Αγροτικές κινητοποιήσεις: Σήμερα η «απόβαση» στη Θεσσαλονίκη– Ακολουθεί η κρίσιμη σύσκεψη στη Νίκαια
Σε θέση μάχης οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, λίγο πριν το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη – Κομβικές αποφάσεις το Σάββατο στη Νίκαια
Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι παραμένουν αμετακίνητοι στα μπλόκα σε όλη τη χώρα, επιμένοντας ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν χωρίς ουσιαστικές δεσμεύσεις, παρότι για πρώτη φορά αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου. Το κατά πόσο θα αξιοποιηθεί αυτό το παράθυρο θα φανεί στην πανελλαδική σύσκεψη του Σαββάτου στη Νίκαια, όπου οι εκπρόσωποι των μπλόκων θα καθορίσουν την επόμενη στάση τους.
Συλλαλητήριο και αποκλεισμός σήμερα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης
Σήμερα Παρασκευή (12/12) αναμένεται μεγάλη κινητοποίηση με τρακτέρ και γεωργικά μηχανήματα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Όπως επισημαίνουν οι αγρότες, σκοπός δεν είναι η πρόκληση κυκλοφοριακής συμφόρησης, αλλά η ανάδειξη των αιτημάτων τους σε πανελλαδικό επίπεδο.
Επέκταση των κινητοποιήσεων σε Θεσπρωτία και Καβάλα
Το κύμα διαμαρτυρίας εξαπλώνεται. Στη Θεσπρωτία, αγροτοκτηνοτρόφοι προσπάθησαν να αποκλείσουν συμβολικά το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, αλλά ισχυρή αστυνομική παρουσία εμπόδισε την πρόσβαση. Έτσι, προχώρησαν σε μερικό αποκλεισμό της Εγνατίας οδού.
Στην Καβάλα, παραγωγοί άφησαν γάλα, άχυρα και προϊόντα στην είσοδο της Περιφερειακής Ενότητας, σε μια δυναμική κίνηση διαμαρτυρίας.
Στην Κοζάνη, αγρότες του Μαυροδενδρίου απέκλεισαν τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Αποφασισμένοι στην Εύβοια – Νέα κινητοποίηση στη γέφυρα Χαλκίδας
Οι αγρότες της κεντρικής Εύβοιας κράτησαν κλειστή τη νέα γέφυρα της Χαλκίδας δύο φορές την Πέμπτη. Μία ώρα διήρκησε ο αποκλεισμός το πρωί και από τις 19:00 έως 20:30 το απόγευμα. Το μπλόκο ενισχύεται διαρκώς από συναδέλφους τους της βόρειας Εύβοιας, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα παραμείνουν όσο χρειαστεί.
Τι εξετάζει η κυβέρνηση – Ρεύμα, αποζημιώσεις και πετρέλαιο
Την ώρα που συνεχίζεται χωρίς αποτέλεσμα ο πρώτος γύρος επαφών ανάμεσα στους αγροτοκτηνοτρόφους της Κρήτης και το κυβερνητικό επιτελείο, η κυβέρνηση διατηρεί ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας για το σύνολο των αιτημάτων του πρωτογενούς τομέα. Στη συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, η οποία ολοκληρώθηκε την Πέμπτη χωρίς «λευκό καπνό» και θα συνεχιστεί σήμερα στις 10:00, οι δύο πλευρές προσπάθησαν να εντοπίσουν σημεία σύγκλισης, με την έκβαση να εξαρτάται από την επίλυση τεχνικών ζητημάτων.
Παράλληλα, ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι ορισμένα αιτήματα των αγροτών έχουν ήδη καλυφθεί και ότι εξετάζεται η παράταση της «κλειδωμένης» τιμής των 9,2 λεπτών/KWh για το αγροτικό ρεύμα, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα στο ενεργειακό κόστος. Την ίδια στιγμή, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας ανακοίνωσε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα διατεθούν 120 εκατ. ευρώ μέσω ΕΛΓΑ για αποζημιώσεις στο φυτικό κεφάλαιο από τις παγωνιές του ’25.
