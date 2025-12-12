Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ

Συνεδρίαση υπό τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προεδρεύει στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

«Να αναφερθώ στην απουσία του μεγάλου παρόντα του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη του εισηγητή του προϋπολογισμού και ασφαλώς του νέου προέδρου του Eurogroup, εξέλιξη, που επιβεβαιώνει την αναγνώριση της τεράστια προόδου της χώρας που τη φέρνει στο κέντρο της Ευρώπης.

Η εκλογή του κ. Πιερρακάκη στο Eurogroup σφραγίζει την επιστροφή του τόπου από την χρεοκοπία στην ανάπτυξη, χάρη στις θυσίες ενός λαού που αντιστάθηκε σε ψέμα και λαϊκισμό, επιλέγοντας το ρεαλισμό.

Άραγε, που είναι αυτοί που μιλούσαν για οικονομική αποτυχία και διεθνή απομόνωση της πατρίδας μας ας είναι όμως τους αφήνουμε στο χθες το δικό μας βλέμμα κοιτά στο μέλλον», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας

Αναφερόμενος στον προϋπολογισμό τόνισε ότι «Η έγκριση του προϋπολογισμού, θετική απάντηση στο δίλημμα αν η Ελλάδα θα συνεχίσει την ανοδική πορεία ή αν θα γυρίσει σε αδιέξοδα και περιπέτειες. Ο φετινός Προϋπολογισμός είναι κοινωνικός και αναπτυξιακός - Ρεαλιστικός και μεταρρυθμιστικός. Με μόνιμες παρεμβάσεις, που στηρίζουν τη μεσαία τάξη. Τους νέους και τις οικογένειες. Που φροντίζουν τους συμπολίτες μας στην περιφέρεια και ιδίως στις ακριτικές περιοχές. Με ένα δίχτυ προστασίας για τους ευάλωτους. Και με σταθερό οδηγό τους τη διαρκή μείωση των φόρων και την αύξηση των αποδοχών».

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι «το Σχέδιό μας δεν προσδιορίζει μόνο την οικονομική πολιτική για το 2026 - Προδιαγράφει και την εθνική στρατηγική μέχρι το 2030. Σε μία χώρα διαφορετική από αυτήν που παραλάβαμε. 2,9 δις θα κατευθυνθούν στην κοινωνία, στηρίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα με μόνιμες αυξήσεις και σταθερές φοροελαφρύνσεις».

Συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 Eurokinissi

«Ο συνδυασμός των μικρότερων φόρων και των αυξημένων αποδοχών γίνονται ανάχωμα στην ακρίβεια. Δεν ισχυριζόμαστε ότι δεν υπάρχει ακρίβεια το αντίθετο αλλά επιμένω ότι ένα παγκόσμιο πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπίζεται με εθνικές επιλογές και σίγουρα οι επιλογές μας είναι οι μόνες ρεαλιστικές επιλογές. Το ίδιο ισχύει και για την στέγη. Σε 900.000 επιστράφηκε ένα ενοίκιο και έχουν δοθεί χιλιάδες δάνεια από το ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 1 και 2. Στον προϋπολογισμό θα ανακοινώσω και συμπληρωματικές δράσεις για όσους είναι στο ενοίκιο»

Για τους αγρότες είπε «Πρώτον, δίνουμε περισσότερα λεφτά από πέρυσι παρά την αναστάτωση που έφερε η αναγκαία μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ,

Δεύτερον όσες καθυστερήσεις υπήρξαν αντιμετωπίζονται αμέσως και τις επόμενες εβδομάδες θα πληρωθούν και όσοι βρίσκονται υπό έλεγχο και δικαιούνται χρήματα και θα περισσέψουν χρήματα για τους νόμιμους αγρότες και κτηνοτρόφους που θα πάρουν περισσότερα χρήματα από όσα έπαιρναν.

Τρίτον, κάθε διαμαρτυρία οφείλει να υπολογίζει και την κοινωνία,

Τέταρτον, η πολιτεία δηλώνει ανοιχτή στον διάλογο, γι' αυτό και εγώ την Δευτέρα το απόγευμα στις 17:00 περιμένω στο γραφείο μου όποια αντιπροσωπία οριστεί για να συζητήσουμε. Αρκεί η συνάντησή μας να έχει σαφές αντικείμενο».

Φέτος ο πρωτογενής τομέας εισέπραξε 3,8 δις αντί 3,2 πέρυσι. Έγιναν πληρωμές με μεγάλη προσπάθεια».

Απευθυνόμενος στους βουλευτές της ΝΔ τόνισε: «Έχουμε χρέος να μεταφέρουμε τα μηνύματά μας σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Οι βουλευτές δεν είναι απλοί ιμάντες μεταφοράς του κλίματος των πολιτών, αλλά πολιτικοί διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Μόνο όταν η παράταξη κυριαρχεί, μπορεί και ο βουλευτής της να προχωρεί. Και κανείς δεν έχει να κερδίσει προσωπικά αν πρώτα εκείνη δεν επικρατήσει πολιτικά».

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 Eurokinissi

Με σαφή υπαινιγμό στα όσα έγιναν στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη τσίπρα ο πρωθυπουργός είπε: «Εμείς δεν χωριζόμαστε σε εξώστες και πλατείες. Είμαστε όλοι μαζί με τα μέλη και τους φίλους μας». «Είμαστε παρόντες για να δώσουμε όλες τις μάχες που έρχονται – Στο κάλεσμα δεν περισσεύει κανείς. Συσπειρώνοντας τη βάση μας και απευθυνόμενοι και σε πολίτες που ξεκίνησαν από διαφορετικές κομματικές αφετηρίες. Το διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών δεν θα είναι κομματικό, αλλά στοίχημα υπαρξιακό: Αν η χώρα θα παραμείνει σταθερή και ασφαλής ή «Ακυβέρνητη Πολιτεία», όμηρος ενός πολυδιασπασμένου σκηνικού σε μία ταραγμένη συγκυρία.

