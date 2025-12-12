Μαρτυρία αγρότη στο Newsbomb: «Δεν μπορούμε να φύγουμε από εδώ, δεν έχουμε πού να πάμε»

Με τα δεκάδες μπλόκα να συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα ανά την Ελλάδα, ο καθημερινός αγώνας των αγροτών και των κτηνοτρόφων, και οι προσωπικές ιστορίες τους, έρχονται στο προσκήνιο.

Μία τέτοια περίπτωση είναι ο αγρότης Αθανάσιος Μασούρας, στο μπλόκο των Μικροθηβών στη Μαγνησία, ο οποίος μίλησε στην κάμερα του Newsbomb.gr για τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της Θεσσαλίας, οι οποίοι έχουν πληγεί από την κακοκαιρία Daniel, την ευλογιά και τις πυρκαγιές.

«Ήμασταν και εμείς θύματα της φωτιάς, του Daniel, του Elias, και τώρα της ευλογιάς», δήλωσε ο κ. Μασούρας, τονίζοντας ότι «είχα 500 ζώα τα οποία έχουν χαθεί μέσα στο διάστημα των τελευταίων δύο χρόνων».

Ο κ. Μασούρας ανέφερε ότι η κατάστασή τους είναι απελπιστική, καθώς έχουν αναγκαστεί να είναι άνεργοι έδω και ενάμιση έτος. Επιπλέον, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι τους αγνοεί, αφού δεν μπορούν να λάβουν οικονομική υποστήριξη ούτε από το ταμείο ανεργείας.

«Δεν μπορούμε να φύγουμε από εδώ, δεν έχουμε πού να πάμε. Χριστούγεννα θα κάνουμε εδώ, μαζί με τις οικογένειές μας. Θα φέρουμε και τα παιδιά μας και τις γυναίκες μας και θα κάνουμε Χριστούγεννα εδώ», πρόσθεσε.

«Ευελπιστούμε σε ένα καλύτερο αύριο. Και να βγει η κυβέρνηση να μας πει τι θέλει να κάνει. Θέλει να συνεχίσουμε να είμαστε αγρότες; Να στείλουμε τα παιδιά μας στο εξωτερικό; Εδώ δεν έχει αύριο», κατέληξε.

