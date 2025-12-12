Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης έκαναν «απόβαση» τα τρακτέρ των αγροτών - Λουκέτο στις πύλες - Βίντεο

Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης έφτασαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι από τα μπλόκα της Μακεδονίας το πρωί της Παρασκευής (12/12).

Οι αγρότες παρατάσσουν τα τρακτέρ μπροστά στην πύλη του λιμανιού. Επιθυμούν να προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού τουλάχιστον για τέσσερις ώρες.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν σφραγίσει την κεντρική είσοδο του λιμανιού.

H οδός Κουντουριώτη παραμένει κλειστή. Έξω από το λιμάνι βρίσκονται 1.000 άτομα και περίπου 100 τρακτέρ και αγροτικά οχήματα.

Οι αγρότες πέρασαν νωρίτερα με τα οχήματά τους μέσα από το κέντρο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, ηχώντας τις κόρνες των τρακτέρ τους.

Δέκα τρακτέρ από το μπλόκο των Μαλγάρων, περίπου 20 από τη Χαλκηδόνα και από άλλα μέρη της Βορείου Ελλάδος, καθώς και 15 από τα Πράσινα Φανάρια έφτασαν στον λιμένα μέσω της 26ης Οκτωβρίου.

Την ίδια στιγμή, άλλοι αγρότες από διάφορα μπλόκα της Μακεδονίας κατευθύνονται με ίδια μέσα, ακόμη και με ΚΤΕΛ, προς το σημείο συνάντησης, προκειμένου να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο.

«Πάμε ειρηνικά να διαδηλώσουμε»

«Θέλαμε να μπούμε στην αλάνα στο λιμάνι αλλά κατόπιν συνεννόησης με τον λιμενάρχη αυτό δεν κατέστη δυνατό. Συνεπώς, τον δρόμο θα τον κλείσουν αυτοί», σημείωσε ο Κώστας Ανεστίδης, αγροτοσυνδικαλιστής από το μπλόκο των Μαλγάρων.

«Θα ενωθούμε με τις άλλες κοινωνικές τάξεις γιατί το πρόβλημά μας είναι κοινό», πρόσθεσε ακόμη, τονίζοντας πως «πάμε ειρηνικά να διαδηλώσουμε».

Αποκλεισμοί σε συνοριακά περάσματα

Σε αποκλεισμό για οκτώ ώρες (μέχρι και τις 20.00) του τελωνείου Προμαχώνα στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, προχωρούν -μόνο για φορτηγά διεθνών μεταφορών- οι συμμετέχοντες στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο που έχει στηθεί εκεί. Η διέλευση Ι.Χ. αυτοκινήτων και λεωφορείων παραμένει ελεύθερη. Στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών, ενώ το μπλόκο ενισχύεται και από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Την ίδια ώρα, επίσης σε αποκλεισμό οκτώ ωρών (μέχρι τις 20.00) προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας -σε πλήρη συντονισμό με τους συναδέλφους τους στο τελωνείο του Προμαχώνα-, που έχουν στήσει το μπλόκο τους 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Όπως επισημαίνουν, για τις ώρες του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος σε φορτηγά παντός τύπου, ενώ η διέλευση των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων γίνεται από παρακαμπτηρίους.

*Με πληροφορίες από voria.gr, thestival.gr, parallaximag.gr

Διαβάστε επίσης