Αβέβαιη η συμμετοχή των Κρητικών στη σύσκεψη του Σαββάτου
Παραμένει ανοιχτό το αν η Κρήτη θα εκπροσωπηθεί στη Νίκαια, καθώς οι διαβουλεύσεις της με την κυβέρνηση συνεχίζονται στην Αθήνα. Οι παραγωγοί θέτουν ζητήματα ισοτιμίας στις τιμές και αποκατάστασης αδικιών που, όπως αναφέρουν, προέκυψαν από την «τεχνική λύση». Στο τραπέζι βρίσκεται και η αναθεώρηση του αγροτικού πετρελαίου ανά καλλιέργεια.
Θετικές ενδείξεις αλλά και προειδοποιήσεις από τους παραγωγούς της Κρήτης
Ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης χαρακτήρισε ουσιαστική τη συζήτηση και γνωστοποίησε ότι αύριο θα πραγματοποιηθεί τεχνική σύσκεψη. Οι παραγωγοί από την πλευρά τους σημειώνουν ότι παραμένουν στην Αθήνα, συνεχίζουν τον διάλογο, αλλά διαμηνύουν ότι χωρίς συγκεκριμένες λύσεις θα κλιμακώσουν ξανά.
Η Νίκαια ως κέντρο συντονισμού – Στήριξη από φορείς και πολίτες
Στο μπλόκο της Νίκαιας, αγρότες δέχονται καθημερινά στήριξη από εργαζόμενους, συνταξιούχους και φορείς της περιοχής. Το σημείο επισκέφθηκε και ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου, εκφράζοντας ανησυχία για την ερήμωση της υπαίθρου.
Τρόφιμα στα Πράσινα Φανάρια – Μήνυμα ενότητας
Στα Πράσινα Φανάρια, παραγωγοί και μικροπωλητές μοίρασαν έναν τόνο τρόφιμα σε διερχόμενους οδηγούς και επιβάτες, υπογραμμίζοντας ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι κοινά για όλους. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο που έστησαν στο μπλόκο συμβολίζει ότι η παραμονή τους εκεί δεν θα είναι σύντομη.
Ο Προμαχώνας στο επίκεντρο – Ουρές χιλιομέτρων από νταλίκες
Για ένατη ημέρα ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα παραμένει κλειστός, με εκατοντάδες φορτηγά να σχηματίζουν ατελείωτες ουρές και στις δύο πλευρές των συνόρων. Η ένταση μεταξύ οδηγών και αγροτών αυξάνεται, ενώ σήμερα αναμένεται εξάωρος αποκλεισμός. Σήμερα Παρασκευή, η πίεση θα ενταθεί περαιτέρω, λόγω περισσότερων από 100 λεωφορείων που θα κινηθούν προς Βουλγαρία για φοιτητικές εκδρομές.
Κρίσιμη η επόμενη μέρα
Καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και οι κινητοποιήσεις εντείνονται, το αγροτικό μέτωπο δείχνει αποφασισμένο να παραμείνει σε θέση μάχης. Η σύσκεψη του Σαββάτου στη Νίκαια αναμένεται να καθορίσει την πορεία του κινήματος, με όλους να αναμένουν αν θα προκύψει διάλογος ή νέα κλιμάκωση.
Δείτε στον χάρτη και στον πίνακα που ακολουθεί, την κατάσταση με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα
Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται στο εθνικό οδικό δίκτυο και στους βασικούς περιφερειακούς κόμβους.
