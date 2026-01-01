Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ευχήθηκε σε πολλές γλώσσες, ξεκινώντας από τα ελληνικά

Μέσω Instagram θέλησε να ευχηθεί σε όλο τον κόσμο για το 2026, ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο κορυφαίος τενίστας ευχήθηκε «καλή χρονιά» σε όλο τον κόσμο και γι’ αυτό χρησιμοποίησε όσο περισσότερες γλώσσες μπορούσε. Ξεκινώντας τις ευχές του από τα ελληνικά!

Ο Σέρβος έχει 16 εκατ. followers και είναι λογικό αυτοί να προέρχονται από κάθε γωνιά του πλανήτη. Άλλωστε πέρα από κορυφαίος τενίστας, είναι ένας πραγματικός σταρ.

Στον ξεχωριστό τρόπο που επέλεξε για να ευχηθεί, άρχισε τιμώντας τη χώρα που αγαπά σαν δεύτερη πατρίδα του, μένει σε αυτή τους τελευταίους μήνες και δεν έκρυψε ποτέ την εκτίμησή του στους ανθρώπους της: Την Ελλάδα.

«Όπου και αν είστε, σας ευχόμαστε ένα επικό 2026», ήταν το μήνυμα με το οποίο συνόδευσε το εξαιρετικό video.