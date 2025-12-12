Αγροτικές κινητοποιήσεις: Σήμερα η «απόβαση» στη Θεσσαλονίκη– Ακολουθεί η κρίσιμη σύσκεψη στη Νίκαια

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι παραμένουν αμετακίνητοι στα μπλόκα σε όλη τη χώρα, επιμένοντας ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν χωρίς ουσιαστικές δεσμεύσεις, παρότι για πρώτη φορά αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου. Το κατά πόσο θα αξιοποιηθεί αυτό το παράθυρο θα φανεί στην πανελλαδική σύσκεψη του Σαββάτου στη Νίκαια, όπου οι εκπρόσωποι των μπλόκων θα καθορίσουν την επόμενη στάση τους.

Συλλαλητήριο και αποκλεισμός σήμερα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης

Σήμερα Παρασκευή (12/12) αναμένεται μεγάλη κινητοποίηση με τρακτέρ και γεωργικά μηχανήματα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Όπως επισημαίνουν οι αγρότες, σκοπός δεν είναι η πρόκληση κυκλοφοριακής συμφόρησης, αλλά η ανάδειξη των αιτημάτων τους σε πανελλαδικό επίπεδο.

Επέκταση των κινητοποιήσεων σε Θεσπρωτία και Καβάλα

Το κύμα διαμαρτυρίας εξαπλώνεται. Στη Θεσπρωτία, αγροτοκτηνοτρόφοι προσπάθησαν να αποκλείσουν συμβολικά το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, αλλά ισχυρή αστυνομική παρουσία εμπόδισε την πρόσβαση. Έτσι, προχώρησαν σε μερικό αποκλεισμό της Εγνατίας οδού.

Στην Καβάλα, παραγωγοί άφησαν γάλα, άχυρα και προϊόντα στην είσοδο της Περιφερειακής Ενότητας, σε μια δυναμική κίνηση διαμαρτυρίας.

Στην Κοζάνη, αγρότες του Μαυροδενδρίου απέκλεισαν τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αποφασισμένοι στην Εύβοια – Νέα κινητοποίηση στη γέφυρα Χαλκίδας

Οι αγρότες της κεντρικής Εύβοιας κράτησαν κλειστή τη νέα γέφυρα της Χαλκίδας δύο φορές την Πέμπτη. Μία ώρα διήρκησε ο αποκλεισμός το πρωί και από τις 19:00 έως 20:30 το απόγευμα. Το μπλόκο ενισχύεται διαρκώς από συναδέλφους τους της βόρειας Εύβοιας, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα παραμείνουν όσο χρειαστεί.

Τι εξετάζει η κυβέρνηση – Ρεύμα, αποζημιώσεις και πετρέλαιο

Την ώρα που συνεχίζεται χωρίς αποτέλεσμα ο πρώτος γύρος επαφών ανάμεσα στους αγροτοκτηνοτρόφους της Κρήτης και το κυβερνητικό επιτελείο, η κυβέρνηση διατηρεί ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας για το σύνολο των αιτημάτων του πρωτογενούς τομέα. Στη συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, η οποία ολοκληρώθηκε την Πέμπτη χωρίς «λευκό καπνό» και θα συνεχιστεί σήμερα στις 10:00, οι δύο πλευρές προσπάθησαν να εντοπίσουν σημεία σύγκλισης, με την έκβαση να εξαρτάται από την επίλυση τεχνικών ζητημάτων.

Παράλληλα, ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι ορισμένα αιτήματα των αγροτών έχουν ήδη καλυφθεί και ότι εξετάζεται η παράταση της «κλειδωμένης» τιμής των 9,2 λεπτών/KWh για το αγροτικό ρεύμα, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα στο ενεργειακό κόστος. Την ίδια στιγμή, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας ανακοίνωσε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα διατεθούν 120 εκατ. ευρώ μέσω ΕΛΓΑ για αποζημιώσεις στο φυτικό κεφάλαιο από τις παγωνιές του ’25.

Αβέβαιη η συμμετοχή των Κρητικών στη σύσκεψη του Σαββάτου

Παραμένει ανοιχτό το αν η Κρήτη θα εκπροσωπηθεί στη Νίκαια, καθώς οι διαβουλεύσεις της με την κυβέρνηση συνεχίζονται στην Αθήνα. Οι παραγωγοί θέτουν ζητήματα ισοτιμίας στις τιμές και αποκατάστασης αδικιών που, όπως αναφέρουν, προέκυψαν από την «τεχνική λύση». Στο τραπέζι βρίσκεται και η αναθεώρηση του αγροτικού πετρελαίου ανά καλλιέργεια.

Θετικές ενδείξεις αλλά και προειδοποιήσεις από τους παραγωγούς της Κρήτης

Ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης χαρακτήρισε ουσιαστική τη συζήτηση και γνωστοποίησε ότι αύριο θα πραγματοποιηθεί τεχνική σύσκεψη. Οι παραγωγοί από την πλευρά τους σημειώνουν ότι παραμένουν στην Αθήνα, συνεχίζουν τον διάλογο, αλλά διαμηνύουν ότι χωρίς συγκεκριμένες λύσεις θα κλιμακώσουν ξανά.

Η Νίκαια ως κέντρο συντονισμού – Στήριξη από φορείς και πολίτες

Στο μπλόκο της Νίκαιας, αγρότες δέχονται καθημερινά στήριξη από εργαζόμενους, συνταξιούχους και φορείς της περιοχής. Το σημείο επισκέφθηκε και ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου, εκφράζοντας ανησυχία για την ερήμωση της υπαίθρου.

Τρόφιμα στα Πράσινα Φανάρια – Μήνυμα ενότητας

Στα Πράσινα Φανάρια, παραγωγοί και μικροπωλητές μοίρασαν έναν τόνο τρόφιμα σε διερχόμενους οδηγούς και επιβάτες, υπογραμμίζοντας ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι κοινά για όλους. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο που έστησαν στο μπλόκο συμβολίζει ότι η παραμονή τους εκεί δεν θα είναι σύντομη.

Ο Προμαχώνας στο επίκεντρο – Ουρές χιλιομέτρων από νταλίκες

Για ένατη ημέρα ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα παραμένει κλειστός, με εκατοντάδες φορτηγά να σχηματίζουν ατελείωτες ουρές και στις δύο πλευρές των συνόρων. Η ένταση μεταξύ οδηγών και αγροτών αυξάνεται, ενώ σήμερα αναμένεται εξάωρος αποκλεισμός. Σήμερα Παρασκευή, η πίεση θα ενταθεί περαιτέρω, λόγω περισσότερων από 100 λεωφορείων που θα κινηθούν προς Βουλγαρία για φοιτητικές εκδρομές.

Κρίσιμη η επόμενη μέρα

Καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και οι κινητοποιήσεις εντείνονται, το αγροτικό μέτωπο δείχνει αποφασισμένο να παραμείνει σε θέση μάχης. Η σύσκεψη του Σαββάτου στη Νίκαια αναμένεται να καθορίσει την πορεία του κινήματος, με όλους να αναμένουν αν θα προκύψει διάλογος ή νέα κλιμάκωση.

Δείτε στον χάρτη και στον πίνακα που ακολουθεί, την κατάσταση με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται στο εθνικό οδικό δίκτυο και στους βασικούς περιφερειακούς κόμβους.