Κατάσταση
Σημείο
Περιοχή
Τύπος
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Κόμβος Νίκαιας – Εθνική Οδός
Θεσσαλία
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Κόμβος Νέων Κερδυλίων – Σέρρες
Α. Μακεδονία
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Κόμβος Θήβας – Εθνική Οδός (90ό χλμ)
Στερεά Ελλάδα
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Κόμβος Μαλαχιά – Άργος
Πελοπόννησος
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Κόμβος Αλλαγής (Τσακώνα) – Μεσσηνία
Πελοπόννησος
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Διόδια Σιάτιστας – Εγνατία Οδός
Δ. Μακεδονία
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Πράσινα Φανάρια (Θέρμη) – Θεσσαλονίκη
Κ. Μακεδονία
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
Λιμάνι Θεσσαλονίκης
Κ. Μακεδονία
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
Κινητοποίηση Χίου (Καστρομηνάς)
Βόρειο Αιγαίο
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας – Λάρισα
Θεσσαλία
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Τελωνείο Εξοχής – Δράμα
Α. Μακεδονία
ΣΥΝΟΡΑ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Τελωνείο Προμαχώνα – Σέρρες
Α. Μακεδονία
ΣΥΝΟΡΑ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Τελωνείο Ευζώνων – Κιλκίς
Κ. Μακεδονία
ΣΥΝΟΡΑ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Νέων Μουδανιών – Χαλκιδική
Κ. Μακεδονία
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Μπλόκο Ε65 (Τρίκαλα)
Θεσσαλία
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας
Στερεά Ελλάδα
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
1ο χλμ Εγνατίας Οδού – Ηγουμενίτσα
Ήπειρος
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Πλατυκάμπου – Λάρισα
Θεσσαλία
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Ριζόμυλος – Παλαιά Ε.Ο. Βόλου-Λάρισας
Θεσσαλία
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Χρυσούπολης (Νέστου) – Καβάλα
Α. Μακεδονία
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Κουρλαμπά – Εθνική Οδός 111
Δυτική Ελλάδα
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Διόδια Μαλγάρων – Εθνική Οδός
Κ. Μακεδονία
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Κάστρο Βοιωτίας – Εθνική Οδός
Στερεά Ελλάδα
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Μπράλου – Φθιώτιδα
Στερεά Ελλάδα
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Ε65 – Μπλόκο Καρδίτσας
Θεσσαλία
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Ε65 – Διόδια Λόγγου (Τρίκαλα)
Θεσσαλία
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Κόμβος Μικροθηβών – Μαγνησία
Θεσσαλία
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Ξυνιάδας – Δομοκός / Ε65
Φθιώτιδα
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Δερβενίου – Θεσσαλονίκη
Κ. Μακεδονία
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Χαλκηδόνα – Θεσσαλονίκη
Κ. Μακεδονία
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Γυψοχωρίου – Πέλλα
Κ. Μακεδονία
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Φιλώτα – Κοζάνη–Φλώρινα
Δ. Μακεδονία
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Τελωνείο Νίκης – Φλώρινα
Δ. Μακεδονία
ΣΥΝΟΡΑ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Τελωνείο Δοϊράνης – Κιλκίς
Κ. Μακεδονία
ΣΥΝΟΡΑ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Τελωνείο Κήπων – Έβρος
Θράκη
ΣΥΝΟΡΑ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Ορμενίου – Βόρειος Έβρος
Θράκη
ΣΥΝΟΡΑ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Δυτικής Κομοτηνής – Εγνατία
Θράκη
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Μουσθένης – Εγνατία
Α. Μακεδονία
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κιάτο – Πλευρικά Διόδια
Πελοπόννησος
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Εθνική Οδός Κορίνθου-Πατρών
Πελοπόννησος
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Μεσσήνη – Παλαιός Σταθμός ΟΣΕ
Πελοπόννησος
ΤΟΠΙΚΟ
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου
Κρήτη
ΤΟΠΙΚΟ
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Λιμάνι Ηρακλείου
Κρήτη
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Αεροδρόμιο Ηρακλείου (Ν. Καζαντζάκης)
Κρήτη
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Λούρος – Πρέβεζα
Ήπειρος
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Λιμάνι Μυτιλήνης
Βόρειο Αιγαίο
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Κάτω Αχαΐας – Εθνική Οδός
Δυτική Ελλάδα
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Κόμβος Αγγελοκάστρου – Αιτωλοακαρνανία
Δυτική Ελλάδα
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Άρνισσας – Πέλλα
Κ. Μακεδονία
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Καλπακίου – Ιωάννινα
Ήπειρος
ΣΥΝΟΡΑ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Λεχαινά – Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης
Δυτική Ελλάδα
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Ερυθρές (Κριεκούκι) – Αττική
Αττική
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Γέφυρα Σελινούντα – Αίγιο
Δυτική Ελλάδα
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Τούνελ Κατερίνης – Πιερία
Κ. Μακεδονία
