Περού: Πυροβόλησαν τους μουσικούς κατά την διάρκεια συναυλίας - Τρίτη επίθεση του είδους

Δύο μέλη συγκροτήματος έγιναν στόχος ενόπλου, που τους τραυμάτισε, το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή, στο προάστιο Καραμπάιγιο της πρωτεύουσας του Περού, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Πρόκειται για την τρίτη επίθεση ενόπλων εναντίον μουσικού συγκροτήματος στη Λίμα σε λίγους μήνες.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, άνδρας που κινείτο με μοτοσικλέτα πυροβόλησε αρκετές φορές προς τη σκηνή όπου έπαιζε το συγκρότημα Carlos Miguel y Orquesta.

Bajo pronóstico reservado y en observación se encuentran internados dos músicos de la agrupación Carlos Miguel y Orquesta, quienes resultaron heridos por cuatro delincuentes que dispararon contra ellos durante un concierto de bienvenida del año 2026, en Perú.



Ένας περουβιανός κιθαρίστας κι ένας βενεζουελάνος τρομπονίστας διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ανέφερε το υπουργείο Υγείας του Περού, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με την κατάστασή τους.

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη στιγμή της επίθεσης και τον πανικό που επικράτησε. Διακρίνεται επίσης ένας τραυματισμένος μουσικός να απομακρύνεται στα χέρια από συναδέλφους του.

Ο τραγουδιστής και επικεφαλής του συγκροτήματος, ο Κάρλος Μιγκέλ Μοράλες, εμφανίστηκε βέβαιος σε δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό RPP ότι στόχος της επίθεσης ήταν ο ίδιος. «Όλες (σ.σ. οι σφαίρες) προορίζονταν για εμένα», είπε.

Τον Οκτώβριο, τέσσερις μουσικοί από το συγκρότημα Agua Marina τραυματίστηκαν από σφαίρες κατά τη διάρκεια συναυλίας στη Λίμα. Τον Μάρτιο, ο τραγουδιστής Πάουλ Φλόρες σκοτώθηκε σε επίθεση ενόπλων εναντίον λεωφορείου με το οποίο το συγκρότημά του – Armonia 10 – επέστρεφε από συναυλία στο ανατολικό τμήμα της περουβιανής πρωτεύουσας.

Πολλά συγκροτήματα της μουσικής κούμπια – πρόκειται για είδος εξαιρετικά δημοφιλές στο Περού και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής – έχουν βρεθεί τους τελευταίους μήνες στο στόχαστρο κυκλωμάτων εκβιαστών.

Τον Οκτώβριο, η κυβέρνηση του Περού κήρυξε την πρωτεύουσα Λίμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, βγάζοντας τον στρατό στους δρόμους προκειμένου να αντιμετωπίσει την αυξημένη εγκληματικότητα.