφαση στους νέους καθώς η ΝΔ είναι το μόνο κόμμα που έχει πρόταση για το μέλλον».

Αμέσως μετά τον πρωθυπουργό ενημέρωσαν τα μέλη της ΚΟ της ΝΔ αναλυτικά για τον προϋπολογισμό, ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Θάνος Πετραλιάς. Η συνεδρίαση συνεχίστηκε σε πολύ θετικό κλίμα και το λόγο πήραν συνολικά, εκτός από τους παραπάνω, 19 βουλευτές με κοινό άξονα στις τοποθετήσεις τους τα συγχαρητήρια για τον Πιερρακάκη και τη μεγάλη εθνική επιτυχία, τη στόχευση του προϋπολογισμού και το αγροτικό ζήτημα. Ειδικά για τον προϋπολογισμό, χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση βουλευτή της Περιφέρειας που εκλέχθηκε πρώτη φορά το 2023 και ο οποίος επεσήμανε το γεγονός, ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του έχει ψηφίσει τρεις προϋπολογισμούς που και οι 3 έχουν θετικό πρόσημο.

Τη συνεδρίαση που διήρκησε περισσότερο από 2,5 ώρες, έκλεισε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος ευχαρίστησε τους βουλευτές του για τις εποικοδομητικές και θετικές τοποθετήσεις που έγιναν.

Η ανοιχτή πρόσκληση Μητσοτάκη στους αγρότες

Για την επικείμενη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες από το Μέγαρο Μαξίμου σημειώνουν ότι εδώ και μία εβδομάδα έχουν πει ότι «περιμένουμε να ορίσουν εκπροσώπους, για να γίνει αυτή η συνάντηση.

«Δεν έχουν οριστεί, ελπίζουμε να οριστούν το Σαββατοκύριακο, υπάρχει στο τραπέζι η ώρα που όρισε ο πρωθυπουργός. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μέχρι τη Δευτέρα θα υπάρχει αυτή η εκπροσώπηση» και προσθέτουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν κρύφτηκε ποτέ και δεν είναι η πρώτη φορά που παίρνει κάτι πάνω του.

Σε περίπτωση που δεν προσέλθουν οι αγρότες το απόγευμα της Δευτέρας είναι προφανές ότι θα «χρεωθούν» και το όποιο αδιέξοδο δημιουργηθεί.

Τη συνάντηση με τους αγρότες ο κ. Μητσοτάκης την κάνει πρώτον για ν’ ακούσει τα αιτήματα και να δει τι καλύτερο μπορεί να κάνει - όμως μην περιμένει κανείς ότι η κυβέρνηση θα επιστρέψει σε λογικές «δώστα όλα», «λεφτά υπάρχουν», «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά».

Δεύτερον, για να επισημάνει ότι το κλείσιμο των δρόμων και η ταλαιπωρία των πολιτών δεν βοηθάει κανέναν και δεν είναι κάτι το οποίο είναι αποδεκτό.

«Δεν θα κάνουμε παζάρια»

Παράλληλα από το Μέγαρο Μαξίμου τονίζουν ότι δεν πιστεύουν στα παζάρια και δεν θα μπουν σε μπακαλίστικες λογικές προηγούμενων ετών:

«Από τα πολλά παζάρια και την ικανοποίηση αιτημάτων που δυστυχώς δεν μπορούσε ν’ αντέξει κατ’ έτος ο κρατικός Προϋπολογισμός, φτάσαμε στο σημείο να φύγουν μαζικά στο εξωτερικό, 650.000 νέοι (ευτυχώς έχουν γυρίσει οι περισσότεροι από τους μισούς) και οι συνταξιούχοι, να χάσουν περίπου τη μισή τους σύνταξη.

Η Ελλάδα δεν πτώχευσε «μαγικά», πτώχευσε γιατί ζούσε για πολλά χρόνια με ευθύνη των κυβερνήσεων πάνω από τις δυνάμεις της.

Δεν έχουμε αυταπάτες, δεν περιμένουμε μετά από μία συνάντηση, άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα αιτήματά τους και η πλειονότητα αυτών δικαιολογημένα ζητάει παραπάνω, όπως και όλων των εργαζομένων, θα φύγει από τη συνάντηση πλήρως ικανοποιημένη και θα σταματήσουν οι διεκδικήσεις.

Οι εργαζόμενοι και δια των ενώσεών τους οφείλουν να συνεχίσουν να διεκδικούν και η κυβέρνηση οφείλει να συνεχίσει να επιστρέφει πίσω όσα στερήθηκαν, χωρίς να εκτρέπονται τα δημόσια οικονομικά».

Για «κουμπαριές» Ανδρουλάκη

Το κυβερνών κόμμα απαντά και στις κατηγορίες του Ανδρουλάκη για τις κουμπαριές της οικογένειας Μητσοτάκη: «Πολιτική με οικογενειακή ή ευθύνη της κουμπαριάς δεν γίνεται. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πήγε να παίξει το παιχνίδι «της κουμπάρας ή της κουμπαριάς ή του κουμπάρου» και έπεσε στην παγίδα αυτού του παιχνιδιού. Έκανε λάθος αν και ήξερε. Και όταν επιμένεις στο λάθος, το κάνεις με δόλο.

Δεν είναι σοβαρή πολιτική κατηγορία το ότι κάποιος που μπορεί να είναι σοβαρά ποινικά ελεγχόμενος, επειδή μπορεί να ήταν κουμπάρος του πατέρα σου ή και εσένα πριν από κάποια χρόνια, πρέπει να είσαι και εσύ ύποπτος ή ένοχος».

Μάλιστα από την κυβέρνηση σημειώνουν ότι αντίστοιχα, το γεγονός ότι ο κ. Ανδρουλάκης φαίνεται ότι είναι κουμπάρος με δύο εκ των εμπλεκομένων στις σημερινές συλλήψεις, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς θα πάμε και θα κατηγορήσουμε τον κ. Ανδρουλάκη ότι είναι το ίδιο πράγμα με αυτούς που συνελήφθησαν.

«Τουλάχιστον ας πάρει το μάθημα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από τη σημερινή ημέρα, ότι πολιτική με οικογενειακή ή ευθύνη της κουμπαριάς δεν γίνεται. Δεν κάνουμε συμψηφισμό προς τα κάτω,απλά δίνουμε ένα παράδειγμα γιατί ήταν λάθος αυτή η τακτική».