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Διόδια Ακτίου – Βόνιτσα
Δυτική Ελλάδα
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Μεγάλα Χωράφια – Χανιά
Κρήτη
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Πύργου – Ηλεία
Δυτική Ελλάδα
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Μαραθιάς – Αμαλιάδα
Δυτική Ελλάδα
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Γέφυρα Ευρώτα – Σπάρτη
Πελοπόννησος
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Είσοδος Σπάρτης (Γέφυρα Μορέα)
Πελοπόννησος
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Παχιά Άμμος – Λασίθι
Κρήτη
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Κουλούρας – Ημαθία
Κ. Μακεδονία
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Νησελίου – Ημαθία
Κ. Μακεδονία
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Πεζών – Ηράκλειο
Κρήτη
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Διασταύρωση Βαγίων – Παλαιά Εθνική Οδός
Στερεά Ελλάδα
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Διασταύρωση Μαυρολεύκης – Δράμα
Α. Μακεδονία
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Διασταύρωση Κοκκινογείων (Προσοτσάνη) – Δράμα
Α. Μακεδονία
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Τρίγλιας – Χαλκιδική
Κ. Μακεδονία
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Φανάρια Νικήτης – Χαλκιδική
Κ. Μακεδονία
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Φίλιπποι – Καβάλα
Α. Μακεδονία
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Γέφυρα Άρτας – Άρτα
Ήπειρος
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κομπότι – Άρτα
Ήπειρος
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Γέφυρα Ξηροπήγαδου – Ναυπακτία
Δυτική Ελλάδα
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Αταλάντης – Φθιώτιδα
Στερεά Ελλάδα
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Σπερχειάδα – Φθιώτιδα
Στερεά Ελλάδα
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Χανδρινού – Μεσσηνία
Πελοπόννησος
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Γερακάρι (Αγιόκαμπος) – Λάρισα
Θεσσαλία
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Διασταύρωση Πυργετού – Δέλτα Πηνειού
Θεσσαλία
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Ελασσόνα – Λάρισα
Θεσσαλία
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κήρινθος – Μαντούδι
Στερεά Ελλάδα
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Λιβαδοχωρίου – Λήμνος
Βόρειο Αιγαίο
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Γέφυρα Σερβίων – Κοζάνη
Δ. Μακεδονία
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Γέφυρα Νέδας (Γιαννιτσοχώρι) – Ηλεία
Δυτική Ελλάδα
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Αιγίνιο – Πιερία
Κ. Μακεδονία
ΤΟΠΙΚΟ
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Τελωνείο Σκύδρας – Πέλλα
Κ. Μακεδονία
ΣΥΝΟΡΑ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Δροσιά (Θέση Αλυσίδα) – Πέλλα
Κ. Μακεδονία
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Μεσημέρι – Έδεσσα
Κ. Μακεδονία
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Αντιγόνου – Φλώρινα
Δ. Μακεδονία
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Σταδίου – Τρίπολη
Πελοπόννησος
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Είσοδος Μεγαλόπολης – Αρκαδία
Πελοπόννησος
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Μολάοι – Λακωνία
Πελοπόννησος
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Επαρχιακή Οδός Ζακύνθου-Κερίου (Εθνικό Στάδιο)
Ιόνια Νησιά
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Είσοδος Αργοστολίου (Κόμβος Μαρίνου)
Ιόνια Νησιά
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Γλαύκου – Περιμετρική Πάτρας
Δυτική Ελλάδα
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Είσοδος Αριδαίας – Αλμωπία
Κ. Μακεδονία
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Βαρικού – Πιερία
Κ. Μακεδονία
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Παραλίμνης – Γιαννιτσά
Κ. Μακεδονία
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Αυτοκινητόδρομος Κορίνθου-Καλαμάτας (Τρίπολη)
Πελοπόννησος
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Καναλίων – Μαγνησία
Θεσσαλία
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου (Διόδια)
Δυτική Ελλάδα
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Είσοδος Καλαβρύτων
Δυτική Ελλάδα
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Διασταύρωση Κεφαλαρίου – Δράμα
Α. Μακεδονία
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ
Κέντρο Πόλης Ρόδου
Νότιο Αιγαίο
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Διοικητήριο Καβάλας
Α. Μακεδονία
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Σελιανιτίκων – Αιγιάλεια
Δυτική Ελλάδα
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Κριτηρίου – Τύρναβος
Θεσσαλία
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής – Καστοριά
Δ. Μακεδονία
ΣΥΝΟΡΑ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Είσοδος Άμφισσας – Φωκίδα
Στερεά Ελλάδα
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Αεροδρόμιο Χανίων (Ι. Δασκαλογιάννης)
Κρήτη
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Σούδας – Χανιά
Κρήτη
ΤΟΠΙΚΟ
