Συγχαρητήριο τηλεφώνημα Τσίπρα σε Πιερρακάκη για την εκλογή στην προεδρία του Eurogroup

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κυριάκο Πιερρακάκη είχε νωρίς το μεσημέρι (12/12) ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρώην πρωθυπουργός συνεχάρη τον υπουργό Οικονομικών για την εκλογή του ως επικεφαλής του Eurogroup και τού ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία στα νέα του καθήκοντα.

Όσον αφορά τις αρμοδιότητές του ως προέδρου του Eurogroup, ο υπουργός Οικονομικών θα προεδρεύει των μηνιαίων συναντήσεων των ομολόγων του και θα εκπροσωπεί την Ευρωζώνη σε διεθνές επίπεδο.

«Αρχικά σχεδιασμένη ως μία άτυπη συνάντηση για την ανταλλαγή απόψεων, το Eurogroup μεταμορφώθηκε σε ένα από τα πιο παρακολουθούμενα φόρουμ της περιοχής κατά τη διάρκεια της κρίσης του δημόσιου χρέους. Διαπραγματεύτηκε συμφωνίες αργά τη νύχτα για έκτακτα πακέτα διάσωσης, αναθεώρηση των τραπεζικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δάνεια της τελευταίας στιγμής για να αποτρέψει την Ελλάδα από την χρεοκοπία και την έξοδο από το ευρώ πριν από λίγο περισσότερο από μία δεκαετία.

Αυτό κάνει την άνοδο του Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup ακόμη πιο συγκινητική. Η Ελλάδα έχει ήδη ανακτήσει το επενδυτικό της βαθμό, η οικονομία της αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και είναι ένα από τα λίγα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσιάζουν πλεόνασμα στον προϋπολογισμό», τονίστηκε σε χθεσινό (12/12) δημοσίευμα του Bloomberg, μερικές ώρες μετά την εκλογή του κ. Πιερρακάκη.