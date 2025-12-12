Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ

«Ο φετινός προϋπολογισμός είναι κοινωνικός και αναπτυξιακός, 2,9 δισ. θα κατευθυνθούν στην κοινωνία στηρίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα με μόνιμες αυξήσεις και σταθερές φοροελαφρύνσεις» τόνισε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στους βουλευτές της ΝΔ

Newsbomb

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ

Συνεδρίαση υπό τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας

Unsplash
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προεδρεύει στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

«Να αναφερθώ στην απουσία του μεγάλου παρόντα του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη του εισηγητή του προϋπολογισμού και ασφαλώς του νέου προέδρου του Eurogroup, εξέλιξη, που επιβεβαιώνει την αναγνώριση της τεράστια προόδου της χώρας που τη φέρνει στο κέντρο της Ευρώπης.

Η εκλογή του κ. Πιερρακάκη στο Eurogroup σφραγίζει την επιστροφή του τόπου από την χρεοκοπία στην ανάπτυξη, χάρη στις θυσίες ενός λαού που αντιστάθηκε σε ψέμα και λαϊκισμό, επιλέγοντας το ρεαλισμό.

Άραγε, που είναι αυτοί που μιλούσαν για οικονομική αποτυχία και διεθνή απομόνωση της πατρίδας μας ας είναι όμως τους αφήνουμε στο χθες το δικό μας βλέμμα κοιτά στο μέλλον», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας

Δείτε Live:

Αναφερόμενος στον προϋπολογισμό τόνισε ότι «Η έγκριση του προϋπολογισμού, θετική απάντηση στο δίλημμα αν η Ελλάδα θα συνεχίσει την ανοδική πορεία ή αν θα γυρίσει σε αδιέξοδα και περιπέτειες. Ο φετινός Προϋπολογισμός είναι κοινωνικός και αναπτυξιακός - Ρεαλιστικός και μεταρρυθμιστικός. Με μόνιμες παρεμβάσεις, που στηρίζουν τη μεσαία τάξη. Τους νέους και τις οικογένειες. Που φροντίζουν τους συμπολίτες μας στην περιφέρεια και ιδίως στις ακριτικές περιοχές. Με ένα δίχτυ προστασίας για τους ευάλωτους. Και με σταθερό οδηγό τους τη διαρκή μείωση των φόρων και την αύξηση των αποδοχών».

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι «το Σχέδιό μας δεν προσδιορίζει μόνο την οικονομική πολιτική για το 2026 - Προδιαγράφει και την εθνική στρατηγική μέχρι το 2030. Σε μία χώρα διαφορετική από αυτήν που παραλάβαμε. 2,9 δις θα κατευθυνθούν στην κοινωνία, στηρίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα με μόνιμες αυξήσεις και σταθερές φοροελαφρύνσεις».

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Eurokinissi

«Ο συνδυασμός των μικρότερων φόρων και των αυξημένων αποδοχών γίνονται ανάχωμα στην ακρίβεια. Δεν ισχυριζόμαστε ότι δεν υπάρχει ακρίβεια το αντίθετο αλλά επιμένω ότι ένα παγκόσμιο πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπίζεται με εθνικές επιλογές και σίγουρα οι επιλογές μας είναι οι μόνες ρεαλιστικές επιλογές. Το ίδιο ισχύει και για την στέγη. Σε 900.000 επιστράφηκε ένα ενοίκιο και έχουν δοθεί χιλιάδες δάνεια από το ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 1 και 2. Στον προϋπολογισμό θα ανακοινώσω και συμπληρωματικές δράσεις για όσους είναι στο ενοίκιο»

Για τους αγρότες είπε «Πρώτον, δίνουμε περισσότερα λεφτά από πέρυσι παρά την αναστάτωση που έφερε η αναγκαία μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ,

Δεύτερον όσες καθυστερήσεις υπήρξαν αντιμετωπίζονται αμέσως και τις επόμενες εβδομάδες θα πληρωθούν και όσοι βρίσκονται υπό έλεγχο και δικαιούνται χρήματα και θα περισσέψουν χρήματα για τους νόμιμους αγρότες και κτηνοτρόφους που θα πάρουν περισσότερα χρήματα από όσα έπαιρναν.

Τρίτον, κάθε διαμαρτυρία οφείλει να υπολογίζει και την κοινωνία,

Τέταρτον, η πολιτεία δηλώνει ανοιχτή στον διάλογο, γι' αυτό και εγώ την Δευτέρα το απόγευμα στις 17:00 περιμένω στο γραφείο μου όποια αντιπροσωπία οριστεί για να συζητήσουμε. Αρκεί η συνάντησή μας να έχει σαφές αντικείμενο».

Φέτος ο πρωτογενής τομέας εισέπραξε 3,8 δις αντί 3,2 πέρυσι. Έγιναν πληρωμές με μεγάλη προσπάθεια».

Απευθυνόμενος στους βουλευτές της ΝΔ τόνισε: «Έχουμε χρέος να μεταφέρουμε τα μηνύματά μας σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Οι βουλευτές δεν είναι απλοί ιμάντες μεταφοράς του κλίματος των πολιτών, αλλά πολιτικοί διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Μόνο όταν η παράταξη κυριαρχεί, μπορεί και ο βουλευτής της να προχωρεί. Και κανείς δεν έχει να κερδίσει προσωπικά αν πρώτα εκείνη δεν επικρατήσει πολιτικά».

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Eurokinissi

Με σαφή υπαινιγμό στα όσα έγιναν στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη τσίπρα ο πρωθυπουργός είπε: «Εμείς δεν χωριζόμαστε σε εξώστες και πλατείες. Είμαστε όλοι μαζί με τα μέλη και τους φίλους μας». «Είμαστε παρόντες για να δώσουμε όλες τις μάχες που έρχονται – Στο κάλεσμα δεν περισσεύει κανείς. Συσπειρώνοντας τη βάση μας και απευθυνόμενοι και σε πολίτες που ξεκίνησαν από διαφορετικές κομματικές αφετηρίες. Το διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών δεν θα είναι κομματικό, αλλά στοίχημα υπαρξιακό: Αν η χώρα θα παραμείνει σταθερή και ασφαλής ή «Ακυβέρνητη Πολιτεία», όμηρος ενός πολυδιασπασμένου σκηνικού σε μία ταραγμένη συγκυρία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι απαντά το ΠΑΣΟΚ για την καταγγελία ότι συνελήφθη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κουμπάρος του Ανδρουλάκη

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν στο Τουρκμενιστάν - Πρόσκληση να επισκεφθεί τη Ρωσία

13:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Σενάρια για Μανδά - «Ανοικτός για επιστροφή στην πατρίδα του»

13:30ΠΑΙΔΕΙΑ

Εκπαίδευση: 13 νέα Πειραματικά σχολεία ανοίγουν τις πόρτες του τα επόμενα δύο χρόνια

13:28LIFESTYLE

«Ήταν μικρά παιδιά…» - Με δάκρυα στα μάτια η Τέιλορ Σουίφτ μίλησε για τα θύματα της τραγωδίας στο Σάουθπορτ

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Μαθητής στο νοσοκομείο μετά από ρίψη κροτίδας σε σχολείο

13:18ΚΟΣΜΟΣ

Μηχανισμός SAFE: Κατατέθηκαν 691 αμυντικά έργα - Μόνο το 65% αφορά κοινές προμήθειες

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Τροχαίο δυστύχημα με τρακτέρ στη Λοκρίδα

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Στους δρόμους οι αγρότες και μαστιχοπαραγωγοί του νησιού - Βίντεο

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Κολοράντο: 18χρονος βρέθηκε νεκρός σε καμινάδα επτά χρόνια μετά την εξαφάνισή του

12:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Στα δικαστήρια Καλαμάτας ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας φίλος του

12:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην επιτροπή Δεοντολογίας στέλνει την Κωνσταντοπούλου ο Νικολακόπουλος για «αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά»

12:40LIFESTYLE

Καινούργιου για Τούνη: Το ερώτημά μου είναι, αν πρέπει αυτά να τα πει δημόσια ή πρέπει να κάνει πίσω

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Στο νοσοκομείο 15χρονη σε κατάσταση μέθης - Χειροπέδες σε ανήλικη και στη μητέρα της

12:37ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Χρυσής Αυγής: Η αγόρευση της εισαγγελέως στο Εφετείο υπέρ της ενοχής των κατηγορουμένων

12:32WHAT THE FACT

Γυναίκα ζήτησε από το ChatGPT τα ονόματα όλων των ανθρώπων στη Γη - Η απάντηση που πήρε από το ΑΙ

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ κατά στόχων της Χεζμπολάχ - Βίντεο

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: 54χρονος έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας και σκοτώθηκε

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Αρχαιολόγοι: 24ωρη απεργία τη Δευτέρα για υποστελέχωση και προσλήψεις

12:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας: «Περιμένω τους αγρότες τη Δευτέρα στις 17:00 στο γραφείο μου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην επιτροπή Δεοντολογίας στέλνει την Κωνσταντοπούλου ο Νικολακόπουλος για «αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά»

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρό ένα παιδί από τον Δανό δότη στην Ελλάδα - Εφιάλτης δίχως τέλος για 11 οικογένειες

11:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ποιος είναι ο τρίτος κατηγορούμενος για τη διπλή δολοφονία - Ο ρόλος του

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Μαθητής στο νοσοκομείο μετά από ρίψη κροτίδας σε σχολείο

12:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας: «Περιμένω τους αγρότες τη Δευτέρα στις 17:00 στο γραφείο μου»

10:29LIFESTYLE

Νέο ξέσπασμα Τούνη: «Θα τρελαθώ με τα ψέματα – Το παιδί στην Αθήνα μεγαλώνει με μια Μπαλινέζα»

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Κολοράντο: 18χρονος βρέθηκε νεκρός σε καμινάδα επτά χρόνια μετά την εξαφάνισή του

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

19:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για νέο «χτύπημα» κακοκαιρίας πριν τα Χριστούγεννα - Πότε αλλάζει το σκηνικό στη χώρα μας

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία πριν το γάμο: Νεκρός ο γαμπρός σε δυστύχημα - Κατέρρευσε η νύφη

09:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η στιγμή που καταγγέλλει στο 100 τον Γιώργο Ξυλούρη

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης έκαναν «απόβαση» τα τρακτέρ των αγροτών - Λουκέτο στις πύλες - Βίντεο

12:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Στα δικαστήρια Καλαμάτας ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας φίλος του

12:32WHAT THE FACT

Γυναίκα ζήτησε από το ChatGPT τα ονόματα όλων των ανθρώπων στη Γη - Η απάντηση που πήρε από το ΑΙ

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Νυρεμβέργη: Οι Έλληνες γονείς σε απόγνωση για την έλλειψη εκπαιδευτικών – «Οι Γερμανοί δίνουν τα λεφτά – Χάνονται κάπου στην Ελλάδα»

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ξεσπά η ανιψιά του Κώστα Τομαρά, Αμαλία - «Ο Ντάνι τον σκότωσε - Θα διεκδικήσω ό,τι μου ανήκει με νύχια και με δόντια» - Τι θα γίνει με την αμύθητη περιουσία

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Διθύραμβοι στα διεθνή ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η Αθήνα πήρε την εκδίκησή της»

11:49LIFESTYLE

Άντονι Χόπκινς: «Εγκατέλειψα την κόρη μου όταν ήταν 1 έτους, το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου»

10:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Εξεταστική: Ένας από τους 15 συλληφθέντες στην Κρήτη είναι κουμπάρος του Ανδρουλάκη, λέει ο Λαζαρίδης